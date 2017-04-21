Федеральный бизнес выбрал Екатеринбург для знакового открытия

19:29 21 апреля 2017 0

Кк концу 2017 года число «Пятёрочек» в Екатеринбурге увеличится почти до 200 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбург стал площадкой для празднования знакового события в истории федеральной компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель»). Ритейлер открыл свой 10-тысячный магазин в стране.

Юбилейным магазином группы стал супермаркет «Перекресток», расположенный в Москве. Одновременно с этим были открыты еще девять «Пятёрочек» в разных городах страны, в том числе в Екатеринбурге. Как обещают в руководстве торговой сети, число универсамов к концу 2017 года в регионе превысит 400.

«Открытие сразу 10 магазинов, один из которых стал 10-тысячным для X5, — еще один уверенный шаг в направлении нашей стратегической цели по достижению 15-процентной доли на рынке до конца 2020 года», — прокомментировал достижение важного рубежа главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

В уральской столице новый магазин сети «Пятерочка» появился на Щербакова, 77. С самого утра здесь выступали шоумен и барабанщицы, разыгрывались подарки для первых покупателей. Главным призом стал квадрицикл. Поздравить компанию с запуском новой торговой точки приехала глава комитета по товарному рынку Екатеринбурга Елена Чернышева.

«В Екатеринбурге по нашим подсчетам более 120 магазинов „Пятёрочка“. Но этот, пожалуй, самый настоящий универсам „у дома“. Чтобы попасть в магазин, достаточно спуститься на лифте, можно даже в домашней одежде и купить все, что нужно. Желаю компании хороших продаж, а покупателям качественных товаров по доступным ценам», — со сцены произнесла Елена Чернышева.

В год X5 планирует открывать во всей России около 2000 магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор Уральского дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка» Серuей Саченко рассказал «URA.RU», что в планах у компании к концу 2017 года увеличить число «Пятёрочек» в Екатеринбурге почти до 200.

«Компания продолжает претворять в жизнь свою миссию — обеспечивать качественными услугами современной торговли все категории покупателей безотносительно их места жительства. Наша главная цель — стать продовольственным ритейлером №1 в сердцах российских покупателей. Поэтому мы постоянно улучшаем магазины, совершенствуем ассортимент, повышаем комфорт торговых помещений и качество обслуживания», — сказал Саченко.

Директор дивизиона торговой сети заметил, что «Пятёрочка» уделяет особое внимание расширению ассортимента. Всего в магазинах торговых сетей X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») представлена продукция около 6000 поставщиков. В некоторых магазинах «Пятёрочка» на Урале доля местных производителей превысила 30%.

Х5 Retail Goup — один из лидеров российского рынка продовольственного ритейла. компания планирует ежегодно до 2020 года открывать от 2 тысяч новых магазинов. В среднем X5 открывает 6 магазинов в день.