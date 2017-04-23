«Хотелось бы гарантий стабильности, когда меняются губернаторы»

18:26 22 апреля 2017 1

На форуме каждый был по своей причине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 22 апреля, российский вице-премьер, глава оргкомитета Красноярского экономического форума Аркадий Дворкович отвечал по обещаниям, данным накануне. Тогда — реагируя на критику своего коллеги по кабинету министров Михаила Абызова и его соседа в зале, бизнесмена Вадима Дымова, Дворкович пообещал провести КЭФ, как большой мозговой штурм. Участники поверили, разошлись по шести секциям, итоги обсуждения в которых в субботу и подвели.

«Как мы с вами и договаривались, по итогам работы сделаем свод основных предложений и результатов. Уверен, они станут подспорьем для работы над стратегическим документом, который готовит как правительство, так и ЦСР (Центр стратегических разработок экс-главы минфина РФ Алексея Кудрина. — Прим. ред.)», — пообещал Дворкович.

Как бизнес видит контакты с властью

Старший партнер компании McKinsey Ермолай Солженицын работал в блоке «Устойчивая среда». Его участники форума признали: макропредсказуемость ведения бизнеса в России выросла (стали понятнее темпы инфляции, теперь реально просчитать прибыль). Но правила игры на территориях остаются размытыми.

«Хотелось бы иметь стабильность в картинке правил, когда меняются губернаторы.

Бизнесмены жалуются, что договоришься с одним главой региона, придет другой (а у нас это часто происходит) и введет другие льготы, потому что каждый руководитель видит по-разному как можно помочь», — описал одну из жалоб Солженицын. Также нужны прозрачные правила проектов, чтобы их просчитать в долгосрочной перспективе. Еще участники КЭФ попросили подключать их как экспертов на более ранних стадиях подготовки законов, чтобы отфильтровывать некомпетентные формулировки в нормативных актах.

Что хочет бизнес

Председатель «Деловой России» Алексей Репик отчитался за работу блока «Финансирование и трансформация экономики». Участники КЭФ полагают, что господдержка нужна тем отраслям, которые еще не развиты, включая сферу услуг (здравоохранение и образование).

Экономист Владимир Назаров вступился за бедные семьи: если их перевести на талоны, то поддержат отечественного производителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мультипликативный эффект здесь будет высоким. Когда приезжаешь учиться, платишь не только за учебу, но и привыкаешь к товарам той страны, где учишься. Тратишь деньги на проживание и питание. Находишь хорошую жену!», — неожиданно описал преимущества развития международных стажировок в России Репик.

Другое предложение правительству — сделать проектное финансирование менее рискованным. Для этого надо прописать, что инвестиционные риски остаются только в пределах проекта, а не распространяются на основной бизнес инвестора. Это поможет смотивировать спонсоров, которые боятся все потерять, в случае провала госпроекта.

Напоследок, Репик попросил государство перестать помогать банкротам: «Также как не стоит тратить воду на огонь, который не затушить. Не стоит заливать деньгами тот бизнес, который работать не будет» — резюмировал он.

Что делать с людьми

Младший партнер компании « McKinsey» Юлия Урожаева курировала блок «Человеческий капитал и рынок труда». Он включал в себя три направления: здравоохранение, образование и социальная занятость. По данным Урожаевой, увеличение длительности жизни дает экономики страны 3% ВВП ежегодно. Поэтому участники предложили ввести целевые медицинские скрининги для работающих.

«Наши люди не любят ходить по врачам, поэтому нужно, чтобы медицина сама к ним шла. Нужно внедрять производственную медицину, как на Росатоме!

Там при входе на работу пропуск не срабатывает, если человек не прошел диспансеризацию в срок», — привела в пример опыт госкорпорации экономист.

Аркадию Дворковичу пришлось пообещать гостям форума учесть их многочисленные предложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В сфере образования, участники предложили поощрять талантливых школьников: мотивировать грантами как детей, так и учителей. Если вкладываться в россиян еще в подростковом возрасте, то в будущем это увеличит ВВП страны на 10%, пояснила Урожаева. Так мотивация обезопасит регионы, которые боятся, что лучшие люди покидают территории. В части занятости, главное предложение сделать ставку на мобильность: помогать при переезде и размещать, кто решил работать в другом городе.

Как должна выглядеть соцполитика

Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров представил блок «Социальная политика». Для поддержки государства предложили максимально привлечь НКО в этой сфере, в том числе и для поддержки самых бедных.

«Ориентация на адресную помощь малоимущим семьям, не только решит проблему бедности, но подтянет и человеческий капитал, и спрос. Потому что именно такие семьи потребляют отечественные продукты», — предложил Назаров.

Введение целевых льгот для бедных, условных «талонов» на товары, сможет одновременно помочь и российскому производителю

, считают участники КЭФ. Также предлагалось сконцентрироваться на переобучении тех, кто находится в предпенсионном возрасте или стал неработоспособным. Это должно вовлечь людей обратно на рынок труда, а значит станет драйвером экономики.

Что делать с территориями?

Координатор программы ВЭФ по конкурентоспособности стран в России Алексей Праздничных отвечал за блок «Территориальное развитие и инфраструктура».

Основной вывод, который сделан на его площадке — необходимо «развязать руки» субъектам, тогда региональная политика станет источником доходов государства.

Алексей Праздничных предложил дать больше свободы регионам, чтобы субъекты сами решали какие налоги им вводить для обогощения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для этого нужно предоставить регионам возможность заработать. Среди предложений звучали: часть НДС заменить на налог на прибыль, дать право вводить свои налоги каждому региону (налог с продаж или туристический налог). Еще Праздничных указал на то, что центр слишком вмешивается в социальный блок регионов: «Федеральное правительство предписывает регионам как строить школы и как оказывать медицинскую помощь. Настало время дать им полномочия самостоятельно брать на себя эти регуляторные полномочия, тогда они оптимизируют эти сферы под свои нужды».

Кроме того, региональные политики попросили государство стимулировать межрегиональные проекты и ввести мораторий на запросы федеральных ведомств, которые касаются статистики по региону (бумажная волокита отвлекает от работы, а всеми цифрами располагает Росстат).

Что с будущим?

Замдиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере Павел Гудков рассказал о предложениях блока «Цифровая экономика». Среди них: отказаться от бумаги (например, трудовых книжек) и использовать «big data» в госуправлении и социальных сферах, вводить эффективное потребление энергии (сенсорные датчики света в подъездах и т. п.), а также создать цифровые полигоны для проверки качества товаров.

Выслушав всех, вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировали, что все предложения будут рассмотрены правительственной рабочей группой и возможно войдут в план стратегического развития экономики. Михаила Абызова и Вадима Дымова, закрутивших эту дискуссию своим требованием «скажите, что делать нам — желающим помочь своей стране» в зале не было. Они покинули КЭФ еще в пятницу.