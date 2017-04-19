«Всех губернаторов сажать нельзя. Надо 3-4 в год»

21:55 19 апреля 2017 0

Премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался перед парламентом Пресс-служба Госдумы

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев в первый раз выступил с ежегодным отчетом правительства перед новым созывом Госдумы. Такой формат можно назвать вторым посланием Федеральному посланию. Только если выступление президента не предполагает вопросов и все слушающие просто записывают и запоминают главные тезисы главы государства, то самое интересное в отчете председателя правительства — это как раз блок, отведенный на вопросы представителей парламентских фракций. В этом году каждая фракция имела право задать пять вопросов, вместо традиционных трех.

Накануне выступления Дмитрия Медведева как одна из главных интриг в политической и медийной тусовке обсуждались вопросы от партий: отважится ли кто-то спросить про фильм Алексея Навального «Он вам не Димон» или нет.

В результате депутат от КПРФ Николай Коломейцев упомянул фамилию оппозиционера в своем вопросе Медведеву, причем в одном ряду с главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной: «Скажите, что вам мешает отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиуллиной, защититься от нападок Навального?».

На вопрос о расследовании Навального премьер Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин ответили в тандеме Пресс-служба Госдумы

Дмитрий Медведев заявил, что не будет «специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев»: «И считал бы, что и уважаемая мной фракция Коммунистической партии должна от этого воздержаться». На вопрос Коломейцева также отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Кстати, один раз страна от этого уже пострадала. В первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать».

В какой-то момент создалось ощущение, что ответы главы правительства на вопросы вот-вот превратятся в обсуждение Алексея Навального. И хотя после Коломейцева его фамилию больше никто не называл, эти ощущения подтвердились: в ходе выступления руководителей фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что появился «новый фюрер». «Если посмотреть на общественные настроения: одни живут в интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего и уже появился новый фюрер. Я имею право об этом говорить. Я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина, он мой сосед, — рассказывал Зюганов. — И никогда не думал, что мы доживём до тех дней, что не бережём свою страну и не выполним наказ избирателей — сохранить единое Союзное государство».

После Зюганова слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и обвинил Коломейцева в пиаре: «Кстати, вы, Коломейцев сейчас сделали заявочку — назвали фамилию этого авантюриста (Навального). Журналисты только на это реагируют, нас с вами нету, нет отчета правительства, вся пресса говорит о вас!» — заявил Жириновский.

Сам Коломейцев после отчета правительства выглядел растерянным и пытался убежать от журналистов. Он уверял представителей СМИ, что спросил про Навального, потому что «было интересно понять, почему премьер не защищается, если он прав». В комментарии для «URA.RU Николай Коломейцев сказал, что ответы на свои вопросы он от Медведева не получил, и от всего отчета у Медведева у него осталось «грустное впечатление».

Выступление Дмитрия Медведева было посвящено всем сферам социально-экономической жизни страны: демографии, здравоохранению, пенсиям, налогообложению, бюджетной политике.

Некоторые реплики из выступления Дмитрия Медведева удивили депутатов и политологов

В начале премьер подвел итоги 2016 года и назвал главным политическим событием — выборы в Госдуму. По мнению Медведева, парламентская кампания показала, что «люди проголосовали за стабильность и развитие, чтобы успех действительно стал нормой жизни». На этот тезис в твиттере тут же откликнулся депутат от КПРФ Валерий Рашкин: »»#Медведев докладывает в Думе: «Успех действительно стал нормой жизни в нашей стране». Для тех немногих, кто в списке Форбс — да».

Неоднозначную реакцию у депутатов также вызвал тезис на тему здоровья: «Человек живет дольше и лучше, когда редко болеет, когда может заниматься любимым делом, строить планы для себя и своей семьи…». В перерыве после выступления премьера несколько парламентариев поделились с корреспондентом «URA.RU» своим недоумением: «Не понимаю, кто у него спичрайтер. Как можно говорить про болезнь и любимое дело, когда только недавно раскручивалась медийная волна по поводу то ли болезни Медведева, то ли нет», — поделился своим мнением один из депутатов от правящей партии».

На эту реплику также отреагировал в Facebook руководитель фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Человек редко болеет, когда занимается любимым делом» © Д. Медведев. Двусмысленно».

Выступление Дмитрия Медведева должно было убедить депутатов, что правительство справляется со своими задачами и есть даже серьезные успехи. Премьер сыпал цифрами, приводил статистику, ссылался на международные рейтинги.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в окружении спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикеров Петра Толстого и Александра Жукова Пресс-служба Госдумы

Так, по словам Медведева, сегодня российская экономика развивается, «даже несмотря на то, что нам все предсказывали катастрофу»: «Два крупнейших рейтинговых агентства „большой тройки“ — я имею в виду Fitch и Moody`s — за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с „негативного“ на „стабильный“. А еще одно — S& P — подняло его до „позитивного“. И уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит дополнительные возможности для притока финансов, ну и других задач», — пояснил премьер.

Еще один повод для гордости правительства: с 2016 года продолжительность жизни в России выросла на 6 лет и достигла почти 72 лет. А по рождаемости, по словам Медведева, Россия обогнала многие европейские страны. По здравоохранению глава правительства также привел положительную статистику: в 2016 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вошла в десятку стран, которые в последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с болезнями сердца и легких и диабетом.

Политолог Максим Жаров называет основным лейтмотивом выступления Дмитрия Медведева перед депутатами — оптимизм:

«Все хорошо, проблемы есть, но мы их видим и на них внимания не обращаем». Политконсультаньт Константин Калачаев называет главные задачи — успокоить и обнадежить: «Потерпите, скоро всего вдоволь будет. Страна на правильном пути».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о посадке губернаторов Пресс-служба Госдумы

В этом году право на вопрос имели право не только представители парламентских фракций, но и независимые депутаты. Парламентарий Рифат Шайхутдинов, избранный от «Гражданской платформы» спрашивал премьера про поддержку малого бизнеса, а депутат Алексей Журавлев, избранный от «Родины», задал вопрос про стратегию правительства в области развития ОПК и диверсификацию этой отрасли.

Представители парламентских фракций спрашивали Медведева про самые больные вопросы для общества сейчас: недовольство системой «Платон» (ЛДПР), индексацию пенсий (КПРФ), о валютных ипотечных заемщиках (эсеры), о межбюджетных отношениях регионов и центра (ЕР).

Главные обещания Дмитрия Медведева депутатам: вывести МРОТ на прожиточный минимум, обсудить с правительством индексацию пенсий, решить проблему ипотечных заемщиков в индивидуальном порядке, продолжить диалог с недовольными системой «Платон», ввести общую инвестиционную льготу для поддержки модернизации предприятий, докапитализировать Россельхозбанк. Он также не исключил возможность запрета на импорт зарубежной продукции в сфере ОПК.

Отдельно прозвучала тема губернаторских отставок: ее коснулись лидеры КПРФ и ЛДПР. По мнению Зюганова, «ненормально, когда один за другим садятся губернаторы»:

«Это авторитет власти, лучшей и главной власти, с которой каждый день граждане общаются. Отработайте кадровую политику. Куда у нас нормальные люди подевались? Почему вы не хотите ни к кому прислушаться ни слева, ни справа и так далее?».

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «квоту» на аресты заподозренных в коррупции глав регионов: «Когда других арестуем? Сразу нельзя, постепенно, по три-четыре человека в год. Я согласен, сразу, это коллапс будет в управлении». В заключении лидер ЛДПР призвал присутствующих в зале министров не быть такими «смурными» и больше «улыбаться». После этого Жириновский назвал российское правительство «самым лучшим правительством мира» и призвал его беречь.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал беречь лучшее в мире правительство Пресс-служба Госдумы

Политолог Максим Жаров считает, что такая повестка в выступлениях лидеров КПРФ и ЛДПР — тревожный знак для правительства и Кремля: «Тот факт, что Зюганов и Жириновский в своих выступлениях уделили существенное внимание не столько критике деятельности правительства, сколько последним событиям в губернаторском корпусе, свидетельствует о том, что в глазах парламентской оппозиции правительство утратило свою электоральную привлекательность в качестве объекта для критики. Это очень тревожный симптом как для правительства, так и для внутриполитического блока АП».

Впрочем, жесткой критике правительство подверг лидер эсеров Сергей Миронов. Он заявил, что результаты работы финансово-экономического блока российского правительства вступают в прямое противоречие с седьмой статьей Конституции РФ, где говорится, что Россия — это социальное государство.

«Наша фракция считает, что нужно оценить работу правительства РФ как неудовлетворительную», — аттестовал министров Миронов.

Кроме того, по мнению Миронова, правительство всячески избегает слова «кризис»: «Хотя 78% взрослого населения страны уверено, что сейчас именно полноценный экономический кризис», — заметил руководитель «Справедливой России».

Заключительное слово Дмитрия Медведева было похоже на альтернативный отчет правительства, словно премьер вдруг передумал быть оптимистом. В ответ на обвинения депутатов Госдумы в слабой работе Медведев напомнил, что кабинет действует в условиях санкций и низких цен на энергоносители: «Давайте опустимся на землю. Все! Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты — блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Ничего не изменилось», — обратился он к парламентариям.

После этого, вслед за Жириновским он попросил «беречь лучшее в мире правительство, лучших в мире депутатов Государственной думы».