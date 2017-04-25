«Есть ощущение суеты. Не реновация, а „Магазин на диване“»

23:14 24 апреля 2017 1

Активная фаза программы реновации совпадет с президентской кампанией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве нарастают протестные настроения. Повод — идея сноса пятиэтажек. В среду, 26 апреля, программу реновации жилья москвичи обсудят с префектами. Это не первая попытка настроить общение. На прошлой неделе во всех районных управах Москвы местные жители штурмовали администрации, чтобы получить информацию по своим домам: управы не ожидали такого интереса и были не готовы. По итогам появились петиции от недовольных жителей, гневные отчеты в соцсетях от ведущих политологов и журналистов.

Несмотря на это, уже на следующий день, 20 апреля, Государственная дума одобрила в первом чтении пакет поправок в федеральное законодательство о статусе Москвы — так называемый законопроект о реновации. Проект, внесенный единороссами, поддержали все фракции парламента. На этой неделе в ряде районов Москвы местные жители готовятся провести пикеты против сноса пятиэтажек.

Эксперты, опрошенные «URA.RU», считают, что протестные настроения вокруг темы сноса пятиэтажек могут ударить по президентской кампании, но у московской власти еще есть время, чтобы исправить свои ошибки.

Чем недовольны москвичи?

Сейчас в Facebook-группе «Москвичи против сноса» уже более 11 тысяч пользователей — жителей, активистов, муниципальных депутатов, журналистов, профессионалов. Союз архитекторов Москвы и Союз архитекторов России выступили с жесткой критикой законопроекта, также сделал и Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте. За отмену программы реновации в Москве на портале «Российская общественная инициатива» с 18 апреля 2960 голосов, против — 148.

В социальных сетях формируются протестные группы против сноса пятиэтажек в Москве

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов так формулирует проблемную повестку: «Целый ряд положений законопроекта неприемлем для жителей Москвы и откровенно конфликтен. Например, один вариант жилья, которое будет предоставляться взамен имеющейся квартиры; 60 дней для принятия решения, а потом выселение; ограниченность формата судебного обжалования: можно оспаривать только равнозначность предоставляемой жилплощади. Вообще сама формулировка „равнозначность“ вместо „равноценности“ противоречит 35-й статье Конституции (считается, что разница в терминах принципиальна для собственников: новое равнозначное помещение может оказаться очень далеко от предыдущего места расположения (например, в Новой Москве) — прим. авт.). Кроме того, противоречит Конституции невозможность получения денежной компенсации вместо квартиры, которую предложат власти».

Глава совета директоров нового кремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов видит проблему вокруг сноса пятиэтажек в столкновении интересов разных групп: «Снос пятиэтажки внутри Садового кольца, хотя их там не так и много — это один вопрос. Куда люди уедут после решения о сносе пятиэтажки, какую им квартиру предоставят. Снос пятиэтажки где-нибудь в Чертаново — это совсем другой вопрос. Люди знают, что они свои жилищные условия улучшат. Кроме того, наверняка, имеет место столкновение интересов. Кто и какие подряды получит, какие места получит для застройки. Одно дело получить подряд на застройку сносимых пятиэтажек в престижных районах города Москвы и совсем другое — получить подряды на строительство в районе МКАД».

Какие ошибки допущены московской властью или скандал развивается на ровном месте?

Почти все опрошенные эксперты указали на главную причину формирования протестной повестки вокруг темы сноса «хрущевок»: московские власти не разговаривают с горожанами и не учитывает их мнение. Действующие для этого площадки в виде «Активного гражданина» и МФЦ (голосование по вопросу о сносе жилья должно начаться 1 мая — прим. авт.) не вызывают у горожан доверия.

Главной ошибкой московских властей по программе реновации эксперты назвали отсутствие диалога с горожанами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Об этом говорит политолог Максим Жаров: «Московские власти начали эту программу без подготовки общественного мнения: сообщения о том, что такая программа будет, появились в конце прошлого года и никто с жителями города эту ситуацию не обсуждал. У нас все программы московского правительства в последнее время проводятся именно так. Система „Активный гражданин“ уже получила название „фиктивный гражданин“. По своей сути она обеспечивает фиктивное большинство для того, чтобы московские власти получали каждый раз возможность говорить, что они действуют от имени жителей».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов указывает на еще одну ошибку, допущенную московской мэрией: «Та скорость, с которой запускается программа реновации — без подготовки общественного мнения и без подготовки исполнителей — вызывает у обывателя ощущение суеты, как в «Магазине на диване», когда говорят: «Купите прямо сейчас, только не вешайте трубку и получите скидку: все эти действия создают у людей дополнительную тревожность и подозрительность».

Политолог Дмитрий Орлов подтверждает, что исполнители оказались не готовы к теме «сноса пятиэтажек»: «Начали проводить собрания в управах в условиях, когда главы управ и другие чиновники районного уровня не обладают всей полнотой информации. Это спровоцировало очень значительное недовольство. Заявления разных глав управ различались между собой, иногда в существенных моментах. Например, в вопросе о том, где будут предоставлять жилье, были разночтения. Так получилось, что акции, которые были инициированы самой мэрией, ударили по ее репутации».

Как московским властям исправлять ошибки и нужно ли это делать?

Тема сноса пятиэтажек — это не первый негативный кейс для московской мэрии. Было недовольство москвичей расширением зоны платной парковки, проектом «Моя улица», траншами больших сумм на фестивальные декорации города. И московские власти, как правило, последовательно не реагировали на такие настроения. Подобная политика вряд ли окажется эффективной в случае с программой реновации, считают эксперты.

«Недовольство московской властью раньше не выливалось в повестку: была эмоция, которую было трудно вербализировать. Мы видим, что митинг платных парковок собирал 1-2 тысячи человек. Для московских властей это мало что значило, тем более что важность эмоциональной атмосферы в городе мэрия традиционно недооценивает.

Сейчас эмоция приобретает содержание и еще дополняется — угрозой изменений в собственном быту: формируется повестка конкретных районов. Эту повестку не может контролировать ни власть, ни оппозиция, а, значит, не с кем договариваться», — говорит политолог Михаил Виноградов.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что мэрии нужно исправить свои ошибки: «Нужны новые способы коммуникации и коммуникативные площадки: рабочие группы в московской и федеральной Общественных палатах, другие специальные переговорные инструменты. Но главное — не надо проводить неподготовленных встреч с гражданами, что только усугубляет недовольство. Нужно вести с москвичами детальный диалог и учитывать их интересы. Если нужно — переговоры нужно вести с каждым жителем Москвы. Торопиться не надо».

Кроме того, Орлов считает, что нужно изменить сам законопроект: «Если он в этом виде будет принят, это будет постоянно воспроизводить недовольство людей» Уже поторопились». О важности изменений в законе для москвичей говорит и Виноградов: «Нужно прописать в законе все то, что обещают на словах. Например, на словах обещают учет голосования, а в законе этой позиции нет. В законе говорят, что порядок определяется действиями региональной власти».

Политолог Андрей Шутов считает, что все будет зависеть от того, насколько мэрия правильно выстроит свою информационную политику и «навяжет свою информационную повестку дня, парируя контркампаниям, которые ведутся недобросовестными структурами, желающими затормозить этот важный процесс.

Насколько опасна тема сноса пятиэтажек для федеральной власти?

Активная фаза реализации программы реновации совпадает с президентской кампанией, и это несет определенные риски, считают эксперты. Об этом, например, говорит политолог Максим Жаров: «Федеральные власти рискуют получить ситуацию, когда будет голосование ногами против главного кандидата вне зависимости от того, кто будет главным кандидатом».

Скандалы вокруг сноса пятиэтажек могут испортить президентскую кампанию Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Похожие риски прогнозирует и глава АПЭК Дмитрий Орлов: «Сейчас в городе есть большие и активные группы недовольных теми решениями, которые предлагает мэрия. Но недовольство, если на него не дать ясный и быстрый ответ, очень быстро перерастет сначала в протестные группы, а потом в протестное движение».

Волна недовольства, по мнению Орлрова. угрожает и репутации федеральных властей: «Закон был принят подавляющим большинством депутатов Госдумы, почти единогласно. Естественно, есть риски и для Владимира Путина, который — пусть и в самом общем виде, определенно без информирования о деталях — одобрил эту программу. Кроме того, эта ситуация ставит под угрозу результаты муниципальных выборов в Москве, выборы президента и мэра города».

Политтехнолог Андрей Колядин говорит, что программа реновации может спровоцировать сюрпризы к выборам президента: «Надо ли в предвыборный год отселять за МКАД тысячи жильцов из центра Москвы — вопрос неоднозначный. Ибо снос ветхих домов — благо. А вот отселение из центра на далекую периферию и кипучая стройка под окнами — к этому надо готовить… Иначе на выборах могут быть сюрпризы».

Особое мнение у политолога Андрея Шутова: он не видит рисков для федеральных властей: «Это локальная история, которая найдет понимание у людей, потому что пятиэтажки — весьма некомфортны, и, если у города есть возможность улучшить жизнь москвичей, то москвичи одобрят это. Другое дело, каким образом, это все осуществить, и здесь важна общественная поддержка и мэра, и правительства Москвы. Сейчас не вижу рисков, но оппозиционные политики будут, кончено, спекулировать на этих проблемах. Это логика любой политической борьбы.