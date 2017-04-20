Пермский губернатор готовит захват СМИ

22:53 20 апреля 2017 0

Пока активные региональные политические игроки - владельцы пермских СМИ лояльны губернатору. Но без своих СМИ руководителю такого уровня будет сложно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Команда временно исполняющего губернатора Пермского края Максима Решетникова в ближайшее время начнет рублем закреплять свои отношения с журналистами. Уже разработана схема финансирования СМИ в территориях Прикамья, которые представляют для главы региона особый интерес ввиду приближающихся выборов. В перспективе — налаживание отношений с пермскими газетами и телеканалами, подконтрольными разным группам элит. Наблюдатели констатируют, что на всех денег не хватит, а лояльность СМИ и их владельцев в любой момент может смениться информационными ударами.

Максим Решетников после своего назначения столкнулся с медиа-рынком, структура которого была сформирована много лет назад. У главы региона отсутствуют «свои» СМИ априори. Все медиа-ресурсы контролируются различными группами политической элиты и промышленниками и вряд ли бесплатно достанутся властям. Это затрудняет коммуникацию с пермяками: у администрации нет ресурсов, гарантированно доносящих ее позицию до жителей.

Решетников выполняет интеллигентный набор действий в адрес прессы. Например, посещал вручение профессиональных премий, дал содержательную пресс-конференцию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что сейчас власти исходят из того, что в 2017 году на медиаполитику у них есть порядка 90 млн рублей. Этими деньгами планируется охватить и пермские СМИ, и издания в муниципалитетах. В пятницу, 21 апреля, состоится заседание специальной комиссии, на котором определится фирма-оператор — через нее будут распределять деньги для муниципальных СМИ. В конце апреля — начале мая чиновники рассчитывают начать конкурсные процедуры и для пермских изданий, чтобы к старту избирательной кампании «все были довольны». «При этом все понимают, что надо не нарушить баланс. Если возникнет денежный перевес в чью-то пользу, то конкуренты этих СМИ могут устроить травлю новому губернатору», — рассуждает информатор.

Ранее помогать новому главе региона выстраивать отношения со СМИ на общественных началах взялся председатель пермского Союза журналистов Игорь Лобанов. Советник губернатора сообщил «URA.RU», что почти завершил свою часть работы по изменению подходов в выделении бюджетных денег для СМИ в муниципалитетах: «Схема финансирования районных СМИ закончена, и, я надеюсь, скоро заработает. Она будет комфортна для самих газет и конструктивна для госзаказчика. Мы рассчитываем, что изданиям будут компенсированы выпавшие из работы месяцы».

Прежний губернатор Виктор Басаргин сначала пошел по пути приобретения лояльности при помощи бюджетных средств — СМИ жили за счет государственных контрактов. Однако постепенно,

когда потребовалось больше позитивных публикаций о властях и компрометирующих материалов о политических конкурентах, возникла идея создания медиа-холдинга «Урал-Информ», которую реализовал ближайший соратник главы региона Кирилл Маркевич.

Последний приобрел телеканал, открыл интернет-ресурсы, стал выпускать газеты.

На свой медиа-холдинг Басаргин получил ответ от своего главного оппонента — депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Последний в 2014 году создал холдинг «Актив-медиа» и стал скупать и открывать новые газеты, интернет-ресурсы, радиостанции. В итоге холдинг Скриванова поглотил детище Маркевича.

Наличие собственного холдинга не спасло Виктора Басаргина (справа) от провала. Но кто-то заработал на этом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Наблюдатели рассуждают, что большинство пермских СМИ пока лояльны Решетникову, поскольку, во-первых, ждут бюджетных денег, а во-вторых, их владельцы не спешат ссориться с новой властью. Плюс еще действуют некоторые госконтракты, заключенные при Басаргине. В то же время врио губернатора и не восхваляют.

Контроль над медиа-ресурсами приписывают многим влиятельным политикам и бизнесменам региона, среди которых депутат Госдумы Дмитрий Скриванов (холдинг «Актив-медиа» — «Эхо Перми», «Урал-Информ ТВ», сайт «ВКурсе», газета «Звезда»), спикер Заксобрания Валерий Сухих (газета и сайт Business-Class), миллиардер Андрей Кузяев (издательский дом «Компаньон»), «Уралхим» (франшиза «РБК»), вице-президент АК «АЛРОСА» Ринат Гизатулин (франшиза «Коммерсанта»), экс-губернатор Олег Чиркунов (телеканал «Рифей») и другие. Для власти, вероятно, сейчас привлекателен будет телеканал «Ветта 24», который стал единственным в Пермском крае обязательным и общедоступным для провайдеров. Относительно «Ветты» есть версия, что ее контролирует серый кардинал Пермской городской Думы Владимир Плотников.

Решетникову точно нужно отказаться от идеи создавать собственный медиа-рупор — считает политический консультант Сергей Иванов.

«Мы привыкли, что у губернаторов есть медиа-холдинги, пусть даже неформально. Но это бремя Решетникову не нужно.

Безусловно, сейчас у него есть желание понравиться. Однако вряд ли со стороны врио губернатора будут резкие движения. И новые механизмы во взаимоотношениях со СМИ не появятся. А степень лояльности и поддержка со стороны элиты на сегодняшний день и так достаточно высоки».

Утверждают, что Дмитрий Скриванов с радостью продал бы свой медиа-холдинг. В отсутствии политических перспектив такие расходы — тяжелое бремя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Каковы отношения Решетникова с различными группами элит — пока непонятно. Однако уже проблемы главе региона доставляет интернет. Такие ресурсы как «Звезда», Properm и 59.ru явно демонстрируют, что независимы от власти. Они и нежелательные протесты активно освещают, и с критикой врио губернатора выступают. Еще активнее действует новомодный вид коммуникации — так называемый «телеграм-каналы» в социальной сети Telegram. Имея по несколько сотен подписчиков и соревнуясь друг с другом, эти ресурсы прицельно воздействуют на политическую элиту и легализуют в том числе компрометирующую информацию. К тому же Решетникову достается и опосредованно — в частности, продолжает разгораться скандал вокруг его соперника на праймериз «Единой России», депутата Заксобрания Сергея Клепцина.

«Легкие покусывания» от медиа пока не опасны команде Решетникова — считает политтехнолог Александр Пахолоков. «К тому же со стороны власти нет запроса на контроль всех СМИ. Тренд таков, что нужны лишь стратегические медиа-ресурсы, а что пишут сто человек, условно, в Facebook — не имеет никакого значения. Разве команда Решетникова сегодня работает на его популярность и узнаваемость? Ничего подобного не видно».

Эксперт отметил, что во взаимоотношениях главы региона и СМИ важно не то, кому сколько денег дадут, а содержание этих отношений. У властей Должно быть понимание, что они хотят сообщить о себе населению — ведь можно сколько угодно говорить о развитии здравоохранения, но бюджетных средств не хватает, и социальные расходы в любом случае придется урезать.