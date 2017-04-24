Как обезопасить сделку с недвижимостью

11:00 24 апреля 2017 0

Нередко причиной срыва сделки оказывается неожиданный наследник Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне при покупке вторичного жилья рискуют остаться и без денег, и без квартир. Игроки рынка недвижимости фиксируют, часто сделки признаются незаконными из-за внезапно появившегося наследника. При этом ни закон, ни риелторские агентства не защищают покупателей от таких случаев, выяснило «URA.RU» в ходе исследования проблем рынка.

Участники рынка отмечают, одна из основных причин срыва сделки по покупке квартиры — притязания третьих лиц, которые объявляют о себе уже после того, как продажа состоялась. Они объявляют о желании тоже получить деньги или долю в недвижимости. В таких случаях закон оказывается на стороне наследника, сделка признается незаконной, и покупатель рискует остаться как без потраченных денег, так и без купленной квартиры, говорят эксперты.

При этом агентства недвижимости не защищают клиентов в таких случаях, выяснил журналист информационного агентства. Он обзвонил офисы компаний по всей России и столкнулся с тем, что «гарантии безопасности сделок» предпринимателями толкуются по-разному.

Покупатели не защищены от неожиданных наследников ни риелторами, ни законом Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте одного из московских агентств недвижимости сообщается: «На любые операции с недвижимостью, которые проходят через нас, наша компания дает четкие гарантии». Однако выяснить, что именно понимается под «четкими гарантиями», журналисту не удалось. По телефону здесь заявили: «Это мы сможем рассказать вам только при личной встрече, приходите к нам в офис. Да, это конфиденциальная информация, и по телефону мы ее не озвучиваем».

Не менее противоречивый диалог состоялся с представителем агентства в Перми, сайт которой убеждает клиентов, что «Страхование сделки — гарантия юридической чистоты». «Перед тем, как заключить сделку, мы тщательно проверяем документы на имущество, благодаря чему вы надежно застрахованы от недобросовестных партнеров», — говорится в сообщении. А по телефону здесь объяснили, что речь идет не о процедуре страхования, а о стандартной юридической экспертизе документов сделки.

— Как застрахованы сделки с недвижимостью ваших клиентов?

— Все документы по сделке проверяются нашими юристами, поэтому клиент застрахован от финансовых потерь.

— То есть это не страхование в прямом его толковании… А если ваши юристы что-то упустили, и клиент пострадал? Потерял и деньги, и квартиру?

— Это в принципе невозможно. До свидания.

При этом Пермь называют одним из самых проблемных городов в плане мошенничества на рынке недвижимости. Здесь одна сделка из ста является мошеннической (в 2015 году на 12 тыс. сделок с недвижимостью — 111 уголовных дел), в то время как в среднем по России — одна из двухсот.

Зачастую обещания о гарантии безопасности сделки — только красивые слова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голословным кажется сообщение на сайте одного из красноярских агентств. «Стиль работы сотрудников нашей фирмы — гарантия безопасности клиентов. Спорные моменты в сделке всегда честно обсуждаются с клиентом, несмотря на возможные осложнения и финансовые потери для фирмы». Как «стиль работы» влияет на безопасность сделок — не ясно. Узнать это в самом агентстве не удалось — телефон не отвечает.

Игроки рынка отмечают, сейчас отношения между риелторской компанией и ее клиентами регулирует закон «О защите прав потребителей». Но он не гарантирует покупателю безопасность, если после регистрации сделка будет признана незаконной из-за требований внезапно появившегося наследника.

«При обнаружении недостатков потребитель может потребовать полного возмещения убытков. Но в законе речь идет о некачественно оказанной услуге. А если риелторской компанией услуга оказана качественно? И клиент пострадал не от действий риелтора? Чаще всего так и бывает. И закон здесь покупателя, к сожалению, не защищает», — рассказал эксперт «URA.RU».

Еще один способ обезопасить клиента — добровольно застраховать гражданскую ответственность риелторской компании. Однако, во-первых, это делают далеко не все организации. Во-вторых, клиенту выплачивается денежная компенсация (ее размер зависит от условий договора) только в случае, если опять же виноват сотрудник компании.

Некоторые агентства предлагают своим клиентам дополнительную защиту от форс-мажоров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

У некоторых агентств недвижимости на сайтах есть информация о том, что они после сделки выдают покупателю гарантийный сертификат. В большинстве случаев, это просто информация о той же страховке или информация о том, что покупателю будет оказана безвозмездная юридическая помощь при возникновении проблемных ситуаций. Но на практике и этого не всегда достаточно.

По этой причине некоторые риелторские агентства предлагают своим клиентам дополнительную защиту от форс-мажоров. «Наша компания еще несколько лет назад приняла решение о том, что мы вводим в стандарты нашего сервиса такое понятие, как „финансовая ответственность по сделкам с недвижимостью“. Мы выдаем нашим клиентам — покупателям вторичной и загородной недвижимости — гарантийный сертификат», — рассказал «URA.RU» руководитель департамента сопровождения сделок федеральной риелторской компании «Этажи» Андрей Лесин.

При признании судом сделки незаконной, «Этажи» по этому сертификату компенсируют клиенту сумму затрат на покупку квартиры из собственного страхового фонда. Например, в Тюмени эта сумма составляет до 5 млн рублей.

«И нет разницы, произошла ли эта неприятная ситуация по вине нашей компании или нет. В любом случае наш клиент защищен финансово. И такие выплаты у нас были», — добавил Лесин.

Кроме того, компания обеспечивает юридическое сопровождение сделок «под ключ», а также безвозмездно оказывает юридическую помощь при судебных разбирательствах после регистрации сделки. «Этажи» также застраховали свою профессиональную ответственность в одной из ведущих страховых компаний.