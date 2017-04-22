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Горбачев раскритиковал Путина 8. ФСБ нашла способы взорвать метро Екатеринбурга 13:22 22 апреля 2017 0 «Мне хотелось услышать, чем я могу помочь своей стране!». И овация! За 4 тыс. км от Москвы Кудрин и Дворкович признали: надо менять систему управления Россией Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Среди дискуссий на многочисленных форумах 2017 года, состоявшийся в Красноярске спор пока самый интересный (на фото - председатель оргкомитета КЭФа Аркадий Дворкович) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Марафон форумов о судьбах России продолжается: уже звучат ехидные замечания, что российские чиновники только и делают, что переезжают с одной дискуссии на другую. На этой неделе это было совершенно очевидно: экономические форумы прошли одновременно в Ялте (второй ежегодный) и Красноярске (14-й ежегодный). Именно в Сибири в 2008-м вновь избранный президент России Дмитрий Медведев говорил, что свобода лучше несвободы. И именно там в этом году обещали жаркий спор правительственных чиновников с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, разрабатывающим для президента альтернативную экономическую программу. Корреспонденты «URA.RU» передают с места событий. Основной — второй — день работы КЭФа стартовал с большого пленарного заседания «Российская экономика: повестка 2017-2025». Открыл его вице-премьер Аркадий Дворкович, который объявил, что задача собравшихся в Сибири обсудить перспективы развития экономики. В президиуме сидели: глава Минэкономразвития Максим Орешкин, директор Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, врио губернатора Пермского края, самый фактурный из губернаторов-технократов призыва 2017 года Максим Решетников, глава Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов (который представлял крупный бизнес, вместо заявленного ранее традиционного гостя КЭФа, президента «Русала» Олега Дерипаски). Глава МЭР Максим Орешкин — один из солистов КЭФ. Его ведомство здесь прокатывает идеи своей стратегий развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тему дискуссии задало зрительское голосование. Публике нужно было предположить, каким будет рост экономики в ближайшие четыре года. Большинство (41%) ответило, что темпы роста будут на уровне 1-2%. Главу МЭР такие результаты удовлетворили: Орешкин сообщил, что эти цифры соответствуют тем, которые МЭР заложил в базовый проект развития российской экономики. И похвастался, ВВП в первом квартале этого года вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Алексей Кудрин, автор конкурирующей концепции развития экономики, наоборот, скептически отнесся к прогнозу зала — «Радоваться тут нечему!». Сначала он заявил, что санкции — пагубно влияют на нашу экономику, а после раскритиковал систему госуправления: «Я бы сравнил ее сегодня со старой скрипучей машиной, на низкой скорости, которая не имеет высокой мощности», — напирал Кудрин. И подкрепил свой тезис данными ЦСР: только 38% госслужащих занимаются своими прямыми обязанностями. Кудрин и Орешкин — авторы двух параллельных стратегий, которые разрабатываются по поручению Владимира Путина, сидели друг напротив друга. Спустя некоторое время модератор не выдержал и все-таки попросил их описать нынешние взаимоотношения. Орешкин вежливо пояснил, что конкуренция между правительством и экспертами Кудрина позитивная: и МЭР, и ЦСР — «две фабрики идей», которые работают с одной целью — улучшить экономическую ситуацию страны. «Но мы концентрируемся больше на сфере ответственности правительства, а ЦСР на более широкой сфере», — пояснил министр. Кудрин подтвердил эту версию, но указал, что ЦСР, в отличие от кабмина, просчитывает геополитические риски, разрабатывает реформу судебной системы и работает с правоохранительными органами. Орешкин, Кудрин и Дворкович по очереди сыпали цифрами и фактами, обещали изменить неповоротливую систему госуправления. Фразы «есть необходимость поменять» и «нужно действовать» будто убаюкивали зал. Вице-премьеру Аркадию Дворковичу пришлось отвечать на обвинения Абызова в непродуктивности пленарного заседания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мантру нарушил бизнесмен Владимир Дымов, которого неожиданно попросили высказаться из зала, как представителя крупного бизнеса: «Мне хотелось тут услышать, чем я могу помочь своей стране! Что мне надо понимать о процессах, которые происходят в России, чтобы правильно в них вписаться и повысить темпы нашего роста! Здесь сидят умнейшие люди, а мы опять говорим какими-то общими фразами! Я уже 10 лет езжу на этот форум и слышу все это, надо говорить острее и правдивее!» Зал зааплодировал. Микрофон перехватил министр с самым непонятным в правительстве РФ функционалом Михаил Абызов, который сидел по правую руку от Дымова. Казалось, сейчас он поддержит спикеров (Абызова, как и Дворковича, считают представителем ближнего круга премьера Дмитрия Медведва) — Дворковича и Орешкина, в чей адрес только что прозвучал упрек. «До этого выступления я думал, что один в этом зале, кто не понимает, в чем наша экономическая повестка до 2025 года! — неожиданно для всех заявил Абызов, но тут же вывел коллег из-под удара и обратился к их конкуренту Кудрину. — Я думал, что Алексей Леонидович скажет нам — вот три основных решения, которые мы должны принять, чтобы темпы роста были на уровне выше мировых! А ведь именно это было темой поручения президента! Потратьте свое время на то, чтобы дать хотя бы три практических рецепта по улучшению нашей экономики!» «Нет, а то и правда, собрались тут как гастролеры! Выучили свои роли и катаются с форума на форум с одним и тем же!» — шепнул корреспонденту «URA.RU» сосед слева и громко захлопал в ладоши. Впрочем, отвечать на замечание зрителей пришлось не Кудрину, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Он продемонстрировал таланты бюрократического выступления: первое пленарное заседание должно давать не ответы, а рабочие установки на весь форум. Здесь на круглых столах в ходе дискуссий будут обсуждаться практические идеи, которые МЭР и ЦСР примут к сведению, пояснил Дворкович. «Нам важно мнение каждого», — резюмировал он. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников убеждал коллег, что чиновничий документ должен стать понятным и близким простому человеку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Удивительно, но зал поверил. Уже через пять минут после окончания пленарного заседания публика устремилась на круглый стол: «Ключевые вопросы государственного управления», в которой приняли участие все те же Орешкин, Кудрин и Дворкович. Тема оказалась настолько актуальной, что всем желающим не хватило места. Даже Аркадию Дворковичу пришлось сидеть на «приставном» стуле. В итоге, за полтора часа спикеры перечисляли проблемы в государственном управлении. Кудрин настаивал на том, что нет системы контроля выполнения уже прописанных программ, по данным ЦСР они выполняются менее, чем наполовину. Абызов добавил, что нужно возродить советскую традицию личной ответственности руководителя за результат: «Раньше с этим было строго! Не выполнил план — могут и партбилета лишить!» Другой представитель правительства Андрей Чибис настаивал, написать план развития — недостаточно: «Важно, чтобы вице-губернаторы, которые с нами на земле работают, были нашими соратниками, чтобы они выполняли наши стратегии. Их нужно мотивировать». Позицию регионов высказал врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Он настаивал на том, что нужно укрепить доверие между территориями и центром. По его словам, 2/3 расходов Пермского края предопределены федеральным центром. «Это признак того, что Центр не не доверяет региональным властям», — пояснил Решетников. В свою очередь, местные власти испытывают настороженность в адрес Москвы: «Любые распоряжения, льготы и санпины — это новые расходные обязательства, которые ложатся на регионы. Это фактор ответного недоверия со стороны регионов!» Покидая площадку, Аркадий Дворкович, который присутствовал на мозговом штурме в качестве зрителя тоже решил высказаться. Он назвали проблемы в системе госуправления: в России нет системного обновления кадров, нет реальных санкций к тем, кто не справляется с управленческими задачами, кроме того, система перегружена дополнительными поручениями. Дворкович объяснил это замкнутым кругом: рабочие совещания по протоколу должны заканчиваться новым перечнем поручений. Получается, что управленцы сами плодят себе новые задачи, которые потом не способны решить. — Вы устали на работе? Проведите совещание! Совещание — реальная альтернатива работе! — пошутил Абызов на это замечание Дворковича. В зале нервно заулыбались, собравшиеся явно не хотели стать героями этого анекдота. По крайней мере запрос одного из участников, Михаила Абызова, был удовлетворен. Он точно услышал за этот час больше трех практических рецептов, как спасти российскую экономику, изменив систему управления. 1/7 Пленарное заседание оживил предприниматель Владимир Дымов Фото: Владимир Андреев © URA.RU {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...