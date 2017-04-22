«Премьер показал, что не хочет уходить»

19:27 21 апреля 2017 0

Отчет Дмитрия Медведева стал одним из главных политических событий недели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одним из главных политических событий уходящей недели стал отчет главы правительства Дмитрия Медведева перед депутатами Государственной думы. В преддверии выступления высказывались ожидания, что премьеру будут заданы острые вопросы о ситуации в стране.

Одним из главных политических событий уходящей недели стал отчет главы правительства Дмитрия Медведева перед депутатами Государственной думы. В преддверии выступления высказывались ожидания, что премьеру будут заданы острые вопросы о ситуации в стране.

Если сам отчет и не получился сенсационным, то он стал спусковым крючком другого скандала, который в долгосрочной перспективе может иметь серьезные последствия. Почему правительство живет в «параллельной реальности», насколько оправдан оптимизм Медведева и как скандал с «преемником Путина» может ударить по премьеру — в еженедельной колонке автора telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонида Давыдова.

Отчет главы правительства Дмитрия Медведева перед депутатами Государственной думы должен был стать главным политическим событием недели. Однако в итоге оказался спусковым крючком не менее значимых процессов.

Он подтвердил, что правительство продолжает жить своей, параллельной от страны, жизнью. Медведев старался быть максимально оптимистичным и уверенным в себе. Впрочем, а что ему еще оставалось делать в условиях непрерывного давления элит и резонансной истории с фильмом Навального? В итоге мы в очередной раз услышали, что у нас лучшее в мире правительство и лучшие в мире министры. Ну, а разве могло быть как-то иначе?

Леонид Давыдов уверен, что атака на Дмитрия Медведева продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полагаю, что оптимизм Дмитрия Анатольевича базируется на подготовленных для него цифрах, но главное — на поддержке президента. Однако надо понимать, что здоровье экономики — во многом в головах наших граждан. Только при помощи цифр ситуацию не поменять: необходимо, чтобы люди почувствовали изменения на себе.

Вопрос депутата-коммуниста, в котором прозвучала фамилия Навального, автоматически вернул реальную повестку. Что касается последовавшего выступления Геннадия Зюганова, то очевидно, что мы увидели хорошо отрепетированное «домашнее задание» — посмотрите, его «фюрер» мгновенно, словно вирус, распространился по сетям, став фактически вирусной рекламой.

Политический градус продолжил повышаться и в минувший четверг. В ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» в Большом Кремлевском дворце глава общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрей Чепурной пожаловался главе государства на то, что сенатор Франц Клинцевич публично называет спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

Понятно, что этот скандал не был случайным, спонтанным — мы увидели продолжение массированной информационной атаки, конечной жертвой которой, если посмотреть внимательно, в итоге должен стать опять же премьер-министр.

В короткой перспективе политических последствий от произошедшего, думаю, не случится. Вместе с тем, это явно отражает начавшуюся ожесточенную борьбу за будущий кабинет.

Я уже неоднократно говорил о том, что будущее Дмитрия Медведева полностью зависит от желания или нежелания президента менять его. Сейчас же глава государства настойчиво демонстрирует, что убирать премьер-министра не намерен. В то же время элиты планомерно раскачивают этот вопрос, заставляя Владимира Путина задумываться о принятии возможного кадрового решения. Нет никаких сомнений, что мы стали свидетелями торга, который идет и конца ему не видно.