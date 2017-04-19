Куйвашев намерен выполнить обещание, данное Путину в Челябинске

23:53 18 апреля 2017 0

Выполнить обещанное - отличный предвыборный ход. И повод для переназначения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев придумал грандиозный предвыборный проект. Он выполнит обещание, данное президенту Владимиру Путину и построит в Екатеринбурге «Центр единоборств». Большая и социально важная стройка станет символом наличия в регионе социальной ответственности, планов развития, создания комфортной среды и много чего еще.

Эскизы «Дворца дзюдо» сегодня можно найти в свободном доступе. Фото: akademekb.ru

Обещание главе государства построить «Центр единоборств» в Екатеринбурге Евгений Куйвашев озвучил в 2014 году, знает источник в окружении губернатора. Владимир Путин тогда приезжал в Челябинск на чемпионат мира по дзюдо. Соревнования проводили в Центре олимпийской подготовки по любимому виду спорта президента. «Куйвашеву проект такого центра был хорошо знаком, — рассказал посвященный в тему областной чиновник. — В 2010 году точно такой же комплекс появился в Тюмени, администрацию которой Евгений Владимирович на тот момент возглавлял. Только уже в 2014-м, давая нам поручения, губернатор сказал, что девять татами нам не нужно, пусть будет центр на четыре-пять татами и проект начали реализовывать».

Источник агентства знает, что свердловские власти хотят сдать объект до 2021 года. Это время свободно в графике проведения чемпионатов мира: «В этом году чемпионат в Будапеште, потом Баку, Токио. В 2020-м — летняя Олимпиада, и чемпионата не будет. Потом место проведения не определено. И Евгений Владимирович хотел бы получить этот статус для Екатеринбурга».

«Сейчас проект дворца рисуется и, думаю, к осени мы сможем увидеть его окончательный вариант.

Поскольку дворец — задумка губернатора Евгения Куйвашева, то и дальнейшие решения вокруг этого вопроса — за ним», — пояснил «URA.RU» министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, уточнив, что на первых порах «дворец единоборств будет дворцом одного только дзюдо».

Общая площадь «Дворца дзюдо» составит почти 13 тысяч кв. м. на участке в три с лишним гектара. Запланировано размещение не менее 1500 зрителей (с возможностью трансформации до 2500 мест). Для строительства комплекса был выбран самый молодой микрорайон Екатеринбурга — «Академический».

Проект челябинского «Центра дзюдо» в 2005-м в первоначальных подсчетах стоил 12,5 млн рублей, но по смете вырос до 70 млн рублей. Тюменский спорткомплекс в 2010 году оценивался страховыми компаниями в 780 млн рублей. Официальный сайт правительства Свердловской области ранее уточнял, что проведение проектно-изыскательских работ по проекту «Дворец дзюдо» обойдется в 25 млн рублей, а сметной стоимостью проекта называются цифры от 650 млн рублей до трех миллиардов «в нынешних ценах».

В свердловском правительстве и первой, и второй сумме ужаснулись: «год слишком уж бедный, чтобы делать такие широкие жесты» — поэтому чиновники уверены, что проект реализуют по схеме государственно-частного партнерства. «В 2019 году проект может войти в федеральную программу, но все деньги Москва не даст и губернатору необходимо искать спонсоров», — объяснил член регионального кабмина.

Его коллега, впрочем, уже сегодня уверен в успешной перспективе. «Сам Академический или Кортрос таких денег на подобные проекты выделять не будет — они просто предоставят землю, — безапелляционно заявляет представитель власти. — Проект решено сделать консолидационным. Возьмут сразу нескольких, кто сможет вложиться без особого напряжения. Губернатор не захочет быть обязанным только одному, а привлекая сразу нескольких мощных и уважаемых боссов — он покажет, как он элиты объединяет своей персоной, а все они хотят ему помочь».