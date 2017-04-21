12:55 21 апреля 2017 2

Единороссы "тюменской матрешки" готовят наказание для "несистемного" депутата Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Петиция, созданная депутатом Тюменской областной Думы Алексеем Аносовым, напугала законотворцев всего сложносоставного региона. Поступок еще в недавнем прошлом рядового клерка из Ханты-Мансийска с тревогой обсуждают в парламентах ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Своей жалобой на систему распределения зарплаты среди народных избранников, подкрепленной письмом в Генпрокуратуру, единоросс десакрализировал неуставные отношения в кругу политиков. За пределами Югры выходку расценили как провокацию, за организацией которой стоят люди губернатора Натальи Комаровой.

Накануне Тюменская областная дума выбрала нового депутата, чья работа будет оплачиваться из бюджета. Парламентарии определили, кто будет получать зарплату Павла Белявского, в октябре 2016 года возглавившего правительственный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Свои заявления с просьбой присвоить им статус депутата на постоянной основе подали ямальские депутаты Николай Бабин и Владимир Столяров, представитель юга области Елена Кашкарова и Алексей Аносов. По состоянию на день голосования Бабин и Столяров отозвали заявления, и народные избранники, выбирая между Кашакаровой и Аносовым, поддержали депутата-тюменца.

Вопрос стал «интересным» и «болезненным» после того, как в начале недели единоросс Алексей Аносов объявил, что бюджетные ставки в парламенте захватили представители тюменского юга, дискредитирующие коллег из автономий.

Это было настолько ярким нарушением неписаных правил работы Думы, что обсуждается даже после голосования и публичных выступлений с осуждением Аносова. Благородное парламентское сообщество пытается выяснить: как скандал вообще мог случиться и что в его основе — сбой или какая-то системная провокация?

Алексей Аносов остался совсем один Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Карьерный взлет Алексея Аносова, по рассказам коллег, стал неожиданностью для него самого. Минувшей весной сотрудник аппарата Думы ХМАО-Югры и представить не мог, что осенью победит на выборах как кандидат-одномандатник «Единой России», а после получит доступ в административные кабинеты всей «тюменской матрешки». По одной из версий, он стал победителем «по недосмотру местной власти». Другой собеседник агентства знает, что кандидата вели представители крупных ФПГ и это было их обязательствами перед округом.

«Алексей вообще не рассматривался как реальный претендент. Он сидел в партии и принимал документы. Его выставили на прошлые праймериз в качестве технического кандидата по округу, где жестко конкурировали действующий депутат Сергей Козлов и бывший мэр Ханты-Мансийска Андрей Букаринов. В день предварительного голосования был подвоз избирателей, которым не объяснили, за кого следует отдавать голос. В итоге люди ставили галочку напротив первой попавшейся фамилии. Когда посчитали — победил Аносов. Отменить итоги праймериз было невозможно, уговорить его отказаться по собственному желанию тоже не удалось. Так у Югры появились новые лица», — вспоминает один из коллег Аносова, попросивший не называть его имени.

Помощники депутатов, работавшие с Алексеем Аносовым в прошлом созыве югорского парламента, описывают его как типичного представителя номенклатуры, отлично понимающего принципы работы органов власти в современной России. Необходимость подчиняться правилам Аносов осознал во время службы в горячих точках и, по словам коллег, никогда не забывал о субординации.

Выступление о распределении зарплаты — первая яркая инициатива Алексея Аносова в качестве депутата, и она полностью противоречит его прежнему психологическому портрету.

Официально в петиции югорчанин заявляет, что имеет право на зарплату только потому, что в результате избрания в тюмоблдуму он потерял основное место работы (помощник депутата Думы Югры). «Рейтинговое голосование, которое представляет собой ряд последовательных голосований за каждого из депутатов, изъявивших желание работать на профессиональной постоянной основе, не проводилось [речь идет о первом голосовании, по распределению всех оплачиваемых мест]. По правде сказать, мое заявление просто убрали в сторону, как будто его и не было. Неизвестно, по каким критериям было определено, что я менее достоин. Видимо, представитель от народа показался кому-то «нежелательным» в депутатском корпусе. После первого заседания Думы я попросил пояснений, как так произошло, что был нарушен порядок избрания депутатов. Оказывается, часть заявлений намеренно была убрана, чтобы в средствах массовой информации не появились заметки о том, «как депутаты бьются за оплачиваемые места», — комментирует парламентарий.

Председатель тюмоблдумы Сергей Корепанов считает, что вверенный ему орган власти действует строго в правовом поле, а претензии Алексея Аносова безосновательны. Спикер сослался на решение прокуратуры области, которая поддержала правоту законотворцев. «Я его не осуждаю, но произошедшее не делает ему чести. Мы поступаем по закону, прокуратура также подтвердила нашу правоту», — комментирует в разговоре с «URA.RU» Корепанов.

Другие депутаты скандал с петицией Алексея Аносова расценивают как провокацию. В качестве возможных организаторов звучат даже имена губернатора Югры Натальи Комаровой и представителей ее команды.

«Совершенно очевидно, что над текстом этой петиции работали технологи, причем не один день или даже неделю. Материал четко бьет по нужным точкам. Это не эмоции. Петицию готовили и „засветили“ как раз за два дня до заседания. Только непонятно, зачем. Возможно, в отместку за какие-то отданные ранее позиции. Совершенно уверенно можно сказать одно: Аносову этого не простят. О карьере на юге области можно забыть», — говорит инсайдер «URA.RU».

На сегодняшний день Алексей Аносов подключил к конфликту Генпрокуратуру. После того, как парламентарий не смог добиться нужного ему результата на уровне области и УрФО, в ведомство Юрия Чайки также была направлена жалоба. В разговоре с агентством господин Аносов сообщил, что лично встречался с Натальей Комаровой, первым заместителем губернатора Алексеем Шипиловым, спикером региональной Думы Борисом Хохряковым, которые гарантировали ему помощь. «В Тюмени мне подтвердили, что из Ханты-Мансийска поступали звонки и ходатайства в мою поддержку. Но к ним не прислушались», — рассказывает собеседник.

Официальный Ханты-Мансийск тем временем отказывается брать на себя ответственность за происходящее.

Источник в ближнем окружении Натальи Комаровой утверждает, что администрация губернатора не имеет никакого отношения к действиям парламентария. «Это однозначно самодеятельность. С нами он свои действия не согласовывал. Да, его пытались успокоить, перевести в мирное русло решение вопроса. Предлагалось найти работу в ХМАО. Правда, не с таким заработком. Депутат областной получает под 400 тыс. рублей в месяц», — комментирует инсайдер.

В Тюмени считают, что за акцией Аносова скрываются идеологи Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» председатель Думы ХМАО Борис Хохряков, ни о какой поддержке Алексея Аносова в этой ситуации со стороны регионального отделения «Единой России», а так же со стороны Думы округа не может быть и речи. «Это внутренний вопрос Думы Тюменской области. Более того, хочу отметить, что законодательные органы всех трех субъектов очень тщательно выполняют все договоренности, касающиеся организационных вопросов — у нас нет неразрешимых противоречий, нет спорных вопросов. Все наши решения основаны на принципах справедливости и соответствуют интересам Югры, Ямала и юга Тюменской области», — говорит господин Хохряков.

Связаться с Алексеем Шипиловым на момент публикации не удалось — чиновник не ответил на звонки журналистов.

Политические эксперты тем временем считают, что произошедший эпизод с высокой долей вероятности пагубно отразится на политическом климате «матрешки», отношениях между регионами и даже лично губернаторами. По мнению тюменского политолога Александра Безделова, господин Аносов принял «крайне недальновидное решение», от которого его никто не отговорил. Ответственность за произошедшее, как считает собеседник, ляжет на идеологов Натальи Комаровой.

Консультант московского агентства «Максимов-консалтинг» Константин Бакшеев считает, что эпизод в Тюменской областной Думе имеет признаки внешнеполитической игры, в которой замешаны руководители югорской автономии. Скрытые фигуранты при этом могут скрываться как в «Белом доме», так и внутри «Единой России».

«Шуметь вокруг депутатской зарплаты через публичную петицию — это, конечно, формат запредельный. Да и сама стилистика текста указывает на чрезмерную политизированность его составителей. На первый взгляд, данной акцией вызывается рефлексия конфликта между субъектами. Но, с другой стороны, я бы не стал исключать, что неоднозначный выпад Аносова сможет сыграть на руку губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Ведь теперь у нее есть повод отчитаться перед Москвой, что по линии программы „Сотрудничество“, например, все в порядке. Более фиксированно исключить себя из числа возмутителей спокойствия», — комментирует господин Бакшеев.

По мнению собеседника, также нельзя исключать, что история развивается по линии закрытого конфликта внутри «Единой России». Неспроста в петиции упоминается о поддержке со стороны Бориса Хохрякова: «Вполне возможно, что лидер югорских единороссов готовился к какому-то серьезному спору по вопросу приоритетности партийных благ внутри „матрешки“ и таким эпатажным образом его сейчас пытаются затормозить».

Как удалось выяснить агентству, вопрос по Алексею Аносову будет вынесен на ближайшее заседание совета партии.

С высокой долей вероятности, автора петиции исключат из состава «Единой России».

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.