{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
11:52  22 декабря 2016 23

В Иркутске зафиксировали первую смерть от поддельной водки. Ее делали в том же цехе, что и «Боярышник»

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка
В Иркутске зафиксирован первый случай отравления поддельной водкойФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Иркутске от употребления поддельной водки погибла женщина. Как отметил на городском заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник департамента здравоохранения Иркутска Наталья Тарабан, это первый случай смертельного отравления контрафактной водкой, до этого 64 человека погибли, отравившись концентратом «Боярышника».

Как рассказала Тарабан, родственники сообщили врачам, что перед смертью женщина употребляла водку марки «Белая береза». По словам главы регионального минздрава, водка именно такой марки была обнаружена вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт, сообщает «Газета.Ru»

Представители ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что, помимо «Белой березы», в городе обнаружена водка марок «Царская охота», «Финское серебро» и «Пшеничная» с признаками подделки.

Медики региона между тем говорят о том, что люди умирают от неизвестного яда, пишет «Федеральное агентство новостей». Врачи говорят о том. что 37 погибших, ранее госпитализированных в больницы с отравлением, умерли из-за отравления не метанолом, а другим веществом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров