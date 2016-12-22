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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
11:22  22 декабря 2016 3

Ребенку, пострадавшему в жуткой аварии в ХМАО, дали новую квартиру

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры
Югорчанам дали новое жильеФото: Александр Елизаров © URA.Ru
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Нефтеюганске семье ребенка, который пострадал в аварии под Ханты-Мансийском, выделили новую квартиру. Об этом сообщает штаб, который начал свою работу после ДТП.

Елена Пьянкова, мать пострадавшей девочки, ранее рассказывала, что в их квартире не работала канализация, починить ее не смогли. В итоге мэрия решила проблему буквально за пару дней. Ранее, отметим, семья проживала в квартире маневренного фонда, сейчас им выделено другое жилье из этого же фонда.

Получить комментарий у главы города Сергея Дегтярева «URA.Ru» пока не удалось.

Авария, напомним, произошла 4 декабря под Ханты-Мансийском. В ней погибли 12 человек, 10 из них — дети. Еще десятки пострадали. Автобус с юными акробатами ехал из столицы Югры в Нефтеюганск, но попал в массовое ДТП.

Наталья Борисова
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