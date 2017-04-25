«Курганская область начинает походить на Грецию»

18:55 25 апреля 2017 0

Курганская область - самый теплый регион УрФО, теперь похожа на Грецию еще и долгами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область снова готовится организовать займ: он необходим, чтобы перекрыть предыдущие заимствования. Сейчас долги регионального бюджета составляют около 90% от собственных доходов региона. Но выход есть, и он также похож на греческий.

Информация о намерении взять кредит появилась накануне Фото с сайта госзакупок

В понедельник, 24 апреля, на сайте госзакупок появилась заявка регионального финуправления на привлечение 6,4 млрд коммерческих кредитов. Эти средства нужны, чтобы расплатиться по старым кредитам, выдать зарплаты бюджетникам и погасить долги перед поставщиками, знает собеседник агентства в администрации региона. На обслуживание только новых займов потребуется порядка 1,6 млрд рублей.

Согласно опубликованным зауральским финуправлением данным, в начале июля области предстоит погасить два коммерческих кредита общим размером 2,86 млрд рублей. Также регион активно гасит долги перед подрядчиками — за март просроченная кредиторская задолженность сократилась с 889 млн до 493 млн рублей, текущая кредиторская задолженность — с 737 млн до 585 млн рублей. Губернатор Алексей Кокорин поставил задачу полностью закрыть долги по отраслям к 1 июня. Это реакция на представление заместителя генпрокурора РФ по УрФО Юрия Пономарева, который указал региональным властям на недопустимо большие долги по госконтрактам. В момент вынесения представления сообщалось о сумме 1,4 млрд рублей.

Также в начале лета в бюджете региона ожидается традиционная «прореха» из-за необходимости выплатить отпускные педагогам.

Согласно справке областного финуправления, размер госдолга Курганской области за период с 1 марта по 1 апреля 2017 года не изменился, общая сумма по-прежнему составляет более 16 млрд рублей, 6,1 млрд из которых — бюджетные кредиты под 0,1% годовых. Еще 9,9 млн рублей — кредиты, взятые в банках под проценты, которые составляют от 8,15% до 12,5% годовых. Количество «дешевых долгов» с начала 2017 года выросло на 2 млрд рублей, а вот коммерческих — наоборот, сократилось на миллиард рублей. Однако ясно, что ситуация изменится после того, как область получит дополнительно 6,4 млрд рублей.

«Курганская область начинает походить на Грецию, но не по своим погодным условиям, а перегруженностью кредитами», — отметил финансовый аналитик Константин Селянин. Он предупредил, что при превышении в структуре госдолга доли коммерческих кредитов отметки в 50% руководство региона может столкнуться с проблемами при одобрении им новых займов в банках.

«По опыту других регионов, инвесторы должны понимать, куда пойдут деньги — на социалку или будут вложены в развитие экономики, увеличение налогооблагаемой базы, — предупредил Константин Селянин. — Иначе все закончится тем, что кредиты для области будут стоить дороже, чем в среднем на рынке».

Депутат Курганской областной Думы, председатель правления Кетовского банка Евгений Кафеев не считает ситуацию катастрофичной. «Я, как руководитель коммерческого банка, согласовал бы кредит. Следующие платежи области предстоят только через год, суммы для областного бюджета не критичные», — отметил он, имея в виду коммерческие кредиты (их сумма составит 1,5 млрд рублей).

Согласно выписке из государственной долговой книги Курганской области, в 2017 году также заканчивается срок бюджетных кредитов на сумму 1,2 млрд рублей, еще 1,6 млрд рублей область должна вернуть в федеральный бюджет в 2018 году. Будет ли реструктуризован этот долг, пока неизвестно.

Начальнику областного финуправления Елене Лукашук каждый день приходится сводить концы с концами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дефицит областного бюджета в 2017 году, как ожидается, составит 3,4 млрд рублей. Евгений Кафеев напомнил, что область активно наращивает собственные доходы, а план приватизации, за счет которого «затыкают дыру» в бюджете, уже сокращен на миллиард рублей.

Другой источник в банковской сфере региона подтверждает, опасности для жителей области эта ситуация не несет. «В этой истории не может быть персонально ответственных ни на уровне сотрудников администрации области, ни даже на уровне губернатора, — считает собеседник агентства. — Это не может быть упреком ни бывшему главе [Олегу Богомолову], ни Алексею Геннадьевичу. Сложившаяся ситуация — результат существующих отношений регионов и федерального центра, общероссийской налоговой политики. Власти занимают осторожно, но и при таком поведении наступает точка невозврата, когда приходится кредитоваться, чтобы закрыть прежние долги.

То, что нынешняя администрация области занята стабилизацией доходов и расходов, вызывает уважение. Могли бы просто довести ситуацию до абсурда:

сформировать долги максимального размера, а решение свесить на финансистов. Условно говоря: «Товарищ [министр финансов России Антон] Силуанов и товарищ [глава Сбербанка Герман] Греф, у нас есть долги, но мы не можем их гасить. Вы между собой договоритесь, как мы должны погашать долги, а мы исполним. Мы можем расплачиваться 50 лет, а можем 100». Но власти на это не идут, что вызывает уважение».