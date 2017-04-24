Визит патриарха Кирилла в Курган под угрозой срыва из-за спора горожан

21:40 24 апреля 2017 0

Патриарха Кирилла ждут в Кургане в августе. Пока детали визита предстоятеля РПЦ вызывают скандалы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Предстоящий визит патриарха Кирилла в Курганскую область под угрозой срыва. Глава РПЦ планировал прибыть в Зауралье 25 августа на 200-летие архимандрита Антонина Капустина, который считается основателем русской православной миссии в Палестине. Накануне праздника регион сотрясают скандалы, отменяя пункты визита патриарха один за другим.

Станислав Голощапов и его детище Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В начале апреля курганское руководство РПЦ заявило, что на встречу патриарха недостаточно средств. Работы на родине Антонина Капустина — в селе Батурино Шадринского района (здесь проведет службу патриарх) задуманы масштабные. Здесь планируют восстановить храм, создать музей, небольшую гостиницу, отрыть памятник. Но все упирается в нехватку средств, говорят в попечительском совете подготовки праздника. Это несмотря на то, что фонд «Батуринская святыня» получил поддержку на федеральном уровне, его деятельность курирует попечительский совет, который возглавил лично губернатор Курганской области Алексей Кокорин. А региональное отделение «Единой России» включило восстановление Батуринского храма в свой историко-культурный проект.

К приезду патриарха в селе успеют установить только скромный бюст архимандрита Капустина, который должен открыть патриарх. Однако и появление памятника под большим вопросом.

Автора упрекают в отсутствии портретного сходства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители расположенного по соседству с селом города Шадринска раскритиковали проект бюста, предложенный столичным скульптором Станиславом Голощаповым. Этот скульптор работал в Кургане в советские времена, а также был автором бюста герою Великой Отечественной войны Михаилу Шумилову, установленного в городе у Вечного огня. По мнению шадринцев в соцсетях, существующий макет абсолютно не похож на имеющиеся фотографии архимандрита Капустина. Об этом «URA.RU» рассказал активист, который не захотел раскрывать своего имени. Он намерен бороться за изменение проекта — благо, время еще позволяет. «Мы мечтаем, чтобы Батурино стало местом паломничества православных путешественников. Сюда в августе приедет патриарх, федеральные журналисты, а мы им покажем какой-то лубок», — отметил он. Житель Шадринска уверен, что архимандрит достоин изваяния в полный рост.

Архитектор Станислав Голощапов в разговоре с «URA.RU» утверждает, что решение поставить именно его бюст отмене не подлежит: «Форма уже готова, есть договоренность с мастерской в Екатеринбурге, где будет отливаться бюст». Голощапов отметил, что его макет выбрал епископ Шадринский и Далматовский Владимир. Бронзовый бюст автор проекта оценивает в два миллиона рублей. Это — не считая денег на постамент и благоустройство территории. На это, по оценке скульпотра, может уйти еще около шести миллионов рублей.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, который в том числе жертвует деньги на проект, заявил, что готов был найти подрядчиков, которые сделают все почти в десять раз дешевле, чем запросил столичный скульптор — всего за 300 тысяч рублей. Ильтяков напомнил, что аналогичный проект — бюст декабристу Нарышкину в Кургане обошелся всего в 200 тысяч рублей (без постамента и благоустройства территории вокруг).

Александр Ильтяков высказал мнение, что автор «понимает, что время поджимает» и «вымогает деньги».

Станислав Голощапов раскритиковал проект курганского скульптора Ольги Красношеиной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат рассказал «URA.RU», что проект готова осуществить жительница Зауралья Ольга Красношенина — автор памятника основателю Кургана Тимофею Невежину.

Станислав Голощапов подтвердил, что существуют определенные финансовые проблемы, однако заверил, что готов выполнить проект вне зависимости от того, будет ли выплачена ему вся сумма. Также он негативно оценил способности курганского скульптора Красношениной. «Это до чего нужно не любить свой город, чтобы в нем появлялись такие проекты», — отметил он, говоря о памятнике Тимофею Невежину, который, по его словам, уже получил прозвище «дед Мазай».

Связаться с президентом фонда «Батуринская святыня» Михаилом Харловым «URA.RU» не удалось.