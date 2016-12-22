Югорчанам, которые рассказали о замерзающих детях, грозит уголовное дело

12:54 22 декабря 2016 12

В мэрии Нижневартовска провели расследование по факту скандала с маршруткой (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

В мэрии Нижневартовска провели проверку после появившейся информации о том, что водитель маршрутки отказался подвезти детей в 47-градусный мороз. Руководство компании, обслуживающей маршрут, намерено обратиться в полицию, рассказали «URA.Ru» в администрации города.

По словам начальника отдела транспорта и связи Татьяны Бурухиной, информация о том, что водитель маршрутки №10 отказался подвезти детей в мороз, пока не подтвердилась. В соцсетях, напомним, ранее очевидцы писали, что инцидент произошел возле «Сибирского балагана». К водителю маршрутки, которая на тот момент была полупустой, с просьбой проехать две остановки обратились два ребенка в возрасте примерно 10 лет. Однако мужчина заявил, что может взять только одного, поэтому дети остались на остановке в минус 47 градусов.

В подтверждение своих слов свидетели происшествия даже опубликовали фотографию, якобы сделанную во время инцидента. «В публикациях в интернете говорится, что это произошло возле „Сибирского балагана“ — это центр города, там всегда много автобусов, машин, такси, а на фотографии — пустая дорога. Кроме того, мы посмотрели по ГЛОНАСС, где находилась маршрутка в указанное время — микроавтобус был в другом месте», — прокомментировала Татьяна Бурухина. Известно, что водитель маршрутки работает на своем рейсе уже три года и за это время к нему не было никаких претензий.

В мэрии Нижневартовска считают, что эта история могла быть чьей-то провокацией. Найти очевидцев пока не удалось: в администрацию поступили только анонимные сообщения, а люди, распространявшие информацию в соцсетях, не отвечают на вопросы чиновников. Руководитель автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут, на котором якобы и произошел этот инцидент, намерен обратиться в УМВД, чтобы полицейские провели проверку по факту клеветы.

В ситуации сейчас разбирается Следственный комитет. В действиях водителя могут найти признаки преступления, предусмотренного статьей «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии…». В ведомстве также отметили, что, если в период сильных морозов детям было отказано в перевозке водителями общественного транспорта, сообщить об этом можно по телефонам доверия следственного управления: 8 (3467) 32-82-06, 8-902-814-74-23.