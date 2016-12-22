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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
10:38  22 декабря 2016 13

В Зауралье откроется мечеть. Построить помогла мэрия города. ФОТО

Двухэтажное здание мечети в Шадринске будет украшено росписьюФото: пресс-служба администрации города Шадринска

В Шадринске в пятницу, 23 декабря, откроется соборная мечеть. Двухэтажное здание строилось два с половиной года на пожертвования при поддержке городских властей, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе администрации Шадринска.

Первый камень в основание Шадринской мечети был заложен 19 мая 2014 года. Однако идея строительства десятью годами ранее возникла у местного предпринимателя. «Первый взнос, который пошел на оплату проектно-сметной документации, поступил от администрации города Шадринска. Муниципалитет выделил мусульманам и земельный участок площадью более полутора тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.

Ранее у шадринских мусульман было в пользовании небольшое помещение. Новый «дом» имеет два зала вместимостью по 250 человек каждый, свою газовую котельную.

Имам-хатыб мечети Калый хаджи Байдашев пояснил, что позже откроется и цокольный же этаж, где будут созданы условия для обучения основам ислама. Также планируется украсить стены храма национальной росписью, а прилегающую территорию благоустроить.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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