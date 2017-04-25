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Тунгусов проиграл Тагилу борьбу за деньги 8. Медведев за рулем ищет ямы на российских дорогах

Медведев за рулем ищет ямы на российских дорогах 9. Уральский политик заключил гей-брак в США 19:08 25 апреля 2017 0 Кобылкин попросил Якушева об услуге Губернатор ЯНАО провел два дня в Тюмени. В засекреченном графике был не только его коллега Юлия Фролова © Служба новостей «URA.Ru» Николай Бастриков © Служба новостей «URA.Ru» Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин обсудили, как снизить градус социальной напряженности на Ямале Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин второй день работает в Тюмени. Пока единственная информация, раскрытая его администрацией, касается мероприятий понедельника, 24 апреля. В этот день у главы автономного округа состоялась встреча с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Предметом разговора двух руководителей стала земля: между округом и областью существует соглашение, по которому южная территория помогает арктической реализовать общее для всех субъектов поручение президента России о предоставлении семьи многодетным семьям. В какой стадии оформление земельных участков сейчас — тюменские власти сказать не могут Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU В автономном округе 9,5 тысяч многодетных семей, более половины из них изъявили желание получить земельные участки. Для этих целей в Тюменской области должны подготовить около 400 наделов. Цена вопроса, озвученная ранее, порядка 755 млн рублей. Год назад говорилось, что деньги будут выделены из программы «Сотрудничество». Планируется, что ямальцы смогут получать наделы в микрорайоне «Южный» города Заводоуковска (Деревня Речкина). По соглашению тюменские власти должны подготовить инфраструктуру, позволяющую начать строительство. Ранее стороны договорились, что свою часть обязательств Тюмень исполнит в 2018 году. Однако Дмитрий Кобылкин, по данным собеседников в администрации округа, попросил коллегу завершить этот процесс в 2017 году. Это связано с тем, что на Ямале большое количество многодетных семей, очередь огромная. Возраст детей в некоторых семьях подходит к совершеннолетию. По закону в этом случае они выбывают из списка нуждающихся. Дальнейшее затягивание программы может повлечь социальное напряжение. В администрации Заводоуковска уверяют, что уже выполнили свою часть работы и ждут денег от Ямала. «Ямальцы сами будут эту землю обустраивать. Она у нас выделена, а финансирование будет осуществляться за счет округа (ЯНАО — ред.). Проект планировки разработан, улицы и отдельные участки „нарезаны“, а сами строительные работы и подвод коммуникаций должны осуществляться за счет средств Ямала. В принципе, все, что должна была Тюменская область сделать для реализации этого проекта в Заводоуковском городском округе, сделано. Документы у нас есть, и земельные участки будут предоставляться», — отметил глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин. Он добавил, что всего на территории его округа для ямальских переселенцев выделено 180 земельных участков. В администрации области отмечают, что в Заводоуковске участки будут предоставляться в первую очередь, но есть и другие территории. Как заявила «URA.RU» начальник отдела реализации областных программ и взаимодействия с муниципальными образованиями департамента имущественных отношений Тюменской области Жанна Гонтарь, согласно текущим планам подготовка инфраструктуры в Заводоуковском ГО завершится к 4 кварталу 2017 года. Помимо этого готовятся 45 наделов в городе Тюмени, там пока нет дорог, они запланированы на 2018 год. Также есть площади в Тюменском районе. «Там земельный участок нужно еще включить в границы населенного пункта. Необходимо разработать документацию по планировке территории и градостроительную документацию. На сегодня она в стадии подготовки», — объяснила Жанна Гонтарь. Пока говорить о принятых после встречи двух губернаторов решениях никто из собеседников не берется. Один из ямальских чиновников уверен, что деньги на коммуникации все-таки будут изысканы в «Сотрудничестве». Политолог Александр Безделов увидел во встрече региональных лидеров сигнал о продолжении этой программы. Он не сомневается, что губернаторы придут к договоренности, поскольку у регионов всегда было хорошее взаимодействие. В Тюмени у Дмитрия Кобылкина состоялась и еще одна встреча, ее не афишировали. Речь идет о беседе с либерал-демократом, депутатом Госдумы от трех регионов «тюменской матрешки» Владимиром Сысоевым. Одним из вопросов встречи могло стать назначение координатора регионального отделения партии на Ямале. У действующего руководителя Александр Голубенко истек двухгодичный срок полномочий. Как раз в понедельник, 24 апреля, он был переназначен на этот пост в статусе исполняющего обязанности. Окончательное утверждение координатора должно состояться летом 2017 года. Скорее всего, считают собеседники агентства, именно Голубенко сохранит этот пост. Хотя в качестве вариантов рассматривалась кандидатура тюменского депутата Дениса Садовникова. Владимир Сысоев сообщил, что встречался с Якушевым месяц назад. С Натальей Комаровой он встречаться не намерен Фото: Николай Бастриков © URA.RU По словам одного из партийцев в ямальском отделении ЛДПР, повестка встречи Кобылкина и Сысоева могла касаться грядущих выборов. На Ямале, напомним, в сентябре будут избирать депутатов, глав поселков и районов. Среди наиболее интересных кампаний — довыборы депутатов в гордуму Ноябрьска, Салехарда, Лабытнанги и Муравленко. А также довыборы в Заксобрание Ямала по новоуренгойскому одномандатному округу. Ранее собеседники уже предполагали, что место в Гордуме Ноябрьска окажется одним из предметов обсуждения между руководством ЛДПР и региона. Дело в том, что в прошлом году попасть в Думу член ЛДПР не смог, хотя такой сценарий был изначально основным. Вместо этого мандат получил представитель КПРФ. В 2017 году у либерал-демократов есть второй шанс зайти в парламент. Между тем Владимир Сысоев отрицает тот факт, что речь шла о подготовке к выборам. «Они еще не объявлены. Да, „ЕР“ проводит праймериз, мы планируем выдвигаться во всех муниципалитетах. Но об этом с губернатором я не разговаривал», — сказал парламентарий. Он обозначил круг обсуждаемых вопросов как текущие проблемы региона. В том числе, Сысоев упомянул строительство Северного широтного хода. Он добавил, что в конце текущей недели — в четверг и пятницу — планирует посетить Салехард и провести прием граждан. «Мы встретились в Тюмени из-за плотного графика Дмитрия Кобылкина», — заверил депутат. Наблюдатели полагают, что встреча Кобылкина и Сысоева носила ритуальный характер. «Не так давно губернатор Ямала встречался с другим депутатом Госдумы от территории — Ольгой Епифановой, членом „Справедливой России“. Это показывает его готовность к диалогу с любыми политическими силами. Что касается выборов, не думаю, что это было основным вопросом встречи. Скорее всего, участники встречи говорили в целом о работе отделения в автономии. Тем не менее будет интересно посмотреть за результатами партии в Ноябрьске и Новом Уренгое. Координаторами этих отделений являются известные партийцы и они могут продемонстрировать результаты», — сказал политолог Кирилл Истомин. Напомним, ячейку ЛДПР в Новом Уренгое возглавляет депутат ЗС Иван Вершинин, а в Ноябрьске- депутат Тюменской Думы Денис Садовников. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...