12:44 22 декабря 2016 16

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени под угрозой из-за бойкота западными странами Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Причины объявления бойкота этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени — исключительно политические. Об этом «URA.Ru» заявил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов.

По словам Тоболова, международные спортивные федерации идут на поводу у некоторых стран, что может привести к предвзятым решениям.

«А если завтра в Великобритании или Чехии проходил бы Кубок мира, и Россия, к примеру, вместе с Белоруссией объявили бойкот — соревнования отменили бы? Все дело в сложной политической обстановке».

Тоболов отмечает, что представители зарубежных стран могут сколько угодно обвинять российских спортсменов в том, что они видят политическую подоплеку в происходящем, однако ситуация говорит сама за себя

«Это однозначно политика, а что еще это может быть? Ранее именитые спортсмены — Свендсен, Бьорндален — высказывали России свою поддержку, говорили, что им нравится выступать у нас и хотелось бы приехать в Тюмень. Все ждут этих соревнований. Мы в России не смешиваем спорт и политику», — подчеркнул Тоболов.

Он отметил, что шансы как на проведение этапа Кубка мира, так и на его отмену сейчас равны, но если состязания состоятся, бойкот все равно окажет свое негативное влияние впоследствии.

«Страны, объявившие бойкот, будут сейчас приглашать к нему присоединиться других. И если IBU не пойдет у них на поводу и не отменит чемпионат, то после проведения соревнований начнутся требования признать их нелегитимными, а медали, полученные спортсменами, — недействительными только потому, что этих стран не было среди участников», — сообщил Тоболов, подчеркнув, что в случае отмены этапа Кубка мира, IBU, согласно договору, будет возмещать организационные убытки.

Ранее о бойкотировании этапа Кубка мира в Тюмени заявила Федерация биатлона Великобритании. Федерации Норвегии и Чехии намерены принять окончательное решение после того, как днем 22 декабря Международный союз биатлонистов назовет 31 фамилию российских спортсменов, уличенных в принятии допинга по итогам расследования главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.