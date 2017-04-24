{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
Главные новости 
16:34  24 апреля 2017 4

«В России есть только один популист — Ройзман»

Колонка автора кремлевской премьеры — доклада, как выигрывать выборы после победы Трампа
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Пробежка Евгения Ройзмана по набережной Исети. Екатеринбург, ройзман евгений, пробежка
Новая экспертная площадка Кремля представила свежее исследование. В нем анализируются инструменты Евгения Ройзмана и Дональда ТрампаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый фонд «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) представил администрации президента России доклад о политическом популизме. Исследование подготовлено членом совета директоров ЭИСИ Глебом Кузнецовым. Часть доклада является закрытой — она посвящена российской внутриполитической ситуации. Специально для «URA.RU» автор доклада, Глеб Кузнецов, объясняет, почему популизм становится неотъемлемой частью политической моды, как вчерашние фрики стали кумирами среднего класса и чем Ройзман похож на Трампа.

Почему на свет появился этот доклад? Потому что политический популизм сегодня — это, пожалуй, самое важное, что происходит в мировой политике. По сути, данное явление стало основным условием существования всей системы. Люди, которые еще десять лет назад считались едва ли не фриками и сумасшедшими, сейчас становятся вполне успешными политиками. Из последних примеров — американский лидер Дональд Трамп, кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон, лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, глава британских лейбористов Джереми Корбин. Суммарно по всему миру — десятки подобных политиков.

IV конгресс РАПК "Выборы 2017/2018: патернализм, популизм, что еще?", второй день. Москва, кузнецов глеб
Политолог Глеб Кузнецов считает политический популизм модой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что касается России, то мы в этом плане находимся еще в начале пути. Стоит признать, что немного отстаем от мировых трендов по ряду причин. Конечно, есть определенный ментальный разрыв. Кроме того, если всплеск популярности политиков-популистов во всем мире произошел на фоне кризиса 2008—2009 годов, то в России этого не случилось — те потрясения мы преодолели относительно мягко.

Однако мода на политический популизм стала врываться в российское политическое пространство сейчас — после заметного снижения уровня жизни на фоне значительной девальвации валюты.

Нынешние экономические неурядицы стали довольно мощным катализатором. Проявился повышенный интерес городского избирателя к политической жизни. Поэтому если сейчас в вопросе политического популизма мы слегка отстаем от всего мира, то в ближайшей перспективе ситуация наверняка изменится — мы всех догоним, а то и перегоним.

Если говорить о примерах российских политиков-популистов, то наиболее ярким и показательным может быть только один — Евгений Ройзман. Причем Ройзман не просто популист, а электорально успешный городской популист.

Поймите, популизм — это ведь не биография, не характер, не политические взгляды и убеждения. Это набор инструментов, не более того. Главные отличительные особенности популиста — яркое отрицание системы, неприятие чиновничества и бюрократии, при этом дилетантизм и некомпетентность, как ни парадоксально звучит, становятся сильными сторонами политического деятеля.

Совершенно очевидно, что запрос среднего класса на участие в политической жизни лучше всего сегодня отрабатывают именно популисты. Однако, если разобраться, они профессионально занимаются тем, что отводят фокус в сторону от реальных проблем государства и общества.

Надо признать, что популизм в политике — это мода, точно такая же, как, например, на ботинки. Вопрос только в том, сколько она продлится. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что разочарование неизбежно возникнет и оно будет только нарастать. Наступит момент, когда люди поймут, что популисты во власти не могут решать важные проблемы, что они ничуть не лучше так критикуемого сегодня коррумпированного истеблишмента.

{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров