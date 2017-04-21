«Лучше пересмотреть нормы выдачи туалетной бумаги»

16:35 21 апреля 2017 0

Кочевое образование предусматривает обучение детей прямо в чумах и передвижных школах Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Скандал в поселке Гыда запустил дискуссию о приоритетах в образовательной системе округа. Директор клуба в селе Гыда и бывший учитель истории Игорь Яндо просит губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина отказаться от проекта «Кочевые школы» и направить усилия на интернаты. «Лучше обеспечить все интернаты настольными развивающими играми или, на худой конец, пересмотреть нормы выдачи туалетной бумаги в месяц на одного воспитанника. С этим, как выясняется, тоже большая беда», — заявил он.

Кочевое образование в регионе начали стремительно развивать в 2010 году, когда впервые провели эксперимент по обучению дошколят прямо в чумах посреди тундры. Так родился проект «Кочевая школа» — детище и гордость заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой. Он подразумевает, что педагоги живут в стойбищах с оленеводами, кочуют с ними по тундре и учат детей без отрыва от исконной среды обитания их предков. Проект заслужил внимание на федеральном уровне и был презентован на сессии форума ООН по вопросам коренных народов мира. Недавно Ямал стал регионом реализации совместного проекта России и Финляндии «Дети Арктики», который как раз предполагает обучение детей в кочевых условиях.

В поселке Гыда расположена одна из школ-интернатов. Здесь дети кочевников проводят учебный год. Педагоги, с которыми удалось пообщаться «URA.RU», рассказал о проблемах образования детей. С их слов оснащение школ недостаточное. Внеклассная работа с детьми практически не проводится. Все свободное от учебы время дети предоставлены сами себе. Результат налицо —школьники выходят из-под контроля, начинают вести асоциальный образ жизни, употреблять алкоголь, нападать на педагогов. Они готовы поддержать петицию, чтобы привлечь внимание губернатора к проблемам интернатов в отдаленных территориях.

Яндо пишет, что представляет не личные интересы, а опирается на оценки специалистов, близко знакомых с традиционным укладом жизни коренного населения Ямала.

Они уверены, что проект «Кочевая школа» — нереализуемая задача.

«Возможно, здесь имеет место подмена понятий. Известные мне примеры „кочевых школ“ на самом деле следовало бы назвать „факторийными“, ибо стоят они стационарно на рыбацких участках или факториях. В любом случае финансовые вливания в данную инициативу, по меньшей мере, не рациональны», — утверждает Игорь Яндо.

Частично с этим мнением согласна и директор школы-интерната села Кутопьюган Марина Лонгортова. Она рассказала журналисту «URA.RU», что кочевая система образования не может заменить полноценное обучение в классе: «Это хорошее подспорье в плане дошкольной подготовки и социализации детей из кочевых семей. Как подготовка к дальнейшему обучению в школе-интернате этот проект дает свои плюсы, но полное обучение в кочевом режиме не даст нужных эффектов».

«Кочевая школа» нужна в основном, чтобы подготовить тундровых детей к учебе в школах Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В департаменте образования, не исключают, что у автора петиции недостаточно информации по данному вопросу. «Сама идея проекта возникла, когда стало очевидно, что дети в тундре, не посещающие детские сады и начальные классы, сложнее адаптируются к школьной жизни. А позднее начало обучения, отсутствие дошкольного образования и предшкольной подготовки приводят к более низким результатам обучения, чем у других учеников, — говорит начальник отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Григорий Лымар. — Одним из способов решения проблемы и стал региональный проект „Кочевая школа“, который мы запустили в 2011 году. Он был поддержан жителями».

Как пояснили в департаменте, за годы существования «Кочевой школы» сложились разнообразные модели кочевого образования, учитывающих сложившуюся инфраструктуру и род занятий местного населения. Сегодня в округе действует 18 таких моделей. Это 13 детских садов и две школы. Летом их посещает почти 500 детей.

В качестве основных можно выделить пять. Это «полустационарная школа» (школа Анны Неркаги в деревне Лаборовая Приуральского района). В ней занятия посещают дети оленеводов, живущих на стойбищах вблизи поселения или каслающих в районе фактории. Модель «кочующая школа» используется, когда семьи кочевников живут на большом расстоянии от населенных пунктов. «Стационарная модель» предполагает, что дети вместе с родителями живут в тундре, а обучение происходит в специально созданных (построенных) чумах либо модульных зданиях. «Выездной воспитатель» предполагает создание групп кратковременного пребывания детей в маленьких национальных поселках и организации работы воспитателей детского сада в разъездном режиме. «Сезонная кочевая школа» работает летом, педагоги выезжают на место стоянки оленеводческих бригад в Республику Коми и организуют обучение в естественных условиях проживания оленеводов.

«В селе Гыда в этом году предшкольная подготовка будет проведена на базе фактории „Юрибей“, — говорит Лымар. — Проект реализует детский сад „Северяночка“. В гыданской школе-интернат дети в рамках проекта „уютная школа“ будут совместно с педагогами оформлять помещения школы».

В департаменте добавляют, что проект «Кочевая школа» никогда не рассматривался в качестве альтернативы или замены обучения в школах-интернат. Его задача — помочь детям адаптироваться к полноценному учебному процессу, поэтому он всегда трансформируется под людей. Он стал первым шагом в формировании модели этнокультурного образования. Дополнением к нему в школах-интернатах стало расширение спектра предметов этнокультурной направленности, организация практики воспитанников интернатов на предприятиях АПК, разработка учебников нового поколения по изучению родных языков.

«Департамент всегда открыт для предложений организации образовательного процесса детей малочисленных народов севера как в рамках проекта „Кочевая школа“, так и в самих школах-интернатах., — заметил Лымар. — Мы с готовностью откликаемся на идеи и обсуждаем их с образовательным сообществом».