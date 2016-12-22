12:25 22 декабря 2016 15

Сибиряки замерзают в своих ледяных квартирах Фото: publicdomainpictures.net

В сургутских домах образовались сугробы и наледь внутри квартир. Жильцы винят не только 45-градусные морозы, но и застройщика.

Практически в ледяную избушку из русского фольклора превратились многоэтажки Тюменского тракта в Сургуте. С наступлением аномальных морозов жизнь обитателей злополучных домов заиграла новыми, совсем не сказочными красками.

«Мы купили квартиру в прошлом году, — рассказала „URA.Ru“ хозяйка жилья в доме № 2 на Тюменском тракте Лана Майорова. — Осенью в окна потекла вода, там оказались гигантские щели, но мы надеялись, что просто дом новый, идет осадка и все устаканится. Однако зимой начался настоящий кошмар, особенно сейчас, когда на улице минус 47 градусов! В щели заметает снег, образуются снежные наносы, наледь. У меня два сына, так они могут, не выходя на улицу, играть в снежки».

Каждое утро семьи Майоровых начинается с того, что они отбивают образовавшиеся за ночь сосульки, очищают подоконники от сугробов и пытаются в очередной раз заткнуть щели тряпьем. В таком же положении находятся все остальные жители восьми подъездов 17-этажного дома и окрестных многоэтажек.

1/6 Такую картину мать каждое утро застает в детской комнате Фото: Лана Майорова

В своих бедах жильцы винят застройщика — ООО «Сибпромстрой №30», который выстроил сразу несколько панельных домов, не соответствующих по своим условиям проживанию людей в северном регионе. Особенно это стало заметно сейчас, когда в ХМАО столбик термометра приблизился к 50-градусной отметке.

Многочисленные жалобы в управляющую компанию успехов, по словам жильцов, не принесли. Многие были бы рады продать свои «ледяные избушки», но дурная слава о промерзших домах распространилась по всему Сургуту и желающих заселиться в них нет.

«Мы рассматриваем все индивидуальные обращения граждан, — со своей стороны уверил руководитель управляющей компании „Сибпромстрой“ Ирина Макарова. — Если выявляются скрытые дефекты, например, те же щели в окнах, мы перенаправляем жалобы на рассмотрение застройщику. В любом случае сейчас, при минус 50 градусах мороза, нельзя ничего предпринять. Должно потеплеть хотя бы до минус 30, только тогда мы сможем либо поменять жильцам уплотнительные резинки, либо сами окна».