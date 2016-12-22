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22 декабря 2016
10:59  22 декабря 2016 11

Кадыров считает статью New York Daily News об убийстве Карлова поддержкой терроризма

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров обвинил американское СМИ в поддержке терроризмаФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Материал издания New York Daily News об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова оправдывает и приветствует произошедшее, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченский лидер написал в Instagram, что, публикуя подобные вещи, американское СМИ «публично поддерживает терроризм».

Рамзан Кадыров считает, что автор статьи «героизирует убийцу». Его слова приводит «Газета.Ru». «Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — подчеркнул чеченский лидер.

Кадыров считает, что ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Он также заявил, что редакция издания не имеет никакого представления о сострадании, пишет «Федеральное агентство новостей».

По мнению главы Чеченской Республики, издание и автор «являются злейшим врагом ислама». «Мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, но и являются его злейшими врагами», — заявляет Рамзан Кадыров.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство потребует извинений от редакции New York Daily News и автора статьи за сравнение Андрея Карлова с послом Третьего рейха. Позже автор статьи Герш Кунтцман ответил на критику Захаровой, заявив, что не намерен извиняться.

Нина Калинина
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