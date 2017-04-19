«В музее должно быть интересно, а мы школьников палками загоняем»

21:05 19 апреля 2017 0

Губернатор Владимир Якушев оценил перспективы ялуторовской "пищевки" Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в среду, 19 апреля, продолжил инспектировать муниципалитеты. В этот раз его рабочая поездка состоялась в Ялуторовск. График был традиционно плотным: пищевая промышленность, музейное дело и здравоохранение. Но поездка запомнится не планами. Сопровождавшие губернатора журналисты заодно сумели на себе почувствовать местное гостеприимство, которое оказалось не таким, как ожидаешь от будущего туристического центра.

Программа рабочей поездки губернатора в Ялуторовск начиналась с визита на кондитерскую фабрику «Кураж». Некоторое время машина прессы искала въезд на предприятие, через дорогу от которого располагается местное кладбище. На одной из стен вокруг территории кондитерской фабрики гостей радовала рукописная надпись «Ты только помни — тебя здесь ждут». Относилась она к кладбищу или кондитерскому производству, определить было невозможно.

На ялуторовской кондитерской фабрике журналистов не ждали Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Журналисты, приехавшие на предприятие на час раньше главы региона, смогли оценить местное гостеприимство в исполнении заместителя генерального директора Григория Девяткова. Корреспондент «URA.RU» поинтересовался, готовились ли на предприятии к приезду Якушева. «Нет, а зачем? Он у нас уже бывал», — ответил Девятков. Менеджер с большим радушием заявил: «К оборудованию не подходить, ничего не трогать, продукцию не брать», пока сотрудница завода помогала журналистам надеть одноразовые халаты, шапочки и бахилы.

Журналистка одного из региональных телеканалов спросила, неужели на заводе не ждали прессу и не рады возможности рассказать телезрителям и читателям других изданий про свое предприятие. «Мы вас не звали, я сегодня впервые вас увидел. Девушка, если вы будете со мной пререкаться, я вас выведу», — гостеприимно ответил Девятков.

Владимир Якушев приехал в сопровождении заместителя главы Ялуторовска Сергея Стрельникова, гендиректора фабрики Сергея Старикова, заместителя губернатора Вадима Шумкова и других региональных чиновников. Им показали производственный цех, где делают печенье, а также новое помещение, за счет которого фабрика намерена расширить производство и наладить выпуск пряников и сушек. Там же был накрыт небольшой дегустационный стол. Часть журналистов удивились, что работники фасуют печенье голыми руками. После видеопрезентации фабрики глава региона с сопровождающими быстро покинул «Кураж», так и не попробовав предложенное печенье.

Производство печенья на фабрике «Кураж» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Объем инвестиций в расширение фабрики «Кураж» составляет 285 миллионов рублей. В результате к 2020 году производство вырастет с 1400 до 3250 тонн в год. На пресс-конференции в мэрии Ялуторовска Владимиру Якушеву был задан вопрос, не станет ли расширение кондитерского производства на «Кураже» проблемой для ишимского хлебозавода, тоже производящего пряники (губернатор был на этом производстве неделей ранее, и руководство хлебозавода говорило о недостаточной емкости рынков сбыта).

Оценка рынка у главы региона была иной: он считает, что рынок не насыщен. «Я говорю не только о внутреннем рынке, сейчас у предприятия появились экспортные возможности. Это современное конкурентоспособной предприятие, — похвалил „Кураж“ губернатор. — Этот проект очень важен, испокон веков в Ялуторовске представлен кондитерский промысел».

После кондитерской фабрики губернатор побывал на строительстве «Завода овощной консервации „Тарское“». Позже, на пресс-конференции, Якушев рассказал, что это производство также очень нужно, а его продукция будет востребована. «Вспомните, раньше мы целыми семьями занимались закруткой консервов на зиму. Сейчас этого никто не делает, во всяком случае, все мои знакомые, которые раньше делали консервы на зиму, перестали их делать», — рассказал глава региона.

После совещания с чиновниками ялуторовской мэрии Якушев отправился в областную больницу №23, где осмотрел поликлинику, отделение реанимации, кардиологию и сосудистый центр. Посовещавшись с руководством больницы, Якушев принял решение о ремонте поликлиники.

В развитие кондитерского производства в Ялуторовске готовы вкладывают сотни миллионов рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Последним пунктом в поездке губернатора значились ялуторовские Торговые ряды, которые реконструирует «Тюменское музейно-просветительское объединение», в которое объединены все музей региона. Здесь Владимира Якушева особенно ждали. Губернатор еще обедал в мэрии, а директор объединения Светлана Сидорова уже объявила своим подчиненным «готовность номер 1».

До приезда губернатора Сидорова успела пространно рассказать журналистам о выставочном будущем торговых рядов. Кроме прочего, она обещала жителям Ялуторовска и гостям города привезти картины Айвазовского из фондов тюменского музея ИЗО. К «ночи музеев» выставочная площадка готова не будет, но во второй половине 2017 года заработает в полную силу, анонсировала Светлана Сидорова. Пока что торговые ряды представляют собой абсолютно пустое отремонтированное помещение, в котором Владимира Якушева, кроме музейщиков, дожидались два мольберта с концепциями выставочного зала.

Светлана Сидорова пообещала ялуторовчанам возможность увидеть картины Айвазовского в этом году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор поделился планами развития в Ялуторовске музейного дела. Губернатор назвал два бренда, которые могут привлечь в город туристов — декабристов и промышленника и мецената Савву Мамонтова. «Выйдите на улицу, спросите ялуторовчан, что они знают про Мамонтова? Да ничего. Потому что скучно (подана информация в существующих музеях — ред.). А должно быть интересно. Посетителю музея должны фильм показать, он должен в интерактиве поучаствовать. Должна быть возможность чаю попить, туалет, в конце концов, в музее должен быть хороший, — перечислил Владимир Якушев журналистам. — А пока мы школьников палками в музеи загоняем, а потом обижаемся, что они историю не знают».

Напоследок журналистам довелось еще раз ощутить гостеприимство Ялуторовска к приезжим. Съемочная группа тюменской телекомпании пыталась поснимать торговые ряды, но Светлана Сидорова прогнала оператора со словами: «Зачем вы снимаете, как мы разговариваем? Кто вы вообще такие?» Видимо, сказалось нервное напряжение, накопившееся в ожидании губернатора.