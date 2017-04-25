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Дальнобойщики готовят на Москву колонну из 480 фур 8. Губернатор надел на субботник куртку за 500 т.р. ФОТО 02:47 25 апреля 2017 0 «Если копать серьезно, мир югорской элиты рухнет» Ликвидация проекта «Корпорации развития» грозит раскрыть тайны богатства чиновников Эльдар Булатов © Служба новостей «URA.Ru» Когда в регионе говорят о судьбе "Полярного кварца", то постоянно ссылаются на интерес государства и высокие оценки вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Но экономике предприятия это не помогает Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство «Корпорации развития» («КР») и администрация Югры — в переговорах о будущем одного из самых одиозных активов совместного предприятия ХМАО, ЯНАО, и Тюменской области, — компании «Полярный кварц» («ПК»). Сразу два источника «URA.RU» — внутри корпорации, и во властных структурах «матрешки» — заявили, что широко разрекламированный, но так и не заработавший проект, с высокой долей вероятности будет продан. Против такого сценария выступает окружная администрация. По версии инсайдеров, появление сторонних оценщиков неизбежно вскроет финансовые и имущественных махинации, годами происходившие на предприятии, что в свою очередь выльется в беспрецедентный коррупционный скандал. Находящаяся в кризисе «Корпорация развития» занялась своим оздоровлением. После смены арестованного гендиректора Сергея Маслова, новый менеджмент заявил о переезде генерального офиса из Москвы в Екатеринбург, а также о глубокой предстоящей реструктуризации, и сокращении расходов. Руководители признают, что в числе дочерних компаний «КР» есть балласт — компании, не ведущие производственно-хозяйственную деятельность, и требующие своего упразднения. Источники «URA.RU» утверждают, что в первую очередь речь идет об ООО «Полярный кварц». В этот проект, начатый еще в начале нулевых годов, и призванный создать на территории Березовского района ХМАО и города Нягани высокотехнологичное производство по добыче и переработке минералов, за годы существования были вложены колоссальные средства. Только на момент акционирования в 2003 году, уставный капитал «ПК» насчитывал 3,2 млрд рублей. После вхождения в структуру «Урал Промышленный — Урал Полярный» (ныне «Корпорация Развития»), «Полярный кварц» продолжал пользоваться вниманием и заботой югорских чиновников. Власти ХМАО всячески избегали финансовых вливаний в «КР», предпочитая напрямую стимулировать свой, расположенный на территории округа, бизнес. Сергей Маслов — последний руководитель «Корпорации Развития», который видел перспективы «Полярного кварца» Фото: Антон Белицкий © URA.RU Несмотря на материальные вложения, по состоянию на 2017 год, предприятия нет. Инвесторы и менеджеры так и не смогли производить рыночный продукт. Кварц должен был добываться на горном руднике Додо в Березовском районе (сейчас производство законсервировано, на объекте только два сторожа, которые дежурят посменно), проходить стадию первичного обогащения в комплексе, расположенном в Усть-Пуйве, посредством речного и железнодорожного транспорта доставляться на завод в Нягани. Там добытое сырье планировалось окончательно обогащать, и реализовывать на рынке. Цепочка остановилась на обогатительной фабрике, которая на сегодняшний день не работает. Вместо экономического чуда власти автономии получили коррупционный скандал. Гендиректор Александр Митрофанов, который, по разным данным, за 10 лет управления компанией мог вывести из бюджета проекта (примерно речь о сумме в 5 млрд рублей) несколько сотен миллионов рублей, попал под уголовное дело, а в последствии — инсценировал свою смерть, и сейчас скрывается в Великобритании. Именно многочисленные махинации сделали югорских чиновников заложниками сложившейся сегодня ситуации. В случае, если «Корпорация развития» и ее акционеры решат продавать «Полярный кварц», на предприятие попадут независимые оценщики. Сторонняя оценка, по мнению инсайдеров, неизбежно приведет к серьезным репутационным издержкам не столько для команды действующего губернатора, но и для ее предшественников. Александр Филипенко (справа) исповедовал принцип: давать в свое предприятие, а не в материнскую межрегиональную структуру. В итоге актив переоценен Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Как говорит собеседник агентства во властных структурах «матрешки», реальная стоимость активов «ПК» будет на порядок отличаться от суммы официально вложенных инвестиций. «Больше всего специалистов должна удивить выбранная технология. Она еще на стадии заключения контракта была устаревшей. То есть изначально не позволяла получить продукт заявленного качества. То есть те, кто управлял предприятием, согласовывал решения от имени правительства, понимали, что будут делать полуфабрикат, а не конечное хай-тэк сырье. Если копать серьезно, мир югорской элиты рухнет. Слишком много серьезных людей с известными сегодня фамилиями разбогатели там. Это история тайн», — комментирует источник. Инсайдер внутри «КР» убеждает, что фактическая ценность «Полярного кварца» будет меньше бумажной в разы. «Условно: какая-нибудь дробилка стоит 25 миллионов. По бумагам. Вроде она новая. Не работала. Но там резинки все полопались, двигатель украли, этого нет, того нет. Допустим, я ее купил для работы на карьере в Свердловской области. Мне надо ее разобрать, перевезти, доукомплектовать, собрать, запустить. За сколько я ее куплю? За 25 миллионов? Да никогда! Это они мне еще должны заплатить, чтоб я ее оттуда забрал. То есть это, по сути, металлолом. Плюс там есть специфическое оборудование. Оно дорогое, но сейчас никому ненужное. Оно устарело. На бумаге цена одна, в реальности — в десятки раз ниже», — рассказывает собеседник агентства. Источники «URA.RU» сходятся во мнении, что единственный выход для правительства ХМАО — это попытаться перед продажей накачать «ПК» дополнительными активами. Такое решение позволит искусственно завысить стоимость предприятия, и поможет представителям власти сохранить лицо. Однако, получится ли реализовать такой сценарий на практике — большой вопрос. Ситуацию осложняет тот факт, что имущество «Полярного кварца» передано в залог банковским структурам (по одной из версий, из Чехии). Руководство «КР» решилось на такой шаг, когда остро нуждалась в новых деньгах для строительства ТЭС «Полярная» на Ямале. К слову, в 2015 году губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что регион вовсе не нуждался в создании новой электростанции — количество вырабатываемых мегаватт в несколько раз превосходит реальные потребности Салехарда. К тому времени в проект было вложено более 12,3 млрд рублей. В правительстве ХМАО официально опровергли сведения о переговорах с руководством «Корпорации развития» по возможной распродаже «ПК». По версии департамента общественных и внешних связей региона, предприятие сейчас занято поисками новых рынков сбыта. «Сейчас решен вопрос по текущему содержанию, проведен анализ рынка России, на котором продукция „Полярного кварца“ может быть реализована», — уточнили в ведомстве. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...