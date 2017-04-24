В Италии нашлась деревня екатеринбургских чиновников

23:40 24 апреля 2017 0

Итальянские виды стали почти родными для многих екатеринбуржцев Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

В Екатеринбурге уже около года продолжаются судебные разбирательства между бывшими супругами Алисой и Евгением Зайцевыми. От других семейных процессов его отличает статус участницы. Алиса Зайцева — дочь генерального директора медиахолдинга «Уральский рабочий» Евгения Тулисова и бывшая помощница Владимира Тунгусова, ныне первого заместителя губернатора, а ранее замглавы администрации Екатеринбурга, иногда называемого теневым управляющим мэрией.

Как сообщил «URA.RU» адвокат Евгения Зайцева — Иван Кадочников, молодые поженились в 2015 году. Семейная жизнь не сложилась и спустя всего год семья распалась. После развода между мужем и женой возник почти стандартный спор по воспитанию детей. Алиса решила вывезти ребенка за границу, чтобы укрепить его здоровье. Позицию матери непатриотично разделил отдел опеки и попечительства Чкаловского района Екатеринбурга, рекомендовавший сыну муниципальной чиновницы отдохнуть в Италии. Но отец не увидел никаких документов от матери по месту проживания заграницей и отказался давать нотариальное согласие.

В ходе судебного разбирательства адвокаты Зайцевой, в обоснование своей позиции, стали предъявлять интересные бумаги.

Среди них оказались сведения о зарубежной недвижимости Евгения Тулисова.

В спонсорском письме в итальянское консульство Екатеринбурга глава промэрского медиахолдинга гарантировал дочери и внуку проживание по адресу: 22010 Musso (CO) Via Compaccio с 18 сентября по 8 октября 2016 года.

Это маленькая деревня на берегу живописного озера Комо, расположенная чуть северней Милана.

Евгений Тулисов упоминается в реестре правительства Италии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В письме не указано, является медиаменеджер владельцем или только арендатором заграничного жилья. Ответ на этот вопрос можно найти на правительственном сайте о бизнесе в Италии impresainungiorno.gov.it. Там значится, что Евгений Тулисов уведомил власти деревни о владении жилплощадью. Тулисову присвоен индивидуальный налоговый номер, который обычно выдается только предпринимателям. Далее следует графа, которую можно перевести как «адрес предприятия». В ней указано «VIA frazione campaccio». В открытых источниках говорится, что это название апартаментов со стоимостью ночлега от 60 до 100 евро за ночь.

Примечательно, что протокол о внесении на сайт записи был сделан 12 сентября 2016 года — за 6 дней до завершения тяжелых для областных властей выборов депутатов Госдумы и Законодательного собрания. В кампании принимал активнейшее участие медиахолдинг «Уральский рабочий». Участники информационного рынка были практически уверены, что входящие в него издания неплохо заработали на PR-контрактах. Но на самом деле

финансовое положение «УР» к началу 2017 года ухудшилось настолько, что его собственники были вынуждены отказаться от выпуска печатной версии старейшей в регионе газеты «Уральский рабочий».

В феврале вышел в свет ее последний номер. И есть ли шансы у издания на возрождение, непонятно.

По неофициальным данным, в Musso любят бывать и другие представители администрации Екатеринбурга. Источники «URA.RU» рассказывают, что они создали в итальянской провинции собственную общину, в рамках которой проводят совместный досуг. На странице деревни на правительственном сайте не указаны фамилии других известных екатеринбуржцев. Но это не исключает, что в интересах уральцев могут действовать юридические лица с ничего не говорящими названиями.

Судебные споры бывших супругов могли задеть и интересы семьи первого заместителя гендиректора ООО «Русград» Павла Абсалямова. По информации судебных приставов-исполнителей и адвоката Ивана Кадочникова, после развода Зайцевых была обнаружена записанная на экс-супругу Алису машина «Тойота Королла». По некоторым данным, автомобиль использовался для перевозки детей руководителя строительной кампании. Его жена Ольга Абсолямова — дочь заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

По словам представителей областных властей, сам Тунгусов не следит за жизненными перипетиями своей помощницы:

«Она сейчас числится в одном из отделов администрации Екатеринбурга, находится в декретном отпуске. Связь с ней потеряна».

Получить комментарий Евгения Тулисова не удалось. Он не ответил на звонок. Адвокат Алисы Зайцевой взяла тайм аут на консультации с клиентом, после которых, возможно, предоставит развернутый комментарий.