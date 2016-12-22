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22 декабря 2016
09:56  22 декабря 2016 69

Путин рассказал о доходах населения и сделал оптимистичный прогноз

Путин. Архив, путин владимир
Путин надеется на улучшение ситуации с доходами населенияФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что располагаемые доходы населения снизились. Вместе с тем глава государства считает, что некоторый рост реальной зарплаты позволяет рассчитывать на выравнивание ситуации.

«У нас, вы знаете, в этом году, к сожалению, здесь скрывать нечего, надо прямо говорить, у нас располагаемые доходы населения немножко припали. Правда, есть положительный элемент, чуть-чуть-чуть, но все-таки начала за последние месяцы расти реальная заработная плата», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент считает, что это позволяет надеяться на выравнивание ситуации, пишет «Газета.Ru».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что главными темами большой пресс-конференции президента в пятницу, 23 декабря, станут вопросы внутрироссийской жизни, напоминает «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
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