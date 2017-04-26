«Хотели бы бороться с Навальным, не зеленкой бы облили, а фекалиями!»

02:27 26 апреля 2017 0

В Москве прошло второе заседание дискуссионного клуба «WTF?». Говорили о Франции, получилось про Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Столичная тусовка политологов снова собралась в неформальной обстановке. Повод — французские выборы. И хотя тема была заявлена «Популист Макрон vs популист Ле Пен, WTF?», выступления политиков и политтехнологов быстро сместились на внутреннюю повестку. Собравшиеся в ирландском пабе в центре Москвы за два часа успели вспомнить и поздравить с днём рождения главного популиста России Владимира Жириновского, поставить оппозиционера Алексея Навального, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и московского градоначальника Сергея Собянина в один ряд (также назвав их популистами), пожелать администрации президента провала на губернаторских выборах, предсказать конец России в ближайшие годы и выдвинуться в мэры Москвы. Самые яркие цитаты выступающих — в фоторепортаже «URA.RU».

1/7 Политтехнолог Глеб Кузнецов, автор доклада «Современный технологический популизм», был одним из главных спикеров вечера. По его мнению, популизм — это политическое настоящее России. «Франция подтвердила всего лишь то, что сейчас быть успешным политиком — значит, быть популистом. Выигрывать выборы и быть электорально успешным может практически любой. Нужно лишь обладать минимальным обаянием, не минимальным количеством денег и иметь желание побеждать. Популистский инструментарий позволяет любой обезьяне стать президентом страны, не хочется так говорить, но в Европе это так» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организатор дискуссионного клуба «WTF?» политтехнолог Дмитрий Гусев подвел итоги встречи для «URA.RU»:

«Дебаты, которые начинались как спор политологов, превратились в настоящие политические заявления депутатов. Это говорит о том, что в нашем обществе очень большой накал страстей, который связан, в первую очередь, с президентскими выборами. А что будет за 2-3 месяца до дня голосования? Люди приходят на встречу, чтобы обсудить выборы во Франции, и делают политические заявления, выдвигаются в мэры Москвы и спорят на самые горячие темы: про пятиэтажки и митинги».