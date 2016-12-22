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22 декабря 2016
10:03  22 декабря 2016 12

В России производят контрафакта на 2,5 трлн рублей. Подделки захватывают интернет-магазины

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, водка, пьянство, алкоголь, контрафакт
Самая распространенная подделка в стране - алкогольФото: Александр Мамаев © URA.Ru

По итогам 2015 года оборот контрафактной торговли в России составил 2,5 трлн рублей. Эксперты Высшей школы экономики называют объем контрафакта на рынке «фантастическим».

Лидером по подделке является алкоголь. Как заявляют во ВШЭ, контрафакт водки, ликеров, коньяков занимает 40% алкогольного рынка. На втором месте «рейтинга» подделок изделия легкой промышленности, а третье место занимают парфюмерия и косметика (20%). Исследование ВШЭ приводит «Федеральное агентство новостей».

Эксперты отмечают, что некачественная продукция реализуется в основном через небольшие магазины и рынки, также контрафакт начал захватывать интернет-магазины.

8 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию по противодействию контрафактной продукции до 2020 года, сообщает «Газета.Ru». «Производство подделок и контрафакта мешают созданию цивилизованного рынка», — заявил премьер. По его мнению, доля контрафакта на отечественном рынке достигает 50%.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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