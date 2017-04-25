21:52 25 апреля 2017 0

Противники застройки Городского пруда готовы разбивать палаточный лагерь, объявлять голодовку и приковывать себя наручниками под окнами резиденции губернатора Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Накануне один из организаторов протеста против строительства собора святой Екатерины в акватории екатеринбургского пруда Дмитрий Москвин выступил с важным заявлением: протест может принять любые формы вплоть до голодовок, разбития палаточных городков на набережной. Это значит, что стороны стремятся к жестким формам. И противники, и сторонники [вывод трех тысяч студентов к Городскому пруду и изменение маршрута Пасхального крестного хода — доказательство, что просто общаться им сложно]. Если учесть, что в это же время Евгения Куйвашева наделили статусом врио губернатора Свердловской области, смесь получается взрывная.

И опасная. Для всех. «URA.RU» берет на себя миссию выстраивания диалога между разными группами горожан. О том, что на самом деле скрывается за скандалом о строительстве Храма на воде, как назначение Евгения Куйвашева врио губернатора Свердловской области изменит силы сопротивления, и что должно произойти, чтобы горожане прекратили борьбу за Городской пруд, рассказали депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин, активист «Комитета Городского пруда» Екатерина Петрова.

Дмитрий Головин: «Нам говорят: хотим бороды и гнить в углу»

— Что сейчас происходит с проектом строительства собора: конфликт, недопонимание, спор или война?

Дмитрий Головин выступает против строительства собора и принимал участие в акции «Обними пруд» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— То, что сейчас происходит с проектом строительства собора святой Екатерины — это конфликт, который задает вопрос не только о том, нужно ли возводить храм или нет, но и о том, в каком веке нам жить — в XVIII или XXI. Своим протестом противники строительства говорят: «Мы хотим идти в будущее и готовы к изменениям; хотим, чтобы с нами считались; хотим, чтобы Россия была современной страной, в которой развивается наука и технологии». Сторонники своей позицией утверждают обратное: «Мы хотим загнать Россию в XVIII век; хотим, чтобы все опустили бороды, чтобы страна была огорожена от тлетворного влияния Запада, чтобы мы тихонько гнили в своем православном углу».

— Насколько тема строительства собора актуальна после того, как на прошлой неделе был решен вопрос о врио губернатора, по сути о том, кто станет губернатором области на ближайшие пять лет?

— Назначение Евгения Куйвашева, конечно, несколько изменило ситуацию. Такое кадровое решение прибавило ему административного ресурса. Теперь он может тыкать пальцем в небо и говорить, что его одобрили на самом верху. А значит, одобрили и всего его решения, включая строительство храма.

— Городская дума проведет слушания по данной теме. Уже звучит скепсис: конечно, инициатор строительства Игорь Алтушкин не придет. Его явка, на ваш взгляд, обязательна?

— Это не обязательно. В науке отрицательный результат тоже признается результатом. Его пригласят, попросят озвучить свою позицию, он проигнорирует предложение, но это будет означать, что он наплевал на общественное пространство и на всех горожан.

— Какие цели и задачи у этого обсуждения? Как избежать его формализации, как было со слушаниями по проекту?

— Как результат этих слушаний меня бы вполне устроило обращение депутатов думы к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой остановить строительство храма и прекратить раскалывать общество. Что касается формализации… На этот раз спикеров будут слушать и участвовать в обсуждении живые люди.

— Как думаете, чем закончится эта история?

— Хочется верить, что XVIII век уйдет в прошлое. Пусть с кровавыми слезами и соплями, но наша страна прорвется в будущее. Вопрос лишь в том, какой ценой. А зависит она от того, строим мы сегодня, грубо говоря, онкоцентр или храм.

Екатерина Петрова: «Наша задача информировать горожан о проблеме с прудом»

Екатерина Петрова — активист «Комитета городского пруда». Ответы на вопросы редакции были подготовлены совместно с другими членами общественного движения Фото: Анна Майорова © URA.RU

— «Комитет городского пруда» уже дважды проводил акцию «Обними пруд». Не так давно появилась информация, что противники застройки пруда что-то планируют на начало июня. Что? Третью акцию?

— Сейчас мы прорабатываем разные форматы работы с горожанами, главная задача — информирование о проблеме застройки пруда. Поэтому ближайшие мероприятия будут решать эту задачу. Обнимать пруд будем обязательно, но когда — посмотрим.

— Как вы принимаете решение о проведении акций? Это реакция на реакцию областных властей, инициаторов строительства на ваши другие акции? Если да, то как прервать этот круг?

— Вся работа КГП — это реакция на попытку начать застройку городского пруда. И работать мы будем до тех пор, пока власть не откажется от этой инициативы. Ведь строительство Храма именно на этом месте — не первая попытка застройки. Была идея возведения там филармонии, а ещё раньше — развлекательного центра «НЛО». Мы реагируем на действия власти и застройщиков. Вот только что город узнал, что в нем больше нет памятника федерального значения — Успенской церкви в Ново-Тихвинском монастыре.

— Вы собираете полторы тысячи сторонников, власть в ответ привозит три тысячи студентов, а через неделю еще и митинг проводит в рамках крестного хода. Происходящее очевидно политизируется властью. Вы будете политизировать свои акции?

— В начале своей деятельности Комитет принял декларацию, где указано, что политическая деятельность в наши задачи не входит. Да, власть и митрополит решили политизировать тему строительства. Но, кажется, это еще больше обозлило горожан и настроило их против стройки. Власти могут продолжать помогать нам добиться нашей цели.

— Среди замечаний сторонников строительства есть такое: если со всеми советоваться — то вообще ничего не построишь. Как взаимодействовать с горожанами, чтобы реализовать проект?

— Город — это пространство совместной жизни. В конце концов уже больше столетия существует такая наука — урбанистика. Образованные люди давно уже понимают, что в городе нельзя ничего ломать и строить по произволу, это может нанести витальный урон городу, лишить его будущего. Мы исходим из того, что горожане имеют право на свой город. Надо уметь договариваться, а для этого надо не бояться свои идеи и предложения выносить на обсуждение.

— Вам не нравится идея строительства храма, сам храм или то, как было принято решение о месте его строительства?

— Нам не нравится сама идея что-либо строить на акватории Городского пруда. Это историческое место, это уникальный объект индустриальной культуры Урала в нашем городе. У пруда и окружающих его исторических зданий и Плотинки есть все шансы попасть в список ЮНЕСКО.

Берега пруда менялись, но сам пруд никогда не трогали. Любая стройка на нем лишает город этого уникального объекта как памятника культуры и истории.

Мы правда хотим жить в провинциальном Екатеринбурге или гордиться своими памятниками перед всем миром?

— Есть и такая позиция: город серый, туристы в него не едут, а красивый и со временем намоленный храм будет магнитом для туристов. В Петербурге тоже были противники Спаса-на-Крови, а теперь место популярное. Что в этом утверждении не так?

— Екатеринбург и правда до недавнего времени не знал, чем он может быть интересен туристам. Сейчас это очевидно — памятники горнозаводской цивилизации, советский конструктивизм, Уралмаш. Сейчас наша задача как города максимально вложиться в сохранение и ремонт этих объектов. Наш конструктивизм уникален — это не преувеличение, но в его сохранение сейчас никто не вкладывается.

Если мы потеряем «Динамо», городок чекистов, городок юстиции, уралмашевские фабрику-кухню и гостиницу «Мадрид», то нам никакие храмы не помогут. Мы будем типовым постсоветским городом с типовыми храмами-новоделами в центре. Не надо строить иллюзий, тот проект, который сейчас обсуждают, абсолютно не интересен никаким туристам.

— До какого момента Комитет будет бороться и добиваться отмены строительства храма на этом месте? До подписания всех документов? До начала строительства? До его завершения?

— Борьба будет идти до принятия решения о недопустимости любой стройки на акватории Городского пруда.

О том, почему церковь никогда не выведет верующих «обнимать» пруд и не будет устраивать публичных слушаний по строительству Храма, что нужно сделать противникам строительства для победы, и как скандал вокруг собора Святой Екатерины может испортить выборы Евгению Ройзману, расскажут викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений Кульберг и политтехнолог Платон Маматов.