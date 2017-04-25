Оборонный завод, где делают С-300, подвела любовь к ремонтам. ВИДЕО

23:30 24 апреля 2017 0

Оборонное предприятие хорошо оберегает свои тайны. В том числе и те, зачем потребовался косметический ремонт зданию, признанному аварийным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Расследование уголовного дела по обрушению кровли на заводе имени Калинина, произошедшему в прошлом году, затягивается. Следствию требуется время, чтобы провести многочисленные технические экспертизы. Как выяснило «URA.RU», к скандальному делу может быть причастна фирма, которой руководит родственник одного из высокопоставленных областных чиновников.

Расследование дела по обрушению кровли на заводе имени Калинина закончится не ранее чем через два месяца, сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Он уточнил, что сроки производства по делу продлены — силовикам требуется время для проведения специальных исследований.

Как стало известно агентству, следователям предстоит выяснить, насколько вообще возможно, что только что отремонтированная крыша здания не выдержала небольшого ночного снегопада.

Еще летом рухнувшие стропила крыши были признаны аварийными Фото: Иван Петров © URA.RU

Обрушение кровли на оборонном предприятии, которое делает знаменитые комплексы С-300, произошло в ноябре 2016 года. В ночь на 9 ноября рухнула крыша над зданием цеха № 42, который расположен в 15-м корпусе завода. Четверо работников погибли, 14 были травмированы. Площадь обрушения составила 1800 квадратных метров. Инсайдеры сообщали «URA.Ru», что данный цех был признан аварийным еще летом. Тогда по заказу руководства предприятия была проведена экспертиза корпуса, но сразу после ЧП руководство завода предприняло попытки скрыть факт летней экспертизы.

Вину за обрушение практически сразу возложили на директора фирмы «СК Крона» Юрия Ожиганова. Однако, как выяснили силовики, на момент трагедии компания ремонтировала только самый верхний слой крыши и не трогала несущие конструкции опоры крыши — фермы, которые в итоге и сложились. Их состояние еще летом 2016 года было признано аварийным.

По мнению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, ЧП могло произойти, в том числе, из-за изменения конфигурации окон здания. Это мнение он высказал через месяц после трагедии.

Сейчас следствие ищет новые факты по делу об обрушении кровли на ЗиКе. По нашим данным, силовики пытаются ответить в том числе и на вопрос, могли ли спровоцировать обрушение кровли другие работы на здании. В момент аварии шли фасадные работы. На фотографиях с места ЧП видно, что помещение окружено строительными лесами.

Собеседники «URA.RU» считают, что при стечении ряда неблагоприятных факторов такое развитие событий могло иметь место. «Конструкции, может быть, и не такие тяжелые для другого здания, повесили на дом, который был признан аварийным за несколько месяцев до этого. Чтобы фасадные системы хоть как-то держались, устанавливавшим их рабочим пришлось просверлить насквозь несущие опорные конструкции», — говорит источник «URA.RU».

Первые фото с места трагедии. На переднем планы видны леса, необходимые для производства наружных фасадных работ читатели URA.RU

«Если вкратце и очень просто — старые несущие опоры не выдержали нагрузки, — объясняет заслуженный строитель России Юрий Постовалов. — На них одновременно действовал вес фасадных систем и крыши, на которой в то время велись работы, ходили рабочие. Возможно, были какие-то незапланированные проектом вмешательства в конструкцию здания. Кроме того, возможно попадание влаги во время проведения работ, которая во время холодов замерзла и начала дополнительно „разрывать“ опоры в местах крепления фасадов. Но надо, конечно, смотреть на конструкции на месте. Выводы о причинах ЧП, разумеется, надо оставить экспертам»,

Работы по монтажу фасадов на ЗиКе вела, по нашим данным, ООО «Гласс-Строй». Эта фирма учреждена в 2013 году, ее уставный капитал — 10 тысяч рублей. Среди госконтрактов, которые уже эта фирма выполняла, значатся, например, фасадные работы на Дворце молодежи в Екатеринбурге, отделочные работы на зданиях в Москве и Свердловской области.

«Гласс-Строй», судя по сайту госзакупок, дважды вел работы на ЗиКе. В 2016 году это была замена окон, устройство козырьков, крылец, отмостки, заземления и молниезащиты на двух корпусах здания 59 и 62. Общая сумма работ — более 28 миллионов рублей. Работы должна были закончиться в конце 2016 года. В 2015 году эта же фирма вела работы сразу на трех корпусах ЗиКа.

Летом 2015 года был объявлен тендер и на ремонт фасадов пресловутого 15 корпуса. Тогда в нем участвовал, кроме «Гласса» и СК «Крона». Конкурс закончился 31 июля, в нем победила СК «Крона», но уже 3 августа итоги были отменены. Тендер, судя по всему, был разыгран позже, и фасадные работы на здании шли и поздней осенью 2016 года.

Директор и учредитель фирмы — Александр Мостовщиков. По ситуации с тем, что фасадные работы на ЗиКе могли спровоцировать обрушение кровли, Александр Владимирович ответил коротко: «Это неправда, я отказываюсь комментировать ситуацию».

По нашим данным, Александр Владимирович Мостовщиков — член семьи экс-главы свердловского облизбиркома Владимира Мостовщикова. Владимир Дмитриевич сказал журналисту «URA.RU», что ребенка с таким именем у него нет. Сам Александр не ответил на вопрос, является ли он сыном легендарному главе облизбиркома.

Владимир Мостовщиков занимал свой пост с 1994 по 2012 годы. Еще в 2012 году «URA.RU» рассказывало о собственности Мостовщикова — в тот момент он был соискателем должности судьи Уставного суда. Имея в 2009—2011 годах суммарный официальный доход семьи в размере примерно 9 миллионов рублей, Владимир Мостовщиков был владельцем квартиры на Белинского, 35 (рыночная оценка более 10 млн рублей), земельного участка и дома (62 кв. метра) в селе Кунгурка (Ревда) (рыночная оценка около 1,7 млн рублей). В квартире на улице Буторина, 8 (6,2 млн рублей) Мостовщиков проживал, но затем жилплощадь была оформлена на внука.

Квартира на улице Викулова, 63 (6,5 млн рублей) была оформлена на сына. Также сыну принадлежит 30 участков по 20 соток каждый в селе Щербаково (Каменск-Уральский). Сам же Владимир Мостовщиков пользуется земельным участком в 30 соток в поселке Прохладный (Белоярский район), на котором расположен жилой дом площадью 1037 кв. метров. «Стоимость земли в этом поселке — 70 тысяч рублей за гектар», — утверждал источник агентства.