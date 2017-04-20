У экс-чиновника, сидящего в СИЗО, забрали бизнес. Звучит имя Бурматова

21:35 20 апреля 2017 0

Войну за парковочный бизнес снова связывают с "людьми Бурматова" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятницу, 21 апреля, бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов выходит на свободу после семи дней ареста. Официально он попал за решетку за сопротивление полицейскому. Сам экс-омбудсмен утверждает, что пытался защитить бизнес, который у него в последнее время стали стремительно отбирать.

Алексей Севастьянов обещает выйти из СИЗО и снова бороться за парковки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Речь идет о противостоянии с выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“», начавшемся на выборах в Госдуму. Севастьянов баллотировался против одного из лидеров МГЕР, действующего депутата Владимира Бурматова и ожидаемо проиграл. Однако конфликт, обычно прекращающийся сразу после объявления итогов выборов, не утих. Сам Бурматов игнорировал Севастьянова и не замечает своего недавнего оппонента. Однако его окружение было замечено в потасовке во время попытки захвата одной из стоянок в ноябре прошлого года. Тогда только сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить массовое побоище.

Отдел полиции Курчатовского района начал (и до сих пор проводит) проверку по жалобе адвоката Севастьянова на вымогательство бизнеса со стороны представителей МГЕР. Казалось, на том инцидент исчерпан. Однако за последние две недели специалисты муниципальной «Службы демонтажа» в сопровождении полицейских спилили забор и будку по улице Вандышева, 6, аналогично поступили с парковкой по улице Захаренко, 6. Оба объекта принадлежат семье и партнерам Севастьянова.

«Действуют по одной и той же схеме: демонтируют наш объект, а через несколько часов на том же месте ставят свою будку и собирают деньги. Никакого решения суда о сносе стоянки не предъявляют. Все это указывает на рейдерский захват бизнеса», — уверен экс-омбудсмен.

Новый инцидент произошел накануне на стоянке по улице Салавата Юлаева, 20. Ее курирует один из партнеров Севастьянова, депутат гордумы Челябинска Александр Воложанин. «Вечером появляется ОМОН. Я приехал на место, как представитель собственника. Территорию оцепили и меня не пустили. Это было похоже не на демонтаж, а на спецоперацию по задержанию террористов. Причем, через несколько часов привезли другую будку, теперь кто-то другой будет зарабатывать на нашем объекте. Думаю, это продолжение конфликта, обострившегося после выборов», — считает Воложанин.

Депутат жалуется, что узнает о демонтаже по факту. «Если муниципалитет хочет расторгнуть договор или не устраивают документы — есть суд. У того же комитета по управлению имуществом и земельным отношениям есть целый штат юристов, которые умеют судиться, приходить с приставами и возвращать имущество. Видимо, сейчас действуют в интересах третьих лиц. Не дураки же в КУИЗО сидят», — считает Воложанин.

Собеседник приводит официальную статистику: 150 стоянок работают по агентским договорам с МУБ «Городские парковки», еще 150-200 — по договорам с КУИЗО. Еще в городе есть около тысячи нелегальных объектов. И удивляется, почему к последним не применяют санкций.

На демонтаже одной и стоянок Севастьянова был зампред областной молодежной палаты и выходец из МГЕР Вадим Латыпов. Его записали на видео. Севастьянов практически прямо обвинил мужчину в исполнении поручения Бурматова. Он припомнил, что Латыпов был с депутатом Госдумы на одном из недавних мероприятий. «Я с депутатом лично не знаком», — заверил Латыпов.

Латыпов (слева) заверил, что не знаком с Бурматовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель общественной молодежной палаты и заместитель директора МБУ «Городские парковки» выходец из МГЕР Дамир Утарбеков объяснил, что Латыпов — фрилансер, который снимает разные мероприятия. «На общественных началах фотографирует депутата Госдумы, мероприятия партии, ЗСО, МГЕР, публичные слушания. Мы привлекаем на снос незаконных парковок. Он зафиксировал противоправные действия в отношении сотрудника полиции. Исходя из той логики, что Латыпова видели с Бурматовым и считают его человеком, то таковым можно любого считать любого из сотни людей, с которыми депутат Госдумы общается во время работы в Челябинске», — заявляет Утарбеков.

Получить комментарий у Владимира Бурматова не удалось — его телефон не отвечал.

Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев полагает, что Севастьянов, Воложанин и их партнеры «используют мошеннические схемы».

Чиновники говорят, что не могут справиться с нелегальными парковками — на следующий день после демонтажа на месте появляется новая будка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Если стоит незаконная парковка — на кого подавать в суд? Нет ответчика, они же скрываются. А когда приезжают сносить, сразу появляется хозяин. КУИЗО действует строго по закону. Иначе на нас подадут в суд, затребуют упущенную выгоду, меня глава города вызовет и уволит. У Севастьянова, насколько я понимаю, неприязненные отношения с МГЕР с давних времен. Возможно, подливают друг другу масла в огонь. Если выяснится, что МГЕР занимается незаконным бизнесом, будет жалоба от Севастьянова, точно также снесем их объект», — заверил чиновник.

Директор МБУ «Городские парковки», Эдуард Бурлаков опроверг подозрения Севастьянова о том, что демонтированные объекты занимают люди из МГЕР. «У нас договор с охранным агентством, которое не дает вернуть нелегальную парковку после ее демонтажа. Никто там деньги не собирает, машины можно ставить бесплатно», — уверяет Бурлаков.

Адвокат Алексей Силинцев, представляющий интересы Севастьянова, ждет, когда его клиент выйдет на свободу после ареста. «Подавать в суд — это гражданско-правовые отношения, ими займемся в последнюю очередь. Сначала нужно доказать уголовную составляющую отъема бизнеса. На этой неделе Севастьянов был записан на прием к прокурору области Александру Кондратьеву по поводу незаконного демонтажа стоянок. Как закончится арест, будем продолжать бороться», — поделился адвокат.