03:06 25 апреля 2017 0

В понедельник слушателям Решетникова сильно повезло. Проанализировав ошибки прежних выступлений он серьезно перестроил свой спич. Был интересен и оригинален Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В понедельник, 24 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников направился в территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) — самые проблемные города и поселки Пермского края, известные разбитыми дорогами, брошенными и полуразрушенными домами и грязными, до сих пор не растаявшими сугробами. Смертность здесь в полтора-два раза выше, чем в среднем в Прикамье, а рождаемость гораздо ниже. Однако глава региона сам не впал в депрессию, пообещал землякам масштабный проект в сфере здравоохранения и дал надежду на будущее.

Максим Решетников в первой половине дня посетил центральные районные больницы в Гремячинске и Кизеле, которые наряду с больницей в Губахе предложено преобразовать в филиал пермской городской больницы №4. В обоих медучреждениях жалуются на износ транспорта и оборудования, разрушение корпусов. Но главная проблема — острая нехватка узких специалистов. Так, в Гремячинске единственный акушер-гинеколог работает на три ставки, а еще и является специалистом по УЗИ.

Редактор пермской редакции «URA.RU» Стефан Савелли предложил оригинальный способ измерения депрессии в территории: по уровню неубранного снега в последней декаде апреля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пациенты в Гремячинске довольно агрессивно восприняли наплыв чиновников и журналистов. «Посмотрите, как мы живем! И жить-то негде, и работы нет!» — крикнула проходившая мимо женщина. В поликлинике даму со сломанной ногой рассердили фотографы: «Сейчас я на костылях буду по ступенькам на второй этаж подниматься — вот это фотографируйте!»

Персонал плохо себе представляет, какую пользу принесет объединение с пермской больницей №4. Но и в Гремячинске, и в Кизеле надеются, что из Перми чаще будут приезжать узкие специалисты.

В кизеловской больнице Максим Решетников заговорил об экономике, когда узнал, что из 19 тысяч квадратных метров площадей реально нужно не больше девяти тысяч. «То есть вы меньше, чем на четверть используете? Выходит, не врачей финансируете, а котельные. Не медицинские услуги оказываете, а коммунальные…» — рассуждал Решетников, который, похоже, на практике получил подтверждение своей теории.

Идя по медучреждению, Решетников рассуждал вслух: вы не больных лечите, а отапливаете пустые помещения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ранее врио губернатора заявил, что в медицине необходимо оптимизировать затраты на помещения: больницы имеют огромные комплексы, которые сегодня простаивают, и их содержание влечет огромные расходы. Медсестра кизеловской больницы рассказала журналистам, что ее зарплата на одну ставку составляет 10-13 тысяч рублей в месяц. Поэтому персонал не отказывается от подработки. Но самое интересное — как в территории выживают те, кто не работают в больнице, школе или на швейной фабрике. Собеседница не смогла найти ответа на этот вопрос.

Обсуждение проекта объединения больниц продолжилось на совещании в Губахе. Собравшимся по обыкновению пришлось подождать врио губернатора, который неожиданно стремительным шагом вошел в зал, отчего «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина тут же вскочила со своего места.

«Сидите, сидите, сидите, сидите…», — шепотом успокоил всех Решетников, сел за стол и с ходу заявил о проблемах медицины в территориях КУБа. Глава региона отметил и хроническую нехватку узких специалистов, и износ зданий, и пресловутый переизбыток лишних площадей. «С одной стороны все это имеет место, а с другой — мне показалось все более позитивным, чем говорит статистика», — подчеркнул Решетников и добавил, что его приятно удивил дружелюбный и отзывчивый персонал больниц.

Праймериз в Пермском крае продолжается: в понедельник он прошел уже на третьей площадке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора внимательно слушал доклад министра здравоохранения Вадима Плотникова и всматривался в слайды презентации, требовал от главы минздрава «переводить на человеческий язык» чиновничьи формулировки. В ходе обсуждения выяснилось, что бюджет пермской больницы №4 составляет порядка 1 млрд рублей в год — втрое больше, чем у больниц Губахи, Кизела и Гремячинска в сумме.

И чиновники, и общественники однозначно одобрили идею объединения медучреждений. У собравшихся появилась надежда, что уже в мае здесь появятся узкие специалисты. Решетников заявил, что лично будет контролировать проект, а в июне приедет снова и посмотрит, как реализуется идея. Однако все же возник вопрос, не спровоцируют ли разовые приезды врачей из Перми отток местных специалистов.

«Мы с вами ничем не рискуем. Те, кто хотели уехать — уже уехали», — констатировал Решетников.

В своих жестких замечания и репликах он остался не одинок — главу региона активно кивками поддерживал депутат Госдумы Алексей Бурнашов, в финале также заявивший о необходимости повысить качество медицинского обслуживания жителей КУБа.

По пути в Губаху делегация заехала в поселок Углеуральский — Решетников приехал на местный спорткомплекс, чтобы объявить о заключении соглашения о строительстве ледовой арены. Главу региона встретили юные хоккеисты. Врио губернатора едва не вышел в туфлях на лед, но его вовремя остановили.

Дети в кадре — рейтинг вверх! Максим Решетников, очевидно, знает это правило Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вечером в Губахе врио губернатора пришлось вспомнить о предстоящих выборах — в рамках предварительного голосования «Единой России» по выдвижению кандидата Решетникову организовали третью встречу с партийным активом. Ранее глава региона знакомился с единороссами в Верещагино и Кунгуре.

По условиям праймериз, участник предварительного голосования должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений — их 54 и 1143 соответственно. Решетников ранее заявлял, что хочет встретиться со всеми. На этот раз их собралось в зале вновь более сотни. Плюс из территорий приехали депутаты и чиновники.

Партийцам Максима Решетникова представили не как «временного», а в качестве главы Прикамья. Сам выступающий вновь не смог скрыть стартового волнения: «Добрый день… Я не вижу глаз… Слепит…»

«В сентябре предстоят праймериз, и я…» — Решетников вовремя понял, что оговорился и исправился. «В сентябре предстоят выборы, и я намерен в них участвовать».

Глава региона принципиально изменил формат своего выступления. Ранее он сразу начинал рассказывать о приоритетах своей будущей программы — ремонте дорог, развитии здравоохранения. Публике быстро наскучивал монолог с углублением в детали, и она почти не реагировала на оратора.

Теперь же Решетников начал с последовательного рассказа о себе: «Я коренной пермяк. У меня родители из Перми, жена из Перми, дети родились в Перми…» Участник праймериз кратко изложил свою биографию: поработал в свое время в родном регионе, но получил опыт и на федеральном уровне, «оброс связями».

Отдельным пунктом программы (закрытым от прессы) стало посещение «Метафракса», чья социальная политика поддерживает стабильность на территории Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Затем по стандартной схеме Решетников рассказал о своих намерениях строить дороги, развивать здравоохранение и образование, проводить газификацию. При этом старался не мучить слушателей подробностями и приводил примеры с «привязкой» к знакомым публике территориям: упомянул больницы Кизела и Гремячинска, «сыпал» названиями местных сел и деревень («Если я ударения буду путать — вы поправьте, но я уже почти все выучил!»).

Заранее из местных отделений партии Решетникову прислали 35 вопросов. На встрече прозвучали несколько: о ветхих зданиях школ, избытке аварийного жилья, плохом состоянии стадионов и спорткомплексов, необходимости строительства детских площадок. В ответ врио губернатора выразил готовность разобраться и взяться за решение проблем, но отметил, что не хотел бы раздавать обещания раньше времени.

Из зала в письменном виде поступило еще 14 вопросов. Кто-то из единороссов поинтересовался, как войти в команду Решетникова, и по каким принципам он подбирает людей. «Только родственники!» — пошутил врио губернатора и получил порцию одобрительных аплодисментов. Затем он добавил, что привык работать в очень быстром темпе — не все оказываются к этому готовы.

«Но люди встраиваются в этот темп. Это сейчас и с правительством Пермского края происходит. Я спрашиваю: а почему вы этого раньше не делали? Ответ: так никто задачи такие не ставил. Иногда люди не знают своих возможностей. Просто планку надо ставить повыше», — подчеркнул Решетников.

Некая Людмила передала записку не с вопросом, а пожеланием.

Женщина выразила свое восхищение тем, что глава региона воспитывает троих детей, и пожелала ему всяческих успехов. «А телефона там не указан?» — снова пошутил Решетников и вновь успешно.

Наблюдатели отметили, что на этот раз собравшиеся внимательно слушали врио и следили за его поведением на сцене, сам он тоже был бодр.

После очередного раунда праймериз Решетников поехал на экскурсию на «Метафракс», во многом развивающий Губаху и обеспечивающий политическую стабильность в территориях КУБа. Возможно, врио губернатора успел не только познакомиться с депрессивными городами, но и заручился поддержкой одного из стратегических предприятий Пермского края.