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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
10:52  22 декабря 2016 10

На Урале детям-сиротам дали квартиры с плесенью и без водоснабжения

Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, недвижимость, квартира
В Таборинском районе строят непригодные для жилья дома (фото из архива)Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Прокуратура Свердловской области начала проверку предоставления детям-сиротам в Таборинском районе квартир, непригодных для жилья. Речь идет о жилье, которое предоставляет государство сиротам по достижении совершеннолетия после выхода из детского дома.

Двум детям-сиротам были предоставлены новые квартиры, приобретенные за счет бюджетных средств.

«Прокурорская проверка показала, что жилые помещения, расположенные в новом двухквартирном доме, не соответствуют установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Так, в квартирах отсутствует водоснабжение, внутренние стены квартир имеют неровную волнообразную поверхность, поверхность пола из линолеума покрыта рыжим слоем примеси (последствия затопления водой из скважины), основание пола вспучено, деформировано и пришло в негодность, обои повреждены, в помещении ощущается стойкий запах, имеются следы плесени», — сообщил «URA.Ru» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По выявленным нарушениям прокуратура Таборинского района в Тавдинский районный суд направила исковое заявление с требованием обязать администрацию Таборинского муниципального района произвести ремонт жилых помещений. Прокуратура продолжает проверку «Фонда жилищного строительства».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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