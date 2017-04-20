«Я ему сказал: ты недостойно себя ведешь»

17:46 20 апреля 2017 0

Коллеги не поддержали желание депутата Алексея Аносова получать зарплату за молчание в думе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты тюменской областной думы не дали зарплату своему коллеге из ХМАО-Югры единороссу Алексею Аносову, который ранее направил в прокуратуру жалобу на нарушения при распределении «платных» мест в парламенте. 24-м депутатом на постоянной основе стала также представитель «Единой России», тюменка Елена Кашкарова, а Аносов готовит жалобу в Генпрокуратуру, в которой обещает описать «систематические нарушения закона, которые допускает тюменская областная дума».

Вопрос о депутатской «ставке», которая, судя по данным из открытых источников, составляет более 400 тысяч рублей в месяц, дума «задвинула» на 34 строчку повестки дня из 37. Ко времени рейтингового голосования, которым депутаты должны были определить, кто из четырех соискателей получит заветное содержание из бюджета региона, в зале заседаний практически не осталось прессы.

Депутат Алексей Аносов старался держаться от коллег подальше и даже не пошел пить с ними чай Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Изначально заявления с просьбой присвоить им статус депутата на постоянной основе подали ямальские депутаты Николай Бабин и Владимир Столяров, представитель юга области Елена Кашкарова и Алексей Аносов из ХМАО. Спикер думы Сергей Корепанов заявил, что во время заседаний фракции «Единой России» утром 20 апреля Владимир Столяров и Николай Бабин отозвали свои заявления. Глава фракции, первый вице-спикер Андрей Артюхов заявил, что принято решение поддержать кандидатуру Елены Кашкаровой.

Либерал-демократ Михаил Селюков немедленно предложил Алексею Аносову написать «самоотвод» и сэкономить время: дума на тот момент заседала уже 4,5 часа. «У него была такая возможность, но он ей воспользовался. Не будем принуждать», — заявил Корепанов и поставил кандидатуры на голосование. За Елену Кошкарову проголосовало 35 депутатов, Аносова поддержали двое коллег. По информации источника, близкого к парламенту, за югорского депутата проголосовал он сам и один из думских коммунистов.

Все время заседания думы Алексей Аносов просидел молча, не участвуя в обсуждении вопросов повестки дня. Присутствовавшие отметили, что депутат не покинул свое место, даже когда в перерыве заседания все коллеги ушли пить чай и общаться с прессой. Источник «URA.RU», близкий к областной думе, рассказал, что для депутатов и аппарата парламента стал шоком демарш Аносова, который поднял вопрос о несправедливом распределении депутатских зарплат между представителями трех округов «тюменской матрешки».

«Алексей никогда не проявлял себя на заседаниях думы, непонятно, почему он решил, что заслуживает зарплаты больше, чем другие народные избранники, которые и опытнее, и активнее работают, — удивлялся источник. — Его представления о том, сколько депутатов от каждого из трех регионов должны работать на постоянной основе, придуманы им самим, такого распределения просто нет. Тем более, что раньше эту зарплату получат Павел Белявский, представлявший Тюменскую область».

Единороссы так и не поняли, зачем Алексей Аносов пожаловался на облдуму в прокуратуру Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В аппарате думы в связи с петицией Аносова немедленно вспомнили о скандальном экс-депутате Николае Барышникове, который не прошел в парламент нового созыва. Теперь на эту тему в облдуме ходит поговорка: «Свято место пусто не бывает», и поговаривают, что «тихий» депутат Аносов может стать источником неожиданных проблем для партийного большинства. На заседании фракции «Единой России» депутат Олег Чемезов заявил, что поведение Алексея Аносова недопустимо. «Я ему сказал, что он не совсем достойно себя ведет, — рассказал Олег Чемезов „URA.RU“. — Если он такие методы, как создание петиций, будет применять для решения своих вопросов, то надо будет рассматривать вопрос о его членстве в партии». При этом олигарх отметил, что не предлагал Аносову сдать мандат. «Мандат — это выбор избирателей», — заявил Чемезов.

Руководитель фракции «Единой России» в областной думе Андрей Артюхов заявил «URA.RU», что решать вопрос об исключении Алексея Аносова из «ЕР» должно отделение партии в ХМАО, в котором и состоит думец. «Мы можем говорить об исключении из фракции. Ряд депутатов считает, что Алексей Аносов нанес своими петициями ущерб репутации думы и „Единой России“, исходя исключительно из личных интересов, — заявил Артюхов „URA.RU“. — В принципе, исключение из фракции возможно, но пока такие решения не принимались».

Алексей Аносов заявил «URA.RU», что не имеет претензий к процедуре голосования, в результате которого депутатом на постоянной основе стала Елена Кашкарова, и «принимает и уважает мнение депутатов». Тем не менее, Аносов намерен продолжать бороться против того, что он называет «нарушением закона в Тюменской областной думе».

«Меня возмущает первое заседание, когда не проводилось рейтинговое голосование. Если правильно читать петицию, в ней сказано о систематических нарушениях законодательства, которые допускает тюменская областная дума, а не о борьбе за оплачиваемое место. У меня есть ответ от прокуратуры Тюменской области и УрФО, они не в мою пользу, нарушений надзорное ведомство не обнаружило, — заявил Аносов.

— Сейчас я готовлю заявление в Генеральную прокуратуру. Потому что все те доводы, которые я излагал, никто опровергнуть не может».

Вопрос о 24-м депутате на постоянной основе оказался чрезвычайно болезненным для партийного большинства в областной думе. Петиция о нарушениях при распределении зарплат в тюменском парламенте заинтересовала федеральные СМИ, которые, как говорят, оборвали телефоны спикера Сергея Корепанова. В итоге, в четверг, 20 апреля пресс-служба думы заявила «URA.RU», что Корепанов не будет комментировать ситуацию.

Алексей Аносов говорит, что готов к исключению из «Единой России». «Чтобы исключить из партии, меня надо вызвать и поставить мне на вид нарушение партийной дисциплины, — заявил Аносов. — Я готов к этому (к исключению из партии — ред.). Со своей стороны я не вижу, чтобы я что-то нарушил».