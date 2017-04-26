Один из кланов в югорской власти расколот: вырос новый лидер

00:34 26 апреля 2017 0

Бывший "главный спортсмен" Югры Евгений Редькин может потерять контроль над ситуацией в доверенном ему секторе Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Внутри одного из влиятельнейших политических кланов Югры — раскол. Люди, которые долгие годы контролировали финансовые потоки в социальном секторе региона, переругались на почве распределения ресурсов и сфер влияния. По версии источника «URA.RU», близкого к департаменту физической культуры и спорта ХМАО, нынешний директор ведомства Игорь Губкин втягивается в конфликт со своим предшественником Евгением Редькиным. Олимпийский чемпион по биатлону сейчас занимает формальную должность в одном из спортивных учреждений округа, однако в реальности продолжает руководить спортивной жизнью региона.

Владимир Калашников — один из самых влиятельных лоббистов в ХМАО-Югре Фото: ugrasport.com

Социальный блок Югры считается одной из наиболее интересных сфер экономики страны. За контроль над ресурсами в этой области традиционно борются московские и тюменские финансово-промышленные группы. На протяжении семи лет эпохи губернатора Натальи Комаровой все ключевые посты в «социалке» получали люди близкие к совладельцу Антипинского НПЗ (расположен в Тюменской области) Владимиру Калашникову.

Владимир Калашников, по мнению инсайдеров агентства, в свое время способствовал трудоустройству в правительство Югры на пост куратора социального блока Алексея Путина. Считается, что экс-директор департамента физкультуры и спорта Евгений Редькин, его преемник Игорь Губкин, глава АУ «ЮграМегаСпорт» («ЮМС») Валерий Радченко также получили свои должности благодаря влиянию Калашникова на правительство губернатора Комаровой.

Евгений Редькин покинул должность в 2016 году на фоне коррупционных скандалов в его ведомстве. Однако, функционер никуда не исчез. Юридически, Редькин занял скромную должность тренера по биатлону в «Центре спортивной подготовки сборных команд Югры» (ЦСП), но фактически сохранил полный контроль над спортивными бюджетами региона. Главным инструментом «серого кардинала» является его сменщик, Игорь Губкин, которого олимпийский чемпион снял с рядовой должности в Березовском районе, и предложил на позицию главы окружного департамента.

«Губкин согласовывает предложения Редькина. В частности, было утверждено даже не увеличение штатного расписания для „ЦСП“, а его „надувание“. Официально, директор учреждения еще не назначен, но им в итоге станет [бывший председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии Сургута Сергей] Третяк. [Бывший руководитель, Александр] Корчак, отстранен от работы. Говорят, из-за того, что отказался брать на работу чью-то супругу», — комментирует источник «URA.RU» в одном из спортивных учреждений округа.

Собеседник агентства утверждает, что такое положение дел перестало устраивать Игоря Губкина.

Новый руководитель находится во главе департамента уже более года, и намерен начать свою игру — сформировать костяк собственной команды, и взять под контроль учреждения спорта.

Игорь Губкин (слева) и Валерий Радченко (справа) Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

Если верить данным источника, Губкину симпатизирует Валерий Радченко, у которого в последнее время также серьезно ухудшились отношения с Игорем Редькиным. «ЮграМегаСпорт» сотрясают ежемесячные проверки, как по линии департамента, так и со стороны правоохранительных органов. Существует мнение, что частые визиты аудиторов и конфликт Радченко с Редькиным — не просто совпадение.

«Губкин не уверен, что может доверять Радченко. Дело в том, что из-за путаницы с премиями, которые одно время начислялись главе „ЮМС“, департамент трясут силовики. Фон для заключения альянса не самый благоприятный. Все друг друга подозревают, и подставляют. О прежней слаженности и взаимопонимании и речи не может идти», — рассказывает инсайдер.

Евгений Редькин и Игорь Губкин официально категорически отрицают конфликт.

«Никакого противостояния у нас нет. Проходят плановые проверки, мы усилили контроль над процессами», — сообщил в разговоре с агентством директор департамента физической культуры и спорта ХМАО. «Не знаю, кто вам и что наговорил. Обстановка обычная, рабочая. А проверки бывают всегда. Это нормально», — заявил его предшественник, Евгений Редькин.

Связаться с Валерием Радченко на момент подготовки материала не удалось — мобильный телефон главы «ЮМС» был отключен.

«URA.RU» продолжит следить за развитием конфликта внутри одного из влиятельнейших политических кланов Югры.