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22 декабря 2016
21 декабря 2016
09:37  22 декабря 2016 4

Заксобрание Челябинской области проведет смену ревизоров

Заседание политсовета ЕР. Челябинск., комяков сергей, лошкин алексей
Лошкин и Комяков готовятся к перемене амплуаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Заксобрание Челябинской области в четверг, 22 декабря, соберется на последнее в 2016 году заседание. В повестке дня значится 51 вопрос, сообщили «URA.Ru» в региональном парламенте.

В частности, депутаты намерены сразу во втором и третьем чтениях утвердить закон о бюджете области на 2017 и плановый период 2018—2019 годов. Также парламентарии примут отставку руководителя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Сергея Комякова, достигшего предельного для этой должности возраста.

На смену ему предложена кандидатура Алексея Лошкина, ранее возглавлявшего исполком регионального отделения «Единой России». Комяков оставит свой пост 16 января, на следующий день после того, как ему исполнится 65 лет. Лошкин вступит в должность 17 января.

Фактически речь идет о возвращении на давно привычную работу. Проработавший 15 лет в полиции руководитель отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией областного полицейского главка Лошкин перешел в свое время в областное правительство, где возглавлял контрольно-ревизионные подразделения.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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