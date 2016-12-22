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19 декабря 2016
10:12  22 декабря 2016 4

Назначен и. о. главы администрации губернатора Пермского края

В день назначения Юсупов находился в МосквеФото: сайт управления Минюста РФ по Пермскому краю

Экс-глава краевого управления Минюста РФ Рустем Юсупов назначен исполняющим обязанности руководителя администрации Прикамья. В новую должность он вступил в среду, 21 декабря.

В день своего назначения Юсупов находился в Москве на семинаре-совещании по теме «Внутренняя политика и социально-экономическая повестка: актуальные тенденции и задачи», которое проводит администрация президента РФ для вице-губернаторов и глав администрации субъектов, сообщает «Коммерсант». Между тем в пресс-службе краевой администрации корреспонденту «URA.Ru» сообщили, что к ним из отдела кадров не поступала информация о новом назначении.

Напомним, 20 декабря ушел в отставку предыдущий глава администрации губернатора, Анатолий Маховиков. Его временно заменял директор департамента государственной службы и профилактики коррупции Николай Подбельский.

Анна Белкина
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