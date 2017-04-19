«Владимир Владимирович меня поправил!»

07:53 20 апреля 2017 0

Максим Решетников продолжает выступать не с микрофоном в руках, а с гарнитурой, что позволяет быть более раскованным в движениях Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В среду временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников решил объять необъятное и в один день покорить сразу несколько страт: было и заседание правительства, и забота о животноводстве, и встреча с православными, и агитация перед единороссовским активом. Даже приватная прогулка. Корреспондент «URA.RU» был в этой поездке и готов рассказать, какие черты характера Решетникова открылись в этих напряженных условиях.

Посреди рабочей недели, в среду, 19 апреля, Решетникову организовали масштабный выезд в территории — заседание правительства даже пришлось проводить ранним утром в 08:30. Первым делом он поехал смотреть, как идет реконструкция участка федеральной трассы Пермь-Екатеринбург.

На каждом объекте для удобства устанавливают стенды. Так информация нагляднее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дорожники и чиновники правительства собрались возле штаба подрядчика и ждали появления главы региона. Но власть в свои руки взял первый вице-премьер и министр территориального развития Роман Кокшаров. Он заявил, что следует вернуться и ждать губернатора прямо на дороге — «там идеальная чистка». После согласования этой идеи ожидающие разошлись по машинам.

На трассе кортеж врио губернатора встретили также вице-премьер Владимир Рыбакин, министр транспорта Николай Уханов. Приехали депутаты Заксобрания Роман Водянов и Сергей Клепцин. Последний является соперником Решетникова на праймериз «Единой России». А еще в последние дни Клепцин стал героем скандала вокруг лишения матерей-одиночек специальных выплат на первого ребенка: депутат на камеру НТВ заявил, что рождение «таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

Клепцин, несмотря на возникший ажиотаж вокруг его персоны, держался спокойно. Журналисты обратились к нему с вопросом, правильно ли общественность поняла его высказывание, но депутат отказался от комментариев: «Не сегодня».

На ферме Решетников продемонстрировал познания в животноводстве. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После осмотра дороги, кортеж Решетникова направился в Кыласовское сельское поселение Кунгурского района, где агрохолдинг «Русь» строит молочный комбинат на 2000 голов. Ферма может стать крупнейшей в Пермском крае. Производство планируется сделать максимально механизированным.

Владелец предприятия — известный пермский бизнесмен Александр Репин — на входе рассказывал главе региона о ходе строительства и напоминал об обещаниях властей поддерживать сельское хозяйство. «Не могу не продемонстрировать глубокие познания в сельском хозяйстве: привязное или беспривязное содержание?» — с иронией спросил Решетников, в начале месяца побывавший на молочных фермах на западе региона. «Только беспривязное!» — раздалось в ответ.

Во время осмотра стройплощадки врио губернатора узнал, что на ферме будут созданы порядка трехсот рабочих мест со средней зарплатой в районе 30 тысяч рублей. Но после отъезда гостей Александр Репин рассказал «URA.RU», что вложил в агрохолдинг 600 млн рублей. Цена строящейся фермы — еще 1 млрд рублей. И если государство окажет поддержку, как и обещало, то комбинат будет современным рентабельным предприятием. Если же власти проект проигнорируют, то ферме грозит банкротство.

Поездки губернатора по региону — отдельный жанр для фотографии: постоянное движение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Перед отъездом Решетников переместился в микроавтобус. Рядом стоял и Сергей Клепцин. Глава региона махнул рукой своему конкуренту и пригласил его жестом к себе. Очевидно, ни праймериз, ни история с выплатами матерям-одиночкам не рассорили политиков.

Далее Решетников заехал на молодежный образовательный форум «Я — граждан России!» в поселок Шадейка, а затем направился в Белогорский монастырь, который готовится к празднованию 100-летия освящения Крестовоздвиженского собора. Там главу региона встретил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Концентрация влиятельных чиновников резко возросла — приехала вице-премьер Елена Лопаева, которую называют новым серым кардиналом власти региона. Появился здесь и советник губернатора Анатолий Маховиков, которому нашлось место в новой команде, несмотря на скандальное увольнение с поста главы краевой администрации в декабре прошлого года.

Может сложиться обманчивое впечатление приватности разговора. За кадром десятки сопровождающих Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Маховиков явно старался продемонстрировать свою осведомленность в вопросах реконструкции монастыря, пытался участвовать в разговоре Решетникова и Мефодия. Владыка продемонстрировал братский корпус, в котором проведен капитальный ремонт, детально рассказал о реставрации собора: «Посмотрите, какая тут кладка — хорошо сделано. С душой!». «На века!» — кивнул Решетников. Экскурсией он явно остался доволен.

Затем делегация переместилась в отремонтированный корпус на заседание оргкомитета празднования, а Решетникова увели к телевизионщикам — как оказалось, им обещали эксклюзивный комментарий главы региона. Членам оргкомитета пришлось ждать, пока закончится съемка.

Обсуждались благоустройство территории монастыря, обустройство автостоянки и торговых рядов, освещение празднования в СМИ, открытие шести туристических маршрутов. Споров между членами оргкомитета не возникло, и Решетников радостно предложил всем переместиться в трапезную.

Встречи с активом «ЕР» выходят очень масштабными Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Потом направились в Кунгур, где прошло совещание с сельхозпроизводителями, а далее главу региона ждало большое политическое мероприятие: знакомство с еще одной частью актива «Единой России» в рамках участия в предварительном внутрипартийном голосовании по выдвижению кандидата на выборы губернатора. Первая такая встреча состоялась 5 апреля в Верещагино, где собрались партийцы со всего запада Прикамья.

По условиям праймериз, Решетников должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений — их 54 и 1143 соответственно. Решетников ранее заявлял, что хочет встретиться со всеми. В Верещагино было более сотни.

В кунгурской детской школе искусств в зале так же практически не осталось мест. Пришли около двухсот человек: 124 секретаря отделений из восьми муниципальных районов, депутаты — те, кто реально способен обеспечить Решетникова поддержкой в территориях. Но к единороссам глава региона опоздал. В 19:00 было объявлено, что совещание на тему сельского хозяйства затянулось.

В публичных выступлениях Николай Демкин не дает оснований сомневаться в своей лояльности губернатору Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Приехал на мероприятие министр здравоохранения Вадим Плотников, которого Общероссийский народный фронт (ОНФ), к примеру, уже неоднократно упрекал в игнорировании мероприятий президентского движения. Прибыл руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов. Сам Решетников вошел в зал в 19:26 и был представлен как глава Пермского края. Раздались бурные аплодисменты.

«Впервые подобное мероприятие мы проводим на территории Пермского края. 17 лет не было выборов губернатора вообще. То, что мы делаем, вселяет надежду, что мы сможем выбрать самого достойного», — заявил секретарь регионального отделения Николай Демкин. Он потребовал от партийцев, чтобы грядущие выборы прошли успешнее, чем в прошлом году. «Губернатор должен быть легитимен. А это значит, что большинство идет на выборы и определяется в пользу нашего кандидата!» — подчеркнул Демкин.

После поощрений лучших руководителей местных отделений слово передали кандидату. Опыт первого выступления, когда публику лишь в финале «разогрел» рассказ о семье главы региона, оказался не учтен. Решетников по прежнему сценарию не стал рассказывать о себе, а заговорил о своей будущей программе. В ней важнейшие позиции займут вопросы ремонта дорог, развития здравоохранения, благоустройства дворов, газификации.

Аудитория без интереса слушала программу действий, но с интересом — про личное Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В голосе выступающего отчетливо звучали нотки усталости. Волнение выдавали многочисленные вертикальные взмахи руками. Публика за 10 минут монолога явно заскучала — единороссы заерзали в креслах, погрузились в свои мобильные телефоны, стали активно переговариваться.

Тем не менее, Решетников продолжал рассказ об 11 млрд рублей на ремонт дорог, о намерении пересмотреть финансирование медицины в пользу пациентов, о желании подготовить населенные пункты к газификации («Газпром» намерен инвестировать четыре млрд рублей).

Похоже, сам врио губернатора понял, что вновь углубился в детали, поэтому собравшиеся плохо воспринимают его рассказ. «Я пытаюсь рассказать логику и методы, которыми мы будем решать вопросы. Обещать на пять лет легко — а попробуй спланировать работу на ближайшие недели и месяцы!», — Решетников попытался привести зрителей в тонус.

«Не важно, какая власть обещала что-то жителям, не важно какая фамилия была у губернатора — надо все данные обязательства собрать и учесть в программе», — заявил врио губернатора в конце своего выступления и получил порцию аплодисментов.

Далее объявили, что заранее из местных отделений поступил 31 вопрос. Еще 14 сейчас передали из зала в письменном виде (по регламенту, с места задавать вопрос нельзя), но времени осталось мало — прозвучат лишь несколько. Неожиданных тем единороссы не подняли. Спросили о ремонте дорог в Кунгуре, когда появится газ в деревне Теплая (вопрос вызвал откровенный смех в зале), пожаловались на плохую сотовую связь, старые здания фельдшерско-акушерских пунктов и отсутствие школы в селе Березовка.

Решетникова встречали аплодисментами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Мне уже коллеги сказали, что если мы школу не построим — туда лучше вообще не приезжать», — рискнул пошутить Решетников и сообщил, что школа все же появится в 2018 году.

В переданных записках у главы региона интересовались, как на федеральном уровне относятся к Пермскому краю — врио губернатора постоянно встречается с чиновниками высшего ранга и главами крупных корпораций. «В Пермском крае есть интересы всех финансово-промышленных групп. И это хорошая новость», — сообщил Решетников.

Следом врио губернатора напомнили, что он несколько лет работал министром экономики в команде мэра Москвы Сергея Собянина, а бюджет столицы во много раз превышает возможности казны Прикамья — не опускаются ли руки?

«Нет, руки не опускаются, абсолютно нет. Деньги в крае есть, и бюджет неплохой. Мы можем сделать больше за меньшие деньги. Ну и скажем честно, здесь и ожидания ниже. Вопрос не в объеме денег, а в подходе в их расходовании», — заверил Решетников.

В финале прозвучал вопрос, собирается ли все-таки Решетников перевезти в Пермь свою семью («Нам нужен губернатор-патриот»), и что в Прикамье нравится детям врио губернатора (у него их трое).

«Я точно сюда приехал надолго. И семья переедет. Жена с младшим ребенком уже бывает часто, а старшие пока заканчивают учебный год. Детям нравится, что бабушки здесь. Это дом», — ответил врио губернатора.

Глава региона добавил, что всегда переживал за Пермский край, но в последние пару лет «отпустил» и даже реже стал приезжать. «Но Владимир Владимирович меня поправил!» — шутка с намеком на первое лицо государства порадовала зал и Решетникова проводили бурными аплодисментами.

Наблюдатели отметили, что Решетников, как и в предыдущий раз, «вытянул» встречу с единороссами за счет темы своей семьи, а в целом остался непонятым. Он не сообщил публике цель своего приезда в Пермский край. Возникло мнение, что манерой выступления врио губернатора напоминает депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, но без конкретного образа. «Решетников сказал, что намерен участвовать в выборах, что приехал надолго. А хочет ли быть губернатором? На этот вопрос он пока не ответил», — отметил один из собеседников.

Насыщенный день врио губернатора закрыл ранее упомянутый вице-премьер Роман Кокшаров. Бывший мэр Кунгура, пока министры курили на крыльце, повел Решетникова осматривать достопримечательности города. Показал здание администрации и Тихвинский храм, который оказался закрыт. Завел в сквер воздухоплавателей. Вице-премьер и глава региона без охраны прошлись вокруг квартала, но за ними не спеша все же следовали автомобиль и двое полицейских. Интереса у прохожих прогулка властей не вызвала.