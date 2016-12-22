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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
10:16  22 декабря 2016 1

Убийца бомжа-инвалида в Кургане пойдет под суд

Суд по владельцу машины киллера Тимониченко. Екатеринбург, уголовное дело, конвой, арестованный, задержанный, суд
Виновнику грозит пожизненное заключениеФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Пьяный курганец забил насмерть бездомного инвалида. Дело передано в городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Подвыпивший житель Кургана на набережной Тобола набросился на парализованного бездомного, передвигавшегося с помощью инвалидного кресла-коляски. Следствие установило, что обвиняемый нанес потерпевшему более 10 ударов палкой. Мужчина от полученных травм скончался.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), виновнику может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Несколько дней назад в суд было передано дело другого жителя Кургана, который также обвиняется в убийстве бомжа и покушении на убийство еще двух лиц без определенного места жительства.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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