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22 декабря 2016
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20 декабря 2016
12:25  22 декабря 2016 15

В Сургуте дома превратились в ледяные избушки. На подоконниках — сугробы и наледь. ФОТО

Сибиряки замерзают в своих ледяных квартирахФото: publicdomainpictures.net
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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В сургутских домах образовались сугробы и наледь внутри квартир. Жильцы винят не только 45-градусные морозы, но и застройщика.

Практически в ледяную избушку из русского фольклора превратились многоэтажки Тюменского тракта в Сургуте. С наступлением аномальных морозов жизнь обитателей злополучных домов заиграла новыми, совсем не сказочными красками.

«Мы купили квартиру в прошлом году, — рассказала „URA.Ru“ хозяйка жилья в доме № 2 на Тюменском тракте Лана Майорова. — Осенью в окна потекла вода, там оказались гигантские щели, но мы надеялись, что просто дом новый, идет осадка и все устаканится. Однако зимой начался настоящий кошмар, особенно сейчас, когда на улице минус 47 градусов! В щели заметает снег, образуются снежные наносы, наледь. У меня два сына, так они могут, не выходя на улицу, играть в снежки».

Каждое утро семьи Майоровых начинается с того, что они отбивают образовавшиеся за ночь сосульки, очищают подоконники от сугробов и пытаются в очередной раз заткнуть щели тряпьем. В таком же положении находятся все остальные жители восьми подъездов 17-этажного дома и окрестных многоэтажек.

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Такую картину мать каждое утро застает в детской комнате Фото: Лана Майорова

В своих бедах жильцы винят застройщика — ООО «Сибпромстрой №30», который выстроил сразу несколько панельных домов, не соответствующих по своим условиям проживанию людей в северном регионе. Особенно это стало заметно сейчас, когда в ХМАО столбик термометра приблизился к 50-градусной отметке.

Многочисленные жалобы в управляющую компанию успехов, по словам жильцов, не принесли. Многие были бы рады продать свои «ледяные избушки», но дурная слава о промерзших домах распространилась по всему Сургуту и желающих заселиться в них нет.

«Мы рассматриваем все индивидуальные обращения граждан, — со своей стороны уверил руководитель управляющей компании „Сибпромстрой“ Ирина Макарова. — Если выявляются скрытые дефекты, например, те же щели в окнах, мы перенаправляем жалобы на рассмотрение застройщику. В любом случае сейчас, при минус 50 градусах мороза, нельзя ничего предпринять. Должно потеплеть хотя бы до минус 30, только тогда мы сможем либо поменять жильцам уплотнительные резинки, либо сами окна».

Евгений Лазарев
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