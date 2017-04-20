Челябинские энергетики провоцируют катастрофу в Свердловской области

22:08 20 апреля 2017 0

Как оказалось, структура, аффилированная с экс-губернатором Юревичем, загоняет в угол свердловские предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У кризисного «Русникеля», объединяющего челябинский Уфалейникель, свердловские Режникель и Серовский рудник, возникли новые проблемы. Энергетики потребовали с собственников 40 миллионов рублей долга и уже начали первые шаги к отключению одного из предприятий группы. Из-за позиции челябинских поставщиков света в Свердловской области уже начались социальные проблемы.

Компания «Челябинское управление энерготрейдинга» (ЧУЭТ) потребовала полного погашения просроченного долга за электроэнергию с компании «Русникель». Сумма, по нашим данным, составляет около 40 млн рублей. Для Русникеля это огромная сумма: предприятие сейчас находится в процессе сворачивания деятельности. Из-за низкой рентабельности никеля компания закрывает подразделение в Реже, 800 из 900 сотрудников предприятия уже уведомили об увольнении. На Серовском предприятии сокращают более 400 человек.

Чтобы территория вокруг карьера в Серове не превратилась в болото, необходимо постоянно откачивать воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЧУЭТ потребовал деньги с Уфалейникеля — головного предприятия для свердловских Режникеля и Серовского рудника. Заводы связаны между собой технологической цепочкой — в деревне Еловка Серовского округа добывается руда, которая потом обогащается на Режникеле, там же из нее плавится никелевый штейн. Потом этот продукт везут в Уфалей, где из него делают готовы продукт — гранулированный никель.

Уфалейникель покупает электроэнергию для своих целей у перепродавца — ЧУЭТ. Если компания не погасит весь долг, ей грозят отключить свет. Остановка Уфалейникеля приведет к еще большим проблемам в Свердловской области. «Режникелю и Серовскому руднику просто неоткуда взять деньги, кроме как с Уфалейникеля», — поясняет финансовые отношения источник в отрасли. — Если из-за энергетиков перестанет работать челябинское предприятие, то будет свернуто производство в Серове. Это приведет не только к социальным, но и к экологическим проблемам», — говорит источник, близкий к руководству компании.

Руда под Серовом добывается открытым способом — из карьера, которому около 30 лет. В 2015 году работы там шли ниже уровня грунтовых вод — так хотели добыть руду с высоким содержанием никеля (хотя это так и не принесло результатов). Карьер начало подтапливать уже тогда, сегодня работа по откачке воды продолжается постоянно.

Если встанут насосы, которые сейчас откачивают воду из карьера, то затопит не только карьер, но и большую территорию вокруг, говорит эксперт на условиях анонимности.

Жесткая политика энергетиков уже привела к сложному положению на другом предприятии в Свердловской области — Режникеле. На этой неделе стало известно, что оставшимся на предприятии 450 сотрудникам задерживают зарплату.

«Уфалейникель заплатил 3 миллиона энергетикам — за текущее потребление. И все, денег на зарплаты Режникелю просто не осталось», — говорит источник на предприятии.

На Режникеле «URA.RU» рассказали, что погашение долга по зарплате режевлянам произойдет до конца апреля, возможно — уже на этой неделе.

По данным из открытых источников видно, что 75% доли в компании принадлежит компании «М.Стайл», ее директор — москвич Илья Россейчук. Он же ранее работал совладельцем ООО «Консалтэнергосервис».

Совладелец еще 25% акций ЧУЭТ — Николай Долгунов. Он сказал корреспонденту «URA.RU», что вообще не владеет информацией по ситуации с отключением электроэнергии на предприятиях Уфалейникеля.

ЧУЭТ опосредованно связан с экс-губернатором Михаилом Юревичем. Директор ЧУЭТ Михаил Дель является соучредителем ООО «Промэксинтез» вместе с депутатом-строителем Андреем Пязока. Последний был партнером соучредителя «Гринфлайта» Александра Москалюка, сбежавшего от уголовного преследования в Израиль экс-водителя Михаила Юревича.

О приостановке производства Русникелем из-за низких цен на продукцию завода стало известно в декабре 2016 года. Все предприятия перестанут работать, а подавляющее большинство работников — уволено. Собственники предприятия реализуют более или мягкий способ сокращения производства. Сначала речь шла о том, что для сотрудников будет введен режим вынужденного простоя (им платят две трети оклада), но позже было принято решение, что заводы будут остановлены полностью. Предполагалось, что сотрудники уйдут по сокращению штата, то есть им будут сделаны все полагающиеся в таких случаях выплаты. Сокращение предполагалось сделать поэтапным. Одновременно власти и собственники завода говорили, что ищут инвестора, чтобы он развил на площадках новое производство. «На „Режникеле“ идет очень бережная консервация так, чтобы в любой момент могло начаться новое производство», — поясняли в минпроме Свердловской области. Однако, по мнению участников рынка, возобновление производства на предприятии нерентабельно.