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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
12:11  22 декабря 2016 1

«Уже 28 случаев». На Урале еноты заболели бешенством. ФОТО

Еноты тоже болеют бешенствомФото: Wikimedia Commons

В Ирбитском районе резко возросла заболеваемость бешенством среди диких и домашних животных. За последний месяц выявлено уже 28 случаев заболевания смертельно опасной инфекцией. Болезни подвержены не только собаки, лисы и кошки, но и ондатры и еноты.

«Болеют самые разные животные: волки, лисы, медведи, псы, кошки. Были даже случаи, когда заболели ондатра и енотовидная собака. Лесные звери заходят во дворы жилых домов и заражают домашних питомцев», — поделились с «URA.Ru» специалисты Ирбитской ветеринарной станции.

На данный момент Ирбитский район — лидер по бешенству в Свердловской области. Обычно заразных зверей здесь единицы. Сейчас же зарегистрировано уже 28 случаев. Чтобы справиться с неблагополучной обстановкой, ветеринары бесплатно прививают всех животных в районе.

Врачи стараются привить всех животных
Фото: URA.Ru

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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