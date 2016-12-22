12:15 22 декабря 2016 3

Жилой комплекс раскинется на обоих берегах реки ФОТО: предоставлено ЖК Clever Park

Жилой квартал Clever Park отмечает старт продаж предновогодней акцией: 25 квартир будут проданы по цене 57 тыс. руб. за кв. м. По условиям акции выгода составляет до 480 тыс. руб. при покупке однокомнатной квартиры, до 980 тыс. руб. — при покупке двухкомнатной и до 930 тыс. — трехкомнатной. По отношению к ценам на квартиры, которые будут действовать при сдаче доме, разница составит порядка 32%.

Квартиры в комплексе будут отличаться от обычных новостроек огромными окнами (почти до потолка) с французскими подоконниками (30 см от пола). «Планировочные решения прорабатывались с особой тщательностью — в квартирах сразу предусмотрены гардеробные и прачечные комнаты, а также гибридные квартиры с просторной кухней, которую при желании можно разделить на кухню и гостиную, — рассказал «URA.Ru» директор по развитию ЖК Clever Park Евгений Фельдман.

Среди приятных моментов в новом жилом комплексе — продуманная инфраструктура и множество парковочных мест Фото: предоставлено ЖК Clever Park

В доме применена горизонтальная разводка воды и отопления, которая «съедает» меньше пространства и более эстетична. Помимо обычной вентиляции, все квартиры будут оборудованы приточной вентиляцией. В них будут установлены счетчики с телеметрией — передача данных в управляющую компанию будет происходить автоматически.

Расположен ЖК Clever Park неподалеку от ЦПКиО им. Маяковского, на обоих берегах реки Исеть. «Существующая офисная часть проекта БЦ Clever Park позволяет уже сейчас жителям первого дома получить развитую инфраструктуру: здесь действуют стоматология, медицинский центр, два кафе, ресторан, аптека, турагентство и салон красоты, — говорит Евгений Фельдман. — Также есть автомойка и автосервис. Полностью укомплектован и готов к открытию продуктовый супермаркет на 2 700 кв. м. Для занятий спортом в шаговой доступности находится спортивный комплекс «Луч».

По словам директора по развитию, с началом застройки жилого квартала появится и дополнительная инфраструктура: 5 уровневый фитнес-центр с бассейном, ресторан и бар, а также торговая галерея на первом этаже с сервисно-бытовыми службами, среди которых химчистка, ремонт обуви, зоомагазин, лавка экопродуктов и другие. Но, пожалуй, один из главных приятных моментов в новом жилом комплексе — множество парковочных мест.

Планировочные решения квартир прорабатывались с особой тщательностью Фото: предоставлено ЖК Clever Park

«В Clever Park предусмотрен целый комплекс парковок: подземный паркинг на 2667 мест, 6-уровневый наземный паркинг на 795 машино-мест, а так же гостевой паркинг бизнес-центра на 200 машино-мест, который вечером будет свободен для жителей ЖК Clever Park: общее число парковочных мест в 1,5 раза превышает общее число квартир», — рассказывает Евгений Фельдман. При этом в самом дворе дома машин не будет. «Особое внимание мы уделяем безопасности: предусмотрены круглосуточная охрана, видеонаблюдение общественных зон и возможность просмотра камер со двора на мобильном телефоне через фирменное приложение», — добавляет Евгений.

Представители компании-застройщика сообщают, что количество квартир, участвующих в новогодней акции, ограничено. «Успеть купить квартиру по привлекательной цене смогут только самые решительные покупатели», — замечают в ЖК Clever Park.

Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Цены и планировки можно посмотреть на сайте www.cleverpark.life, а также в отделе продаж застройщика ООО «Жилой комплекс Клевер Парк».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://cleverpark.life/file1348.pdf

Адрес отдела продаж: БЦ Clever Park (корпус А), ул. Ткачей, 25, 7 этаж. Тел. +7 (343) 310-10-32

Режим работы: пн-пт с 9:00 до 20:00 (без перерыва), сб с 10:00 до 17:00, www.cleverpark.life

На правах рекламы