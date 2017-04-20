16:47 20 апреля 2017 0

Школы нет, канализационно-очистительной системы нет и асфальта нет в поселке Молодежный Фото: предоставлены жителями поселка Молодежный

Некогда показательный поселок Молодежный Тюменского района, который хвалил премьер Дмитрий Медведев, терпит бедствие, об этом рассказали жители микрорайона «URA.RU». Недостроенные дома расхищаются после банкротства застройщика, а вместо школы, которую обещали жителям — заросший бурьяном пустырь. Из-за чего дети вынуждены каждый день ездить за десятки километров до соседних деревень. Письмо с просьбой о помощи жители направили, в том числе президенту России Владимиру Путину. В случае затягивания конфликта селяне грозятся выйти на митинги.

Поселок Молодежный начинали строить в середине 2000-х в 25 км от Тюмени в рамках госпрограмм «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и «Молодая семья» с привлечением средств, выделенных государственным и областным бюджетами.

1/6 В 2006 году во время строительства первой очереди поселка Молодежный его посетил первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев Фото: предоставлены жителями поселка Молодежный

Строительство поселка широко освещалось в СМИ. А в ноябре 2006 года его посетил тогда еще первый вице-премьер России Дмитрий Медведев, который курировал ход национальных проектов.

«К нам на стройку привозили Медведева и Грызлова, — рассказал житель поселка Евгений Косовский. — Им показали два дома, которые нормально строились, а потом все наперекосяк пошло».

Вторая очередь поселка оказалась брошена недостроенной и неблагоустроенной. Дороги здесь без асфальтового покрытия, улицы — без освещения. Под открытым небом лежат строительные материалы, разрушаются фундаменты недостроенных домов. Жители жалуются на расхищение недостроев.

Одним из самых крупных разочарований, как говорят сами селяне, стало отсутствие обещанной школы и спортивного центра. Для многих жителей наличие этих социальных объектов стало решающим для переезда в поселок.

1/4 С 2012 года брошены недостроенные дома и стройматериалы Фото: предоставлены жителями поселка Молодежный

Проблемы у жителей поселка начались после банкротства основного заказчика строительства Молодежного НО Фонд «Развития строительства жилья в Тюменском районе». По информации из открытых источников, он был образован в 2005 году, а в 2013-м признан банкротом. Сейчас назначен конкурсный управляющий Дмитрий Пушкарев. В учредителях фонда значатся 24 муниципальных образования Тюменского района. Каждое МО внесло в уставной капитал 5000 руб. Связаться с конкурсным управляющим не удалось. Указанные телефоны не отвечали.

Однако, по словам жителей, именно представители фонда разделили землю, выделенную под школу, на несколько частей и продали участки физическим лицам. Чтобы напомнить властям Тюменского района о себе, дети и взрослые поселка 1 сентября устроили флешмоб. Они вышли на пустырь, где должна была быть школа, и устроили импровизированную торжественную линейку.

Дети из Молодежного сейчас вынуждены ездить в соседние села Успенку и Перевалово, поселок Московский и в Тюмень.

«На занятия часто опаздывают, школьные автобусы часто ломаются и приходят с опозданием. Зимой вынуждены подолгу ждать школьный автобус на улице, стоя на морозе. В свободное время детям в поселке совершенно нечем заняться.

В Переваловской школе работают различные кружки, но доставка детей на эти занятия в будни не организована», — пишут жители в своем обращении президенту России Владимиру Путину. Подобные письма селяне направили во все региональные инстанции.

«С нами встречался заместитель главы Тюменского района Юрий Коев, — рассказал житель поселка Евгений Косовских. — Сказал, что уже второй год ведутся переговоры по выкупу участка. Но мы видим, что результат — ноль».

Так зимой выглядит пустырь возле рыбного завода, на котором проведены коммуникации, но дома строить не стали Фото: предоставлены жителями поселка Молодежный

В пресс-службе администрации Тюменского района коротко сообщили, что о проблеме знают и ищут пути выхода из ситуации. «Как только мы достучались до верха — все зашевелились, — рассказала одна из активисток поселка Наталья Поспелова. — Недавно мне звонил заместитель главы Тюменского района и рассказывал, что они встречались с губернатором. Он потребовал найти пути решения. Потом мне сказали, что вопрос с землей под школу они думают, как решить. Мы пригрозили, что устроим митинг и позовем всех: и прессу, и ОНФ».

По информации программы «Контур.Фокус», Фонд «Развития строительства жилья в Тюменском районе» задолжал 78 кредиторам сумму в размере 51 млн 876 тыс руб. Также компании предъявлены иски от подрядчиков строительства на сумму 12 млн руб.

Работавший в 2006—2007 годах глава Тюменского района Сергей Усольцев, при котором фонд только начинал свою деятельность, рассказал, что компания должна была заниматься разработкой строительных проектов и привлечением инвесторов, а не обслуживать поселок.

«Когда он создавался, у него был один учредитель — администрация Тюменского района, — пояснил Сергей Усольцев. — Сейчас, на мой взгляд, фонд свою работу выполнил. Поселок относится к муниципальному образованию Переваловское. Теперь администрация района и Перевалово должны вместе разрабатывать программы дальнейшего развития поселка. И фонд здесь ни при чем».

Обитатели поселка Молодежный надеются на скорейшее решение нарастающих проблем. Как рассказали жители, чиновники назначили им встречу предварительно на 9 мая.