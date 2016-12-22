12:18 22 декабря 2016 0

АК "Ямал" вывезет пассажиров в Таджикистан чартерными рейсами. Вопрос регулярных полетов не решен Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Авиакомпания «Ямал» совершит в четверг, 22 декабря, три рейса в Таджикистан из подмосковного аэропорта Жуковский. Все они будут чартерными. То есть план полетов для регулярного авиасообщения власти Таджикистана перевозчику так и не согласовали.

Три рейса (два в Душанбе и один в Худжанд) стали временной мерой. Как сообщалось ранее, они одобрены иностранным государством за 10 минут до полуночи. Именно в этот час Минтранс РФ грозил остановить авиасообщение между двумя странами, если проблема с АК «Ямал» не будет решена.

«Первый рейс в Душанбе отправлен в 9:20 по тюменскому времени. Также планируется совершить еще один полет в Душанбе и в Худжанд. Но вопрос регулярных полетов остается открытым. Его, вероятно, сегодня снова будут обсуждать на межправительственном уровне», — сказал директор тюменского филиала АК «Ямал» Александр Умеренко.

По неофициальным данным в четверг, 22 декабря, может состояться визит министра транспорта Таджикистана в Россию для урегулирования вопроса по авиасообщению.

Первый рейс в Таджикистан АК «Ямал» должна была совершить 20 декабря. Российские власти настаивали, что вторая сторона должна согласовать маршруты уральского перевозчика. Однако этого сделано не было. По версии транспортников — из-за того, что иностранцы хотят защитить от конкуренции своих перевозчиков.

На официальном сайте Минтранса Таджикистана появился комментарий по ситуации. «В связи с тем, что таджикской стороной не назначен второй авиаперевозчик в данном направлении, и в целях соблюдения паритетности вопрос о предоставлении эксплуатационного разрешения на регулярные полеты АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» в сезоне ИАТА зима 2016-2017 не представляется возможным», — говорится в сообщении.