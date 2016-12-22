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22 декабря 2016
09:39  22 декабря 2016 7

Власти Украины оценили «Приватбанк» в одну гривну. Банк олигарха Коломойского национализирован

Клипарт, разное. Екатеринбург, валюта, гривна
Власти Украины купили "Приватбанк" за одну гривнуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Минфин Украины выкупил «Приватбанк», акционером которого был олигарх Игорь Коломойский, всего за одну гривну.

С четверга, 22 декабря, все 100% акций украинского «Приватбанка» официально стали госсобственностью, цена сделки составила всего одну гривну, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Поскольку капитал „Приватбанк“ приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) … продал акции этого банка министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

По данным ФГВФЛ, все необходимые процедуры национализации были проведены в течение 72 часов, пишет «Газета.Ru».

Национальный банк Украины пообещал предоставить кредит «Приватбанку» на 567,6 млн долларов для поддержания ликвидности.

Нина Калинина
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