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22 декабря 2016
09:18  22 декабря 2016 8

Лучше держать наличку при себе. Хакеры собираются украсть из банкоматов 2,5 млрд рублей

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Хакеры планируют атаковать банкоматыФото: depositphotos.com © URA.Ru

Кибермошенники в 2017 году могут похитить 2,5 млрд рублей из банкоматов. При кражах основные риски несут банки, однако, если деньги будут похищены со счета граждан, доказать, что их украли мошенники, будет крайне сложно.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что атаки на банкоматы в следующем году будут увеличены на треть. При этом 27% преступлений придется именно на счета россиян. Специалисты рассказывают, что хакеры используют два способа атак на банкоматы. В первом случае происходит подключение хакерских устройств к диспенсеру банкомата, который отдает кибермошенникам сразу все деньги. В этом случае вред наносится только банку. Ущерб от одной кибератаки на банкоматы может составлять до 20 млн рублей

Второй способ подразумевает, что злоумышленники внедряются во внутреннюю сеть банков для управления банкоматными сетями. Затем с поддельных карт снимают средства в офлайне. Если же хакеры смогут «заразить» вредоносным ПО банкомат, потери понесут уже граждане. Эксперты говорят, что во втором случае доказать факт кражи будет довольно сложно, поэтому и средства пострадавшим людям могут быть не компенсированы.

Специалисты призывают следить за состоянием своего счета, подключать 3D Secure и SMS-оповещения. В таком случае, даже если данные карт и PIN-коды окажутся скомпрометированы, у клиентов остается шанс вернуть свои деньги.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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