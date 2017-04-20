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В Екатеринбурге наступил сезон крабов 2. Секрет успеха: как получить "Золотую маску"

Секрет успеха: как получить "Золотую маску" 3. В правительстве ищут источник утечки документов

В правительстве ищут источник утечки документов 4. Журналисты раскрыли доход Козицына

Журналисты раскрыли доход Козицына 5. Коллектор угрожает убийством женщине на Урале. АУДИО

Коллектор угрожает убийством женщине на Урале. АУДИО 6. В колледже на Урале запретили хиджабы

В колледже на Урале запретили хиджабы 7. На уральском заводе закончились деньги на зарплаты

На уральском заводе закончились деньги на зарплаты 8. Заброшенный химзавод на Урале грозит катастрофой. ФОТО 23:01 20 апреля 2017 0 УГМК остановила выборы губернатора Решение о поддержке медной компанией Куйвашева не принято, финансирование урезается Константин Джултаев © Служба новостей «URA.Ru» Конфликт между Андреем Козицыным и областными властями все более накаляется Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета: Выборы губернатора Свердловской области все новости сюжета Свердловские промышленники не спешат подключаться к кампании по выборам свердловского губернатора. Ожидалось, что одним из ее наиболее активных организаторов и спонсоров станет УГМК. В течение последнего года представители медного холдинга заняли ключевые должности в правительстве региона, усилили свое представительство в Заксобрании, ее генеральный директор Андрей Козицын стал советником главы области на общественных началах. Но в течении последнего месяца произошел ряд событий, свидетельствующих, что отношения металлургической компании с командой губернатора далеки от идеальных. Первым «звонком» стало заседание мандатной комиссии Заксобрания, участники которого осудили коллегу-лоббиста УГМК Армена Карапетяна за пьяную езду, хотя не были обязаны обсуждать его конфликт с ГИБДД. Бизнес Карапетяна тесно связан с УГМК и семьей Александра Козицына — брата ее гендиректора Андрея Козицына. Затем обострилось противостояние в Реже, где весной 2016 года кандидаты от областных властей и УГМК заняли все места в муниципальной думе. Губернаторская команда пролоббировала избрание на пост сити-менеджера Владимира Шлегеля. По данным местных политиков, представляющие медный холдинг депутаты обсуждают вопрос о его возможной отставке. Считается, что освободившееся место займет режевской депутат Валентин Кураев. 15 марта сорвались выборы главы Нижней Туры. Депутаты неожиданно в последний момент отказались поддерживать согласованного с администрацией губернатора кандидата — заместителя начальника по общим вопросам Нижнетуринского ЛПУ «Газпром Трансгаз Югорск» Кирилла Бобова. Новым фаворитом стал ранее никому не известный, долгое время проживший в Верхней Пышме юрист ООО ЧОО «Металлург-Безопасность» (группа охранных предприятий УГМК) Алексей Стасенок. По данным «URA.RU», ситуация в городе периодически обсуждается на совещаниях в УГМК, но публично официальные лица компании отрицают свою причастность к кандидату. Сергей Семеновых заметил политконсультантов УГМК в Серове еще зимой Фото: Александр Мамаев © URA.RU Следующий конфликт разразился в Серове, где в 2017 году пройдут выборы в гордуму. Как рассказал «URA.RU» местный политик Сергей Семеновых, с середины зимы в муниципалитете активно работала группа политконсультантов и социологов из УГМК: «Они действовали задолго до создания всех официальных штабов, массировано, с хорошим контингентом, соцопросами. Было ли это санкционированно партийными или губернаторскими структурами, надо выяснять. Если нет, то это самодеятельность». Семеновых вспомнил, что именно эти специалисты обеспечили год назад кандидатам от компании стопроцентную победу в Реже, за что в последствии были отблагодарены губернатором. В конце марта эта группа неожиданно была заменена по согласованию с первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым новой командой специалистов. Источники «URA.RU» сообщают, что некоторые из них входили в конце 2015 — начале 2016 года в число организаторов кампании «Область в огне», поднимая протестные настроения на территории всего региона. Такой выбор стал неприятной неожиданностью для ближайшего окружения губернатора и спровоцировал его представителей на разговоры на повышенных тонах с руководителями УГМК. Источники в Реже рассказывают друг другу якобы сказанные Андреем Козицыным слова, что в случае расширения конфликта с губернаторской командой УГМК будет готова рассмотреть вопрос о поддержке на губернаторских выборах Евгения Ройзмана. Одни близкие к компании источники считают, что Козицын ни при каких обстоятельствах не мог произнести подобных слов: «Это слухи, вызванные недостатком информации. Сейчас царит неопределенность и смысловой вакуум заполняется кривотолками. До сих пор не принято решение о работе на кого-либо из участников кампании и формате участия в ней. Например, не понятно — будем ли мы „сушить“ явку, как того требует Тунгусов, либо повышать ее, как требует Кремль. Сколько времени понадобится на принятие конкретных решений, не знает никто». Отсутствие работы в Серове по продвижению губернатора подтверждает Сергей Семновых: «На кампании по выборам в гордуму работа ведется активно, но материалов с Куйвашевым не видно нигде — ни в прессе, ни в „поле“». Андрей Козицын мог пообещать поддержку Евгению Ройзману только во время эмоционального всплеска Фото: Александр Мамаев © URA.RU Другой представитель УГМК не исключает, что в частной беседе Андрей Козицын мог пообещать оказать поддержку Ройзману, но предложил не воспринимать этот сценарий серьезно: «Козицын — эмоциональный человек. На публичных мероприятиях он себе необдуманных слов не позволяет. Но в частных беседах может послать кого-нибудь. И на следующий день остыв продолжить с этим человеком конструктивную работу». Источник уверен, что УГМК при любых обстоятельствах поддержит на выборах предложенного президентом кандидата — Евгений Куйвашева: «Если только денег дадут чуть меньше, чем планировалось». Заместитель директора по общим вопросам УГМК Надежда Пушина в интервью «URA.RU» также дала понять, что медная компания поддержит на выборах врио губернатора Евгений Куйвашева: «Если говорить о кандидате, то тут понятная и однозначная позиция я думаю у всех». Пушина настаивает, что медная компания активно готовится к выборам в сотрудничестве с губернатором: «Мы всегда во взаимодействии с областью. Работаем и сегодня. Оценивать в процентном отношении нашу готовность к выборам не буду, но в любом случае мы уже все на страте». Заместитель директора подчеркнула, что смена команд политконсультантов в Серове является внутренним вопросом компании: «Его вряд ли стоит выносить и обсуждать вовне». Пушина категорически отрицает участие УГМК в выборах главы Нижней Туры. Она также опровергает информацию о конфликте Козицына с губернатором: «Мне странно даже в виде версии об этом слушать. Может быть, я идеалистка, но я не вижу осложнений. У Андрея Анатольевича [Козицына] и Евгения Владимировича [Куйвашева] отношения всегда достаточно ровные и спокойные. Они всегда обо всем договариваются без проблем». {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий