11:34 22 декабря 2016 32

Через родительские комитеты легализуются поборы, считают общественники Фото: Pixabay

Общественная организация «Уральский родительский комитет» выступила с предложением в адрес министерства образования РФ об упразднении родительских комитетов в школах, потому что они стали источником коррупции. По мнению общественников, проблема давно уже приобрела системный характер.

«Как построена система: директор дает указания классным руководителям, те выбирают из родителей наиболее близких к себе, которые с ними якшаются, задаривают их подарками, и уже эти родители-активисты организуют сбор денег со всех остальных родителей, причем — всех под одну гребенку — неважно, малоимущая семья или многогодетная, — пояснил „URA.Ru“ президент „Уральского родительского комитета“ Евгений Жабреев. — К нам поступает масса жалоб по этому поводу: родителей, которые не платят взносы, позорят на родительских собраниях, у их детей почему-то сразу же падает успеваемость, иногда устраивают просто травлю».

В «Уральский родительский комитет» приходит множество жалоб от родителей на поборы. Разбираться с ними приходится Евгению Жабрееву Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru

По его словам, механизм поборов в школах уже настолько отлажен, что во многих образовательных учреждениях есть специально созданные юридические лица (фонды развития школ), а в некоторых заведениях родителям раздают квитанции для оплаты. Цели, размеры и сроки сборов устанавливают якобы родительские комитеты, фактически же это делается по указанию руководителей образовательных учреждений.

При этом, по мнению Жабреева, все деньги уходят налево — реальной необходимости в таких сборах нет. «Руководители органов образования неоднократно выступали и заявляли, что деньги в школах есть и что школы обеспечены всем необходимым — от ремонта до охраны, — говорит общественник. — По сути, это стало распространенным видом бытовой коррупции, в которую воспитатели или педагоги вовлекают родителей». По его мнению, именно легализация взносов через родительские комитеты позволила превратиться поборам в системное и легализованное явление.

Вместо родительских комитетов УРК предлагает ввести в школах попечительские советы, которые осуществляли бы контроль за хозяйственной деятельностью школы — за тем, как администрация расходует бюджетные средства. Что касается сборов с родителей, то Жабреев предлагает оставить лишь «развлекательные».

«Как в советское время, когда классный руководителей собирал деньги с родителей только на экскурсии, походы в кино, театр или поездки класса куда-либо», — поясняет президент «Уральского родительского комитета».

Свое предложение об упразднении в школах родительских комитетов «УРК» направил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, заместителю председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной и в Министерство образования и науки РФ. Кроме того, Евгений Жабреев намерен поднять этот вопрос на экспертном совете по по социальному и семейному праву, членом которого он является.