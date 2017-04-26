Тобольск требует возмездия. Цели переданы в СК РФ

08:27 26 апреля 2017 0

Из-за того, что в квартирном деле Тобольска замешан бывший прокурор, член Общественной палаты не доверяет органу надзора, и просит оценку от Следственного комитета (на фото руководитель СК РФ Александр Бастрыкин) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске продолжается скандал вокруг муниципальных квартир, приватизированных получившими их городскими чиновниками. Один из чиновников даже сделал ремонт за городские деньги в квартире, выделенной его жене. Местные общественники, недовольные пассивностью городской прокуратуры, обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться в деле.

Член общественной палаты Тобольска Люсьена Романова обратилась в Следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области с просьбой проверить законность выделения муниципального жилья, его ремонта и приватизации четверым высокопоставленным чиновникам города. Речь, в том числе, о председателе комитета по управлению имуществом Леониде Девятнине, военкоме Тобольска и Тобольского района Иване Заволовском, замглавы администрации Тобольска, бывшем городском прокуроре Евгении Бирюкове.

Ранее проверка прокуратуры города выявила, что Леонид Девятнин, будучи председателем городской комиссии, составлявшей список подлежащего капитальному ремонту жилья, включил в него служебную квартиру, в которой жил сам.

Нанимателем квартиры была жена чиновника, кроме того, по договору найма квартиру можно было выкупить в собственность. В итоге, говорится в документе за подписью и. о. прокурора города Николая Бизина, предприимчивый чиновник был привлечен к дисциплинарной ответственности.

В спокойном внешне Тобольске кипят нешуточные страсти Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Люсьена Романова в своем заявлении в СК РФ заявила, что это слишком мягкое наказание. «Возможно, его действия подпадают под статьи 165, 285, 286 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотребление служебными полномочиями и превышения должностных полномочий — ред.)», — предполагает тобольская общественница. Романова попросила следователей проверить, какую сумму бюджетных денег чиновник потратил на ремонт квартиры, в которой сам жил, и вернул ли их впоследствии в бюджет города.

В пресс-службе администрации Тобольска отметили, что Леонид Девятнин вообще не привлекался к административной ответственности в связи с выделением и ремонтом муниципальных квартир.

Также Люсьена Романова просит начальника Следственного отдела по Тобольску проверить законность продажи квартир военкому Ивану Заволовскому и прокурору города (сейчас — заместитель мэра Тобольска) Евгению Бирюкову. Материалы по квартире Заволовского уже были переданы в Следственный комитет после проверки прокуратуры. Надзорное ведомство обнаружило нарушение закона «об оценочной деятельности». Прокуратура внесла в городскую администрацию представление об устранении нарушений закона. По квартире экс-прокурора надзорное ведомство нарушений не нашло, но общественница требует проверить, насколько цена продажи квартиры соответствует рыночной.

Городская дума Тобольска пока дистанцируется от резонансной темы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В администрации Тобольска «URA.RU» заявили, что «в ходе проверки была выявлена техническая ошибка, допущенная оценщиком. На расчетную стоимость ошибка не повлияла. Грубо говоря, была сделана опечатка в адресе. Замечание устранено».

В пресс-службе администрации Тобольска также заявили, что по результатам прокурорской проверки по вопросу предоставления муниципальных квартир никакой информации о выявленных нарушениях в Комитет по жилью не поступало. «Муниципальные жилые помещения фонда коммерческого использования предоставляются гражданам в связи с характером их трудовых отношений, установленным нормативными актами органа местного самоуправления», — заявили в мэрии.

Местные общественники уверены, что следователям стоит обратить внимание не только на чиновников горадминистрации, но и на прокуроров, проводивших проверку. Источник, близко знакомый с ситуацией, говорит: есть вопросы к тому, как надзорное ведомство провело проверку. «По двум квартирам информация о нарушениях подтвердилась, по еще двум нет никакой информации. Потому и было подано обращение в Следственный комитет, не будет же прокурор сам себя проверять.

Александр Бастрыкин подчиняется напрямую президенту Владимиру Путину, минуя Генпрокурора. И есть много случаев, когда именно его профессионалы совместно с ФСБ задерживали прокуроров», — объяснил источник.

«Сумма не указана, не указано, возвращена ли она в бюджет. Нужно смотреть, выполнен ли этот ремонт, на какую сумму и возвращены ли эти деньги, — считает другой собеседник „URA.RU“. — По Заволовскому вообще материалы направлены в Следственный комитет. По квартирам Дудникова и Бирюкова надо смотреть, по какой цене они выкупили эти квартиры. Требуется проверить, не были ли квартиры проданы им ниже рыночной стоимости. Прокуратура только указывает, что жилье было приобретено по цене не ниже балансовой стоимости, но цифры-то ни одной в результатах проверки нету, ни стоимости квартир, ни стоимости квадратного метра».

Люсьена Романова просит следователей СК РФ внимательнее отнестись к проверке администрации Тобольска. «Мы просто хотим до конца довести это квартирное дело, — заявила общественница. — Люди-то спрашивают. Леонид Девятнин рулит во всей этой ситуации. Был ли он наказан, как наказан? При этом он продолжает работать в администрации».