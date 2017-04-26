За этой войной следит вся страна. Сюжет интереснее Украины и Сирии

02:02 26 апреля 2017 0

Сергей Собянин неоднократно показывал москвичам, что знает куда вести столицу и уверен, что им это понравится Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Тема сноса пятиэтажек в Москве не уходит из повестки, а напротив, каждый день захватывает ее. Встречи с главами управ, которые прошли на прошлой неделе, собрали беспрецедентное число горожан, считают эксперты фонда «Петербургская политика». Они подготовили доклад-обзор «Встречи в управах 19 апреля по вопросам реновации в Москве и новая столичная повестка». Это первая системная попытка понять, что же происходит в столице.

Политологи проанализировали видеозаписи со встреч москвичей с местными чиновниками и выделили основные темы, которые затрагивались в разговорах с муниципалами. Жители говорили о том, что нет никаких законодательных гарантий соблюдения их прав, тревожились о возможной смене района при переезде, недоверчиво отзывались о процедуре голосования, а также волновались за судьбу родного района.

Местные чиновники также по-разному реагировали на вопросы москвичей. Большинство их них произносили один и тот же текст о том, что граждане сами решат судьбу района путем голосования, хотя в некоторых случаях звучало, что вопрос уже предрешен.

«При возникновении конфликтов общая схема ломалась, и глава управы действовал в соответствии с собственным пониманием поведения в кризисных ситуациях (от выхода на улицу и выступлений с машины до отключения микрофона, защиты полицейскими сцены — в силу чего выступающих становится не видно)», — описывают кризисные ситуации на прошедших встречах эксперты.

Проанализировав поведение москвичей и муниципальных властей, авторы доклада пришли к следующим выводам:

Интересанты кампаний «за» и «против» пока еще не оформились. Формирование новой городской и территориальной повесток спонтанно.

«Основными способами перехвата инициативы критиками были жесткое поведение на встрече с руководством управы и тиражирование информации о конфликтах в социальных сетях», — говорится в документе. Кроме того, по наблюдениям аналитиков,

«вирусного» увлечения темой пока не возникло: популярность роликов на Youtube невысока.

Самое большое число просмотров набрало видео со встречи района Сокольники (3912), меньше всего интересовались встречами в Куркино и Савеловском районе (по 7 просмотров).

Мэрия набрала крайне высокий темп подачи информации, с которым ей еще предстоит научиться работать, считают эксперты фонда. Кроме того, столичным чиновникам нужно будет держать под контролем усложняющуюся повестку дня, которая, в свою очередь, набирает силу в каждом из районов.

Кажется, мы впервые видим системное принуждение власти к диалогу с горожанами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новинку и то, что власть готова признать в городской среде различные подходы к этому вопросу и дает право проголосовать жителям районов. Правда, мэрии еще придется доказать, что она доведет этот подход до конца.

Встречи стали пространством для нового типа выстраивания отношений властей с обществом, которую эксперты обозначили как «принуждение к коммуникации». Такой подход поможет выработать сценарий регулярного взаимодействия с появляющимися городскими сообществами. Но говорить о том, что главы управ с этим справляются, пока рано, отмечают эксперты.

Тот факт, что вторую волну встреч с префектами перенесли с 26 апреля на середину мая, говорит о том, что местные власти взяли паузу, чтобы извлечь уроки из предыдущего опыта.

«Есть аргументы в пользу того, что такие встречи только наращивают напряженность и усиливают негативное восприятие намерений власти. Возможно и обратное прочтение — интенсификация подобных встреч как способ проведения тест-драйва управленческой системы по важной, но все же не электоральной теме», — говорят аналитики.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что развитие ситуации может пройти по двум сценариям. «Первый предполагает осознанную ставку на «принуждение местных властей к коммуникации с жителями», второй вариант — это обычное продавливание своих интересов. Третий —

власти уступят радикалам, но продолжат продавливать остальных.

Точно сказать нельзя, взяла ли мэрия паузу, чтобы осмыслить случившиеся, или только для того, чтобы переждать и ничего не менять», — рассказал Виноградов «URA.RU».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти готовят крупномасштабную программу сноса пятиэтажек. В нее войдет 25 млн кв.м жилого фонда, где проживает 1,6 млн человек. Первая встреча жителей районов, которых коснется реновация, прошла 19 апреля.